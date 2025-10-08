Gần 7,5 tỷ đồng thiệt hại do bão số 10 gây ra tại các cơ sở giáo dục

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, do ảnh hưởng của bão số 10, một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã bị ảnh hưởng, thiệt hại, gây mất an toàn.

Lãnh đạo xã Xuân Viên trực tiếp cùng Trường THCS Xuân Thuỷ khắc phục hậu quả cơn bão số 10

Tính đến ngày 6/10, toàn tỉnh có 89 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng bởi bão bao gồm các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung tâm hướng nghiệp tỉnh. Tổng giá trị thiệt hại ước tính gần 7,5 tỷ đồng. Ngoài ra, 1 trẻ 5 tuổi đang theo học tại trường Mầm non Trung Bì thuộc xã Nật Sơn bị đuối nước tại vườn nhà.

Các lực lượng hỗ trợ Trường THCS Xuân Thủy, xã Xuân Viên nỗ lực khắc phục hậu quả cơn bão số 10

Sở GD&ĐT đã có báo cáo đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn bị thiệt hại do mưa bão để kịp thời khắc phục đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2025-2026 theo đúng kế hoạch.

Hiền Mai