Phường Hoà Bình: Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập

Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” đang diễn ra sôi nổi, rộng khắp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Hoà Bình. Qua đó, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ nhà giáo trong công tác quản lý, giảng dạy; khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập, rèn luyện, góp phần hoàn thành mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện của ngành Giáo dục.

Cô và trò Trường Tiểu học Lê Văn Tám khởi động trước khi bước vào tiết học, tạo không khí cởi mở, thoải mái, tạo hứng thú học tập cho học sinh

Trường Tiểu học Lê Văn Tám, tiền thân là Trường phổ thông cơ sở Chuyên cấp 1+2 Phương Lâm, được thành lập năm 1994. Từ ngôi trường nhỏ bé, đến nay, nhà trường đã trở thành điểm sáng trong sự nghiệp giáo dục của phường Hòa Bình. Trường đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia nhiều giai đoạn; đặc biệt vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2009 và Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2023. Từ niềm tự hào ấy, năm học 2024 - 2025, tập thể nhà trường đã gặt hái nhiều thành tích nổi bật. Chất lượng giáo dục đại trà giữ vững với 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học. Giáo dục mũi nhọn khẳng định vị thế với hàng trăm giải thưởng từ cấp thành phố đến cấp quốc gia (trong đó có 2 Huy chương Vàng Violympic và 4 giải quốc gia cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt). Từ sự đổi mới, sáng tạo không ngừng của đội ngũ giáo viên, nhiều thầy cô đã đạt được những danh hiệu cao quý, trong đó có một giáo viên được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Cô giáo Nguyễn Thị Liên - Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Muốn đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục thì bản thân mỗi nhà giáo phải say nghề, có kiến thức vững vàng và giàu tình yêu thương. Mỗi người đều có cách truyền “lửa” khác nhau, song để các em có niềm đam mê với học tập, trước tiên người thầy phải yêu thích, tâm huyết với mỗi giờ lên lớp, tiếp đó khơi dậy hứng thú học tập, nghiên cứu, sáng tạo của các em với môn học. Vì thế, thời gian qua, nhà trường rất quan tâm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nhất là giáo viên trẻ”.

Năm học 2025-2026, trường có 43 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 24 lớp với 810 học sinh. Cơ sở vật chất cơ bản được trang bị khang trang, đầy đủ, đáp ứng được yêu cầu dạy và học. Nhà trường phấn đấu duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số, phát triển website, thư viện điện tử, thiết lập và quản lý hồ sơ số; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Những năm qua, các cơ sở giáo dục ở phường Hoà Bình đã gắn phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Cùng với đó, các nhà trường xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, thân thiện; đổi mới trong dạy, học, thi, kiểm tra, đánh giá; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý, dạy và học, nghiên cứu khoa học; tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập... Qua đó, đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các nhà trường, là tiền đề quan trọng để mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh thi đua lao động, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Các trường học trên địa bàn phường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

UBND phường Hòa Bình hiện quản lý và chỉ đạo 28 trường (24 trường công lập, 4 trường tư thục) với gần 14.900 học sinh và 895 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Cơ sở vật chất cơ bản đảm bảo cho các hoạt động dạy học của các nhà trường với 564 phòng học và phòng chức năng. Năm học 2024 - 2025, các trường đã tích cực đổi mới quản lý theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm. 100% các cơ sở giáo dục phổ thông đã sử dụng Hệ thống thông tin quản lý nhà trường (SMAS, VNedu). Giáo viên trên địa bàn tích cực ứng dụng công nghệ thông tin với hơn 1.000 bài giảng trực tuyến và hơn 2.000 tiết dạy ứng dụng công nghệ thông tin.

Các trường tiểu học đã đổi mới hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018; sắp xếp, điều chỉnh nội dung dạy học theo các chủ đề học tập nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, góp phần duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục. Trong đó, một số đơn vị như: Tiểu học Sông Đà, Tiểu học Lê Văn Tám... đã chủ động xây dựng kế hoạch dạy học giáo dục STEM đạt hiệu quả, tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận công nghệ hiện đại ngay từ bậc phổ thông. Chất lượng học sinh lớp 9 trên địa bàn phường thi vào Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ năm sau tăng cao hơn năm trước.

Tuy chất lượng giáo dục đại trà đã được nâng lên, nhưng chưa đồng bộ, một bộ phận giáo viên chưa tích cực đổi mới phương pháp dạy học là những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới để ngành Giáo dục phường Hòa Bình tiếp tục giữ vững đà phát triển, trở thành điểm sáng đổi mới, sáng tạo dạy và học trên địa bàn tỉnh.

Hồng Nhung