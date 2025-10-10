Trường THPT Chuyên Hùng Vương chắp cánh nhân tài

Trong hành trình phát triển giáo dục của tỉnh Phú Thọ, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, phường Việt Trì luôn là điểm sáng, là nơi hội tụ của những học sinh ưu tú và đội ngũ giáo viên tâm huyết, tài năng. Năm học 2024 - 2025 tiếp tục là một dấu mốc đáng tự hào khi nhà trường đạt được những thành tích vượt bậc trên nhiều lĩnh vực, khẳng định vị thế trong hệ thống các trường THPT chuyên cả nước.

Chất lượng giáo dục toàn diện và vượt trội

Một con số gần như không tưởng: 2045 trên tổng số 2046 học sinh của trường đạt học lực giỏi. Đây không chỉ là minh chứng cho chất lượng giáo dục toàn diện mà còn thể hiện sự nỗ lực bền bỉ của học sinh, sự tận tụy không ngừng nghỉ của đội ngũ giáo viên nhà trường.

Giờ học của cô và trò Trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Không dừng lại ở đó, 100% học sinh lớp 12 thi đỗ tốt nghiệp THPT, trong đó có một học sinh xuất sắc đạt điểm tuyệt đối 30/30 điểm khối A00, vinh dự được xướng tên là 1 trong 9 thủ khoa toàn quốc – một thành tích hiếm có, đánh dấu sự khẳng định vững chắc của Trường THPT Chuyên Hùng Vương trên bản đồ giáo dục quốc gia.

Năm học vừa qua cũng ghi nhận 100% học sinh lớp 12 đỗ vào các trường đại học trong và ngoài nước, nhiều em đạt điểm số cao, được tuyển thẳng hoặc trúng tuyển vào các ngành, trường đại học hàng đầu cả nước. Đặc biệt, có 18 học sinh lựa chọn con đường du học, trong đó 9 em giành được học bổng toàn phần (100%) từ các quốc gia phát triển như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Úc, Hàn Quốc, Trung Quốc và Hồng Kông (Trung Quốc). Những suất học bổng danh giá này là phần thưởng xứng đáng cho quá trình rèn luyện nghiêm túc và khát vọng vươn lên không ngừng nghỉ của các em học sinh.

Không chỉ nổi bật ở mặt bằng chung, năm học 2024 - 2025, chất lượng mũi nhọn của Trường THPT Chuyên Hùng Vương tiếp tục vươn xa ra thế giới. Trong kỳ thi Olympic Vật lý Bắc Âu, 1 học sinh của trường đã xuất sắc giành Huy chương Bạc, đem về niềm tự hào cho tỉnh Phú Thọ và cho Việt Nam. Ở sân chơi Olympic Sinh học Hoa Kỳ (USABO) – một kỳ thi uy tín và có tính cạnh tranh cao, 2 học sinh của nhà trường cũng xuất sắc mang về 2 Huy chương Bạc. Đặc biệt, tại kỳ thi Olympic Hóa học Canada, học sinh Chuyên Hùng Vương đã xuất sắc đạt được 2 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Đồng, khẳng định bản lĩnh và trí tuệ sánh ngang với học sinh các nước phát triển.

Đây là những thành tích không dễ đạt được, bởi để chinh phục các kỳ thi quốc tế, ngoài kiến thức chuyên sâu, học sinh còn phải có khả năng tư duy sáng tạo, ngoại ngữ tốt và bản lĩnh vững vàng. Những kết quả này không chỉ chứng minh năng lực vượt trội của học sinh nhà trường, mà còn cho thấy hiệu quả của công tác bồi dưỡng mũi nhọn và định hướng giáo dục hội nhập quốc tế.

Khẳng định vị thế trường chuyên hàng đầu

Song song với đấu trường quốc tế, thành tích học sinh giỏi trong nước của Trường THPT Chuyên Hùng Vương cũng rất ấn tượng: 78 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, trong đó có 1 giải Nhất, 19 giải Nhì, 32 giải Ba. Ở cấp tỉnh, học sinh của trường giành được 268 giải thưởng, góp phần đưa Phú Thọ trở thành một trong những địa phương có phong trào học sinh giỏi sôi nổi và chất lượng. Điều đặc biệt là thành tích học sinh giỏi được duy trì đều ở các môn học, từ khoa học tự nhiên như Toán, Lý, Hóa, Sinh, đến các môn khoa học xã hội như Văn, Sử, Địa, tiếng Anh, tiếng Pháp, khẳng định chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

Học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương trong giờ ngoại khóa.

Bên cạnh thành tích học tập xuất sắc, học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương còn đạt nhiều thành tích nổi bật trong các hoạt động ngoại khóa, thể thao, nghệ thuật và kỹ năng sống. Các em tích cực tham gia và giành giải cao trong các cuộc thi như: Đại sứ Văn hóa đọc toàn quốc, Giả lập doanh nghiệp trẻ ABS giành Huy chương Vàng chung cuộc ABS tại Việt Nam. Đội tuyển học sinh của nhà trường giành 4 giải thưởng danh giá tại cuộc thi Giả lập Doanh nghiệp ASIA Business Simulation. Cuộc thi Olympic Tin học Văn phòng Thế giới – MOSWC (nhiều học sinh đạt điểm tuyệt đối 1000/1000, nhiều giải cao cấp quốc gia).Trong các hoạt động thể thao, học sinh nhà trường giành nhiều huy chương trong các giải điền kinh, bơi cấp tỉnh, xếp thứ hai toàn tỉnh. Học sinh còn năng động, sáng tạo trong các Câu lạc bộ: Truyền thông, Tranh biện, Môi trường, Nghệ thuật, Thanh nhạc – Guitar,... Nhà trường thường xuyên tổ chức các chương trình ngoại khóa, trải nghiệm, giáo dục di sản, giúp học sinh phát triển toàn diện cả trí tuệ, kỹ năng và nhân cách, sẵn sàng thích ứng với cuộc sống hiện đại và hội nhập quốc tế.

Tiết mục múa “Khúc hát người đưa đò” do học sinh trường THPT Chuyên Hùng Vương thể hiện.

Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Thanh Thủy – Phó hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hùng Vương cho biết: “Thành tích của nhà trường đến từ sự kết hợp giữa chiến lược đào tạo đúng đắn, đội ngũ giáo viên tận tâm và học sinh nỗ lực không ngừng. Chúng tôi chú trọng phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi từ sớm, tạo môi trường học tập tích cực, hiện đại, đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Quan trọng hơn, nhà trường luôn giáo dục học sinh phát triển toàn diện cả trí tuệ lẫn nhân cách, giúp các em không chỉ giỏi kiến thức mà còn bản lĩnh, nhân văn, sẵn sàng vươn xa.”

Năm học 2025 – 2026, nhà trường có 2.027 học sinh và 144 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Nhà trường tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình GDPT 2018, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học. Nhà trường chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, bồi dưỡng học sinh giỏi, tăng cường hợp tác quốc tế, phát triển năng lực ngoại ngữ và tin học cho giáo viên, học sinh. Đề xuất cơ chế đặc thù, bổ sung nguồn lực để nâng cao chất lượng đào tạo trong giai đoạn mới.

Trường THPT Chuyên Hùng Vương là một môi trường giáo dục ưu việt.

Trường THPT Chuyên Hùng Vương đang ngày càng khẳng định vai trò là trung tâm đào tạo mũi nhọn, là nơi ươm mầm cho những tài năng trẻ không chỉ của Phú Thọ mà còn của đất nước. Những con số, những huy chương, những thành tích đáng tự hào trong năm học vừa qua chính là động lực mạnh mẽ để nhà trường tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới.

Với một tầm nhìn chiến lược, sự đồng lòng của tập thể giáo viên – học sinh, cùng sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực từ các cấp lãnh đạo, tin rằng Trường THPT Chuyên Hùng Vương sẽ không chỉ là niềm tự hào của Phú Thọ, mà còn là ngọn cờ đầu trong sự nghiệp giáo dục tài năng trẻ của cả nước.

Hạnh Thúy