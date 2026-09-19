Gỡ từng “nút thắt”, khép lại những vụ việc kéo dài

Từ kiến nghị của 72 hộ dân phường Hòa Bình liên quan đến quy hoạch Khu dân cư tổ 6; khiếu kiện về diện tích đất thu hồi của Công ty TNHH Kim Long, Dự án Khu đô thị mới Trung Minh A đến các vụ việc về đất đai tại khu Bai Đát, Đống Đang, xã Yên Thủy... các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài đang được tỉnh tập trung rà soát, tháo gỡ, với yêu cầu giải quyết dứt điểm, đúng quy định, hạn chế phát sinh khiếu kiện mới.

Trong quá trình tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông luôn đề cao việc giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của người dân.

Gỡ vướng từ những vụ việc cụ thể

Vụ việc của ông Lê Hồng Quân và 72 hộ dân tổ 6, phường Hòa Bình, sau khi rà soát, UBND tỉnh giao UBND phường Hòa Bình bãi bỏ các quyết định phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch Khu dân cư tổ 6 do dự án đã chấm dứt hoạt động, quy hoạch không còn phù hợp với thực tế. Đồng thời, địa phương rà soát từng trường hợp sử dụng đất để xem xét cấp Giấy CNQSDĐ theo quy định của Luật Đất đai năm 2024; làm việc với các hộ dân và chủ đầu tư để thống nhất phương án xử lý số tiền đã tạm ứng, bảo đảm hài hòa quyền lợi các bên.

Thực hiện chỉ đạo, ngày 7/8/2026, UBND phường Hòa Bình đã ban hành thông báo chấm dứt hiệu lực pháp lý đối với các quyết định quy hoạch liên quan.

Cán bộ Ban Tiếp dân của tỉnh hướng dẫn công dân nộp đơn khiếu nại, tố cáo đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết.

Tương tự, đối với 2 vụ việc của ông Trần Văn Toản và các hộ dân liên quan đến khu đất Bai Đát, xóm Dom, xã Yên Lạc và khu đất Đống Đang, xã Lạc Thịnh cũ nay là xã Yên Thủy, UBND tỉnh giao UBND xã Yên Thủy bãi bỏ các quyết định thu hồi đất đã ban hành trước đây; rà soát hồ sơ pháp lý, hiện trạng và nguồn gốc sử dụng đất để hướng dẫn cấp Giấy CNQSDĐ cho những trường hợp đủ điều kiện. Đồng thời, xem xét việc bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất bị thu hồi để thực hiện công trình công cộng.

Cách xử lý các vụ việc trên cho thấy yêu cầu xuyên suốt là giải quyết trên cơ sở hồ sơ, quy định pháp luật và thực tế sử dụng đất, thay vì chỉ dừng ở việc trả lời đơn thư.

Các thành viên Hội đồng tư vấn tiếp dân của tỉnh nghe bà Bùi Thị Hiếu kiến nghị về việc công khai thông tin về quy hoạch, phương án bồi thường, hỗ trợ, GPMB, tái định cư của Dự án xây dựng Trường Hoàng Văn Thụ trong kỳ tiếp công dân của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tháng 7/2026.

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, đến ngày 10/9/2026, toàn tỉnh có 156 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, vượt cấp hoặc phức tạp về an ninh, trật tự thuộc diện theo dõi, chỉ đạo. Trong đó, có 149 vụ theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP, 6 vụ theo Kế hoạch số 96/KH-TTCP và 1 vụ thuộc danh sách 210 vụ việc theo báo cáo của Bộ Công an. Kết quả, đã giải quyết xong 149/156 vụ việc, còn 7 vụ đang tiếp tục được xem xét, chỉ đạo xử lý, giải quyết theo quy định. Đây là kết quả của quá trình chỉ đạo được tổ chức theo hướng rõ trách nhiệm, rõ đầu mối và bám sát từng vụ việc.

Sau khi tỉnh Phú Thọ mới được thành lập, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là đối với các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài vẫn được duy trì. Tỉnh đã kiện toàn Tổ công tác chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; phân công nhiệm vụ cụ thể, tổ chức rà soát và phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương.

Đưa vụ việc về cơ sở, tháo gỡ từ hồ sơ và đối thoại

Theo đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh, thời gian qua, không chỉ những vụ việc thuộc diện theo dõi kéo dài được tập trung xử lý mà các vụ việc đã được Bí thư Tỉnh ủy tiếp và chỉ đạo được kiểm tra tiến độ, gắn trách nhiệm giải quyết với chính quyền cấp xã, phường. Trong tổng số 15 vụ việc thuộc diện rà soát, đến thời điểm báo cáo đã giải quyết xong 10 vụ, còn 5 vụ tiếp tục được xem xét, giải quyết theo quy định.

Công dân thôn Táu Nà xã Pà Cò kiến nghị thực hiện các chính sách hỗ trợ về nhà ở, giáo dục, bảo hiểm xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Thực tế cho thấy, khi chính quyền cơ sở chủ động vào cuộc, những vấn đề tồn tại qua nhiều năm có thể từng bước được tháo gỡ. Điển hình như vụ việc của ông Hồ Văn Dần và bà Hà Thị Dung ở xã Vĩnh Phú liên quan tố cáo việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp là một ví dụ.

Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh, UBND xã Vĩnh Phú đã tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, phối hợp với cơ quan liên quan giải quyết xong nội dung tố cáo, ban hành các văn bản trả lời công dân trong tháng 7 và tháng 9/2026.

Tại xã Sông Lô, vụ việc của bà Triệu Thị Thanh Hương liên quan 2 thửa đất trúng đấu giá từ năm 2016 cũng đang có hướng tháo gỡ sau nhiều lần làm việc. Từ việc thống nhất mức tiền chênh lệch, xin ý kiến UBND tỉnh, đến buổi làm việc ngày 24/8/2026, gia đình bà Hương đã đồng ý phương án giải quyết là nhận đất tại khu tái định cư và nộp lại 2 giấy CNQSDĐ cũ. UBND xã Sông Lô đang hoàn thiện thủ tục để cấp giấy CNQSDĐ tại vị trí mới theo quy định.

Xã Liên Sơn giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân trên cơ sở tăng cường công tác đối thoại trực tiếp.

Với những vụ việc còn vướng mắc, các cơ quan chức năng tiếp tục phân loại để xử lý theo từng nguyên nhân. Trường hợp ông Nguyễn Văn Khởi ở phường Vĩnh Yên liên quan đến đề nghị cấp Giấy CNQSDĐ, được các cơ quan chức năng nhiều lần rà soát, trong đó làm rõ nguồn gốc đất, quá trình sử dụng, hồ sơ qua các thời kỳ và cả việc xử lý công trình xây dựng trái phép.

Qua rà soát, diện tích gia đình đang sử dụng có liên quan đến khu đất do Viện Quân y 109 quản lý theo hồ sơ bản đồ năm 1987. Địa phương đang tiếp tục xác minh, làm rõ các nội dung liên quan để đề xuất hướng xử lý theo quy định.

Thực tế này cũng cho thấy, phần lớn các vụ việc phức tạp hiện nay vẫn tập trung vào đất đai, thu hồi đất, bồi thường và GPMB. Nhiều vụ việc hình thành qua nhiều thời kỳ, khi chính sách, pháp luật đã thay đổi, hồ sơ không đầy đủ hoặc liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị. Đây là nguyên nhân khiến quá trình xác định cơ sở pháp lý và lựa chọn phương án giải quyết gặp khó khăn.

Vì vậy, giải quyết đơn thư không chỉ là xử lý một lá đơn mà là cả quá trình rà soát hồ sơ, xác minh nguồn gốc, đối thoại với người dân, thống nhất giữa các cơ quan và tổ chức thực hiện kết luận. Tỉnh xác định tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành với cơ sở; kịp thời hướng dẫn những vấn đề vượt thẩm quyền; đồng thời yêu cầu UBND các xã, phường xây dựng lộ trình, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng, không để phát sinh khiếu nại, tố cáo mới.

Từ những vụ việc cụ thể có thể thấy, để một vụ việc kéo dài được khép lại, kết quả giải quyết phải được thực hiện trên thực tế, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân được xem xét trên cơ sở quy định pháp luật. Đó cũng là yêu cầu đặt ra đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp: Đưa trách nhiệm về đúng nơi, xử lý từ cơ sở.

Mạnh Hùng