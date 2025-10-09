Gặp mặt, chia tay đồng chí Đặng Xuân Phong - Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ

Ngày 9/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức gặp mặt, chia tay đồng chí Đặng Xuân Phong - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Trương Quốc Huy phát biểu tại buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt, tỉnh Ninh Bình có các đồng chí: Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Văn Tuất - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đặng Xuân Phong phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trong không khí thân tình, xúc động, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy đánh giá, trên cương vị là Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, đồng chí Đặng Xuân Phong đã cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chỉ đạo xây dựng, thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, Chương trình công tác của Ban Chấp hành; cùng tập thể cấp ủy tỉnh bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành cụ thể hóa triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện để kịp thời phát hiện những hạn chế, bất cập, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao Kỷ niệm chương Hùng Vương cho đồng chí Đặng Xuân Phong.

Ngay sau khi hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình; đồng chí đã chỉ đạo quyết liệt việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đặc biệt là triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo đúng quy định, bảo đảm sự thống nhất, thông suốt trong chỉ đạo, điều hành; phát huy tính chủ động, sáng tạo của cơ sở, góp phần tinh gọn bộ máy, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Đồng chí đã lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao. Trong quá trình công tác, đồng chí luôn chú trọng xây dựng khối đoàn kết, nhất trí, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ tỉnh; đổi mới tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, mạnh dạn vận dụng sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức thực hiện. Trong quan hệ công tác và cuộc sống, đồng chí luôn gần gũi, gắn bó, chia sẻ, động viên các ngành, các cấp, cán bộ, Nhân dân; gương mẫu, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng bức tượng Quốc Tổ Hùng Vương cho đồng chí Đặng Xuân Phong.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đặng Xuân Phong bày tỏ xúc động, biết ơn sâu sắc đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ. Đồng chí gửi lời chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Thọ luôn đoàn kết, cùng nỗ lực xây dựng Đất Tổ ngày càng phát triển và sẽ luôn dõi theo sự phát triển của quê hương.

Nhân dịp này, đồng chí Đặng Xuân Phong vinh dự được trao Kỷ niệm chương Hùng Vương - phần thưởng cao quý của tỉnh Phú Thọ.

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí ấm áp, thể hiện tình cảm, sự tri ân và niềm tin vào chặng đường phát triển mới của cả 2 tỉnh Phú Thọ và Ninh Bình.

Thu Hà