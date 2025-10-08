Gần 7,5 tỷ đồng thiệt hại do bão số 10 gây ra tại các cơ sở giáo dục

{title}
{publish}
{head}
Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, do ảnh hưởng của bão số 10, một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã bị ảnh hưởng, thiệt hại, gây mất an toàn.
Lãnh đạo xã Xuân Viên trực tiếp cùng Trường THCS Xuân Thuỷ khắc phục hậu quả cơn bão số 10
Tính đến ngày 6/10, toàn tỉnh có 89 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng bởi bão bao gồm các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung tâm hướng nghiệp tỉnh. Tổng giá trị thiệt hại ước tính gần 7,5 tỷ đồng. Ngoài ra, 1 trẻ 5 tuổi đang theo học tại trường Mầm non Trung Bì thuộc xã Nật Sơn bị đuối nước tại vườn nhà.
Các lực lượng hỗ trợ Trường THCS Xuân Thủy, xã Xuân Viên nỗ lực khắc phục hậu quả cơn bão số 10
Sở GD&ĐT đã có báo cáo đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn bị thiệt hại do mưa bão để kịp thời khắc phục đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2025-2026 theo đúng kế hoạch.
Hiền Mai
baophutho.vn Ngày 10/10, UBND xã Phù Ninh tổ chức Lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025, hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia và...
baophutho.vn Trong hành trình phát triển giáo dục của tỉnh Phú Thọ, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, phường Việt Trì luôn là điểm sáng, là nơi hội tụ của...
baophutho.vn UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2025 – 2026 trên địa bàn tỉnh.
baophutho.vn Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng, tiếng Anh đã vượt ra khỏi phạm vi một môn học đơn thuần. Giờ đây, tiếng Anh trở thành một...
baophutho.vn Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” đang diễn ra sôi nổi, rộng khắp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn...
baophutho.vn Ngày 8/10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Văn bản số 1553 /SGD&ĐT-HSSV về việc phối hợp triển khai chiến dịch chống “bắt cóc trực tuyến”.
baophutho.vn Trong môi trường học đường hiện nay, tỷ lệ học sinh (HS) mắc các tật khúc xạ, đặc biệt là cận thị đang ngày càng gia tăng. Tình trạng này ảnh...