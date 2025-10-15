Quyết tâm giữ vững và nâng tầm chất lượng giáo dục

Ba mươi lăm năm một chặng đường không quá dài so với lịch sử, nhưng với một ngôi trường, đó là khoảng thời gian đủ để tạo nên thương hiệu, uy tín và truyền thống. Trường THCS Giấy Phong Châu, xã Phù Ninh đã và đang khẳng định vị thế là một trong những lá cờ đầu của ngành Giáo dục địa phương, nơi ươm mầm tri thức và nhân cách cho biết bao thế hệ học trò.

Cô và trò Trường THCS Giấy Phong Châu thi đua dạy tốt, học tốt

Được thành lập vào năm 1990, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Trường THCS Giấy Phong Châu từng bước xây dựng cơ sở vật chất, đội ngũ và chất lượng giáo dục với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh. Trải qua 35 năm phát triển, ngôi trường này đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành địa chỉ tin cậy để phụ huynh yên tâm gửi gắm con em mình.

Nhà trường luôn kiên định với mục tiêu: Dạy học toàn diện – Rèn luyện đạo đức – Phát triển kỹ năng sống. Đặc biệt, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ giáo viên, đồng thời giúp học sinh rèn luyện nhân cách, sống trung thực, giản dị, có khát vọng vươn lên.

Trong nhiều năm qua, chất lượng giáo dục đại trà luôn được duy trì và nâng cao. Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực giỏi/ kết quả học tập khá, tốt là 97% trở lên. Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm/ kết quả rèn luyện khá, tốt là 100%. Chất lượng học sinh cuối cấp thi vào lớp 10 các trường THPT công lập luôn được đánh giá cao. Trường đứng trong top đầu của tỉnh về chất lượng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu.

Không chỉ chú trọng đến việc nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường còn đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, chú trọng giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho các học sinh.

Mô hình hệ thống tưới cây thông minh dùng năng lượng mặt trời của thầy và trò nhà trường.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, nhà trường đã được Đảng, Nhà nước và các cấp ngành trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý: Nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; 5 Bằng khen của UBND tỉnh Phú Thọ; 7 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 2 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 3 lần nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ (2020); Huân chương Lao động hạng Ba (1999) và Huân chương Lao động hạng Nhì (2024).

Đặc biệt, trong nhiều năm liên tiếp, trường đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và 3 lần được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen.

Năm học 2025 - 2026, nhà trường có 1.087 học sinh với 51 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Cô giáo Nguyễn Thị Huế - Hiệu trưởng Trường THCS Giấy Phong Châu cho biết: “Chúng tôi xác định rằng, để giữ vững và phát triển thương hiệu của nhà trường, điều cốt lõi vẫn là chất lượng đội ngũ và sự đổi mới trong tư duy giáo dục. Trong thời gian tới, trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung phát triển đội ngũ giáo viên theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và chuyên môn hóa”.

Song song với việc nâng cao chất lượng dạy học, nhà trường chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Nhà trường sẽ tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong giáo dục đạo đức, kỹ năng sống. Đồng thời, mở rộng các sân chơi học thuật, sáng tạo và rèn luyện thể chất, tạo môi trường học tập toàn diện, an toàn và thân thiện cho các em học sinh”.

Bước sang chặng đường mới, tập thể Trường THCS Giấy Phong Châu tiếp tục khẳng định quyết tâm đổi mới, sáng tạo, phát huy thành tích đã đạt được, hướng đến xây dựng một môi trường giáo dục hiện đại, toàn diện, thân thiện – nơi mỗi học sinh được học tập, phát triển và tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Mô hình Stem của Trường THCS Giấy Phong Châu

Với tâm huyết của đội ngũ nhà giáo, với nền tảng truyền thống 35 năm, Trường THCS Giấy Phong Châu sẽ tiếp tục là niềm tự hào của giáo dục tỉnh Phú Thọ – một ngọn lửa bền bỉ truyền thắp tri thức, đạo đức và khát vọng cho các thế hệ học trò hôm nay và mai sau.

Hương Giang