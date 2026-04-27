Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 ở nước ngoài: Mỗi cộng đồng một cách “giữ cội”

Cộng đồng người Việt Nam ở nhiều quốc gia đã trang trọng tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026. Không hẹn trước về cách làm, ở đâu buổi lễ cũng hội tụ những giá trị chung: tưởng nhớ cội nguồn, gắn kết cộng đồng và trao truyền bản sắc cho thế hệ sau.

Tại Israel, các đại biểu thành kính dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng – những bậc tiền nhân có công dựng nước.

Tại Israel: Gắn kết cộng đồng

Tại Israel, quy mô không lớn, nhưng tính gắn kết lại là điểm nổi bật. Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã trang trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dâng hương tại bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt tại trụ sở Văn phòng Đại sứ quán. Đây là hoạt động thường niên mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, đồng thời góp phần gắn kết cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Israel.

Bà Trương Thị Hồng – Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Israel – nhấn mạnh, đối với cộng đồng người Việt Nam xa quê hương, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là dịp tri ân công đức tổ tiên, mà còn là sợi dây tinh thần gắn kết các thế hệ người Việt, giúp mọi người thêm ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về cội nguồn. Theo bà, trong điều kiện sinh sống xa Tổ quốc, những hoạt động như vậy càng trở nên ý nghĩa, góp phần tạo dựng sự đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng, đồng thời nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi người.

Tại Nga: Cộng đồng mạnh là cách tri ân tổ tiên

Ở Nga, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra tại Trung tâm thương mại Hà Nội - Moskva (Incentra), với sự tham gia của hệ thống hội đoàn, lãnh đạo địa phương từ Việt Nam sang công tác và đông đảo kiều bào.

Đại diện Ban tổ chức đọc Chúc văn tưởng niệm và tri ân các Vua Hùng

Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng của ngày Giỗ Tổ, đặc biệt là đối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Đại sứ khẳng định: "Dù ở bất cứ nơi đâu, tinh thần hướng về nguồn cội và lòng tự hào dân tộc luôn là sợi dây gắn kết người dân Việt Nam. Việc tổ chức lễ Giỗ Tổ tại Nga không chỉ là dịp để chúng ta tưởng nhớ công ơn các vị Vua Hùng mà còn là cơ hội để giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong lòng bạn bè quốc tế".

Tại Liên bang Nga, từ Moskva đến St. Petersburg và các địa phương khác, bà con người Việt đều nhớ đến ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Đây là một truyền thống-nét đẹp văn hóa, tạo nên hình ảnh đẹp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, luôn giữ gìn và hướng về cội nguồn văn hóa tốt đẹp, góp phần cùng nhau sinh sống, học tập và xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp hơn.

Tại Lào: Kết nối mỗi người con xa xứ

Sáng 26/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại thủ đô Viêng Chăn, Tổng hội người Việt Nam tại Lào đã trang trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Lào Phạm Văn Hùng trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích tiểu biểu nhân dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh, Giỗ Tổ Hùng Vương là “sợi dây tâm linh” thiêng liêng kết nối mỗi người con xa xứ với quê hương, giúp giữ gìn bản sắc văn hóa, nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc và truyền lại những giá trị truyền thống cho thế hệ trẻ.

Ông Phạm Văn Hùng (Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Lào) khẳng định: cộng đồng không chỉ giữ văn hóa mà còn phải đóng góp vào sự phát triển của Lào, chấp hành pháp luật sở tại.

Tại Mỹ: Lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng

Tại Mỹ, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã tổ chức chương trình “Hướng về cội nguồn” nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Một tiết mục văn nghệ tại chương trình “Hướng về cội nguồn” tại Nhà Việt Nam ở Washington D.C.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng khẳng định, Giỗ Tổ Hùng Vương là dịp để hướng về cội nguồn, về công lao dựng nước của các Vua Hùng. Đó không chỉ là một truyền thống văn hóa, mà còn là nền tảng tinh thần gắn kết mỗi người Việt Nam - dù ở trong nước hay ở nước ngoài, dù ở hoàn cảnh nào, vẫn có chung một nguồn cội.

Sự kiện đồng thời là hoạt động thiết thực triển khai Kế hoạch hành động công tác thông tin đối ngoại của Bộ Ngoại giao năm 2026. Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại theo hướng chủ động, kịp thời, đồng bộ, sáng tạo và hiệu quả; gắn tuyên truyền về các ngày lễ lớn với quảng bá đường lối đối ngoại, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài và hình ảnh Việt Nam hòa bình, ổn định, năng động, hội nhập.

Tại CH Séc: Trái tim người Việt hướng về cội nguồn

Tại Trung tâm Thương mại Sapa, thủ đô Praha, CH Séc, Hội đồng hương Phú Thọ và Hội đồng hương Vĩnh Phúc, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc cùng Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Séc và châu Âu, đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026. Đây là lần đầu tiên hai hội đồng hương cùng phối hợp tổ chức, tạo nên dấu ấn đặc biệt trong đời sống văn hóa cộng đồng.

Đoàn rước kiệu đưa tượng Vua Hùng về nơi tổ chức Lễ tại Trung tâm Thương mại Sapa, thủ đô Praha

Ông Lê Văn Hiện, Chủ tịch Hội đồng hương Vĩnh Phúc tại CH Séc, cũng bày tỏ niềm tự hào sâu sắc khi Việt Nam là một trong số ít quốc gia có ngày Giỗ Tổ mang tầm vóc thiêng liêng như vậy. Ông cho biết, lễ rước năm nay tái hiện hình ảnh 18 đời Vua Hùng với sự tham gia của các nam thanh nữ tú, góp phần làm nổi bật không gian văn hóa truyền thống.

Tại Malaysia: Học tiếng Việt là hành trình tìm về cội nguồn

Tại thủ đô Kuala Lumpur, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã phối hợp với Hiệp hội Hữu nghị Malaysia - Việt Nam (MVFA) trang trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2026.

Bà Trần Thị Chang, Chủ tịch MVFA, khẳng định ngày Giỗ Tổ là sợi dây kết nối triệu trái tim người Việt khắp năm châu để cùng gìn giữ bản sắc dân tộc và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”. Đại diện kiều bào cũng chia sẻ về những nỗ lực bền bỉ trong việc kết nối cộng đồng và gìn giữ văn hóa, tiêu biểu là việc duy trì và mở thêm các lớp tiếng Việt tại Malaysia nhằm xây dựng một cộng đồng vững mạnh, nghĩa tình.

Biểu diễn văn nghệ của cộng đồng người Việt

Đại diện cho thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại Malaysia, em Noor Linh Soraya Binti Buang (Bảo Trân), học sinh Câu lạc bộ Tiếng Việt, đã bày tỏ sự xúc động khi được tham gia nghi lễ hướng về cội nguồn. Em chia sẻ đầy tự hào: “Đối với chúng con, việc học tiếng Việt không chỉ là học một ngôn ngữ, mà còn là hành trình tìm về cội nguồn của chính mình, là cách để hiểu hơn về gia đình, về dân tộc, và để tự hào nói rằng: “Con là người Việt Nam””. Đại diện thế hệ trẻ tại Malaysia khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn tiếng Việt và các giá trị văn hóa để bản sắc dân tộc luôn được duy trì và phát triển trong tương lai.

“Chúng tôi vẫn luôn hướng về Tổ quốc”

Tại Thái Lan, ngày 21/4, trong khuôn viên chùa Khánh An ở tỉnh Udon Thani, Đông Bắc Thái Lan, Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani đã thành kính tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương để tưởng nhớ, tri ân công đức các Vua Hùng đã có công dựng nước.

Tại Udon Thani (Thái Lan), lễ Giỗ Tổ đã được duy trì 8 năm liên tục.

Ông Lương Xuân Hòa, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani, xúc động nhắc lại lời dạy của Bác Hồ về các Vua Hùng đã có công dựng nước, cho biết năm nào ông cũng duy trì hoạt động này để nhắc nhở bà con kiều bào về cội nguồn dân tộc. Ông nhấn mạnh dù sinh ra và lớn lên tại Thái Lan, dòng máu người Việt vẫn chảy trong mỗi kiều bào và “chúng tôi vẫn luôn hướng về Tổ quốc”.

Theo baochinhphu.vn