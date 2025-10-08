Phối hợp triển khai chiến dịch chống “bắt cóc trực tuyến”

Ngày 8/10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Văn bản số 1553 /SGD&ĐT-HSSV về việc phối hợp triển khai chiến dịch chống “bắt cóc trực tuyến”.

Trường Tiểu học Tân Dân, phường Việt Trì tuyên truyền cho học sinh về phòng tránh bắt cóc

Những tháng gần đây, trên địa bàn tỉnh đã diễn ra một số vụ việc thanh thiếu niên bị dụ dỗ, thao túng, lừa đảo, buôn người qua không gian mạng (gọi chung là “bắt cóc trực tuyến”). Nhằm tăng cường công tác phòng ngừa, bảo vệ học sinh, sinh viên (HSSV) trước các thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng, đặc biệt là hình thức giả danh lực lượng chức năng để đe dọa, thao túng tâm lý, đòi tiền chuộc từ gia đình nạn nhân, Sở GD&ĐT đề nghị Phòng Văn hóa - Xã hội các xã, phường chỉ đạo các đơn vị, nhà trường; các đơn vị, cơ sở giáo dục phối hợp với các lực lượng chức năng, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, nói chuyện chuyên sâu, truyền thông nội bộ bằng hình thức phù hợp về thủ đoạn “bắt cóc trực tuyến”, lừa đảo qua mạng, giả danh Công an, Viện kiểm sát, Tòa án... Lồng ghép nội dung cảnh báo, kỹ năng phòng tránh vào các tiết học chính khóa, hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm hướng nghiệp, đặc biệt trong các môn Giáo dục công dân, Tin học, Kỹ năng sống... Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn - Hội - Đội trong việc tuyên truyền, cảnh báo, hỗ trợ học sinh, sinh viên nhận diện hành vi lừa đảo.

Khuyến khích HSSV tham gia các hoạt động trải nghiệm, mô phỏng các tình huống thực tế, phương pháp ứng phó với tội phạm trên không gian mạng tại cơ sở giáo dục. Chủ động phối hợp với Công an địa phương, gia đình học sinh trong việc nắm bắt tình hình, phát hiện sớm các dấu hiệu nghi vấn, hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến “bắt cóc trực tuyến”. Thiết lập kênh tiếp nhận thông tin phản ánh từ HSSV, phụ huynh về các hành vi lừa đảo qua mạng, đảm bảo bảo mật và xử lý nhanh chóng.

Các cơ sở giáo dục tăng cường quản lý việc sử dụng thiết bị điện tử, mạng xã hội trong nhà trường; hướng dẫn HSSV sử dụng internet an toàn, không chia sẻ thông tin cá nhân, hình ảnh căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, hình ảnh riêng tư... cho người lạ. Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, gia đình HSSV trong việc theo dõi, hỗ trợ tâm lý, giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước các tình huống bất thường cho HSSV.

Hiền Mai