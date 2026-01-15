Google phát triển và sản xuất điện thoại cao cấp tại Việt Nam trong năm nay

Không còn dừng lại ở phân khúc giá rẻ, Google đang bắt đầu quy trình sản xuất những dòng điện thoại cao cấp nhất như Pixel Pro và Pixel Fold tại Việt Nam.

Google muốn đưa Việt Nam thành một mắt xích quan trọng hơn trong chuỗi cung ứng điện thoại thông minh của mình (Ảnh: Reuters).

Theo Nikkei Asia, Google đang lên kế hoạch triển khai quy trình Giới thiệu sản phẩm mới (NPI – New Product Introduction) cho các dòng điện thoại Pixel cao cấp tại Việt Nam. Trong khi đó, dòng Pixel A thuộc phân khúc thấp hơn vẫn tiếp tục được phát triển tại Trung Quốc.

NPI không đơn thuần là lắp ráp. Đây là giai đoạn then chốt trong vòng đời một sản phẩm công nghệ, bao gồm phát triển, kiểm chứng và tinh chỉnh toàn bộ quy trình sản xuất trước khi thiết bị chính thức ra mắt thị trường.

Mỗi dự án NPI đòi hỏi sự tham gia của hàng trăm kỹ sư trình độ cao, cùng nguồn vốn lớn cho hệ thống máy móc, dây chuyền và thiết bị thử nghiệm.

“Nếu NPI gặp trục trặc, sản phẩm mới khó có thể ra mắt đúng kế hoạch”, một nguồn tin từ chuỗi cung ứng của Apple được Nikkei Asia dẫn lại, cho thấy tầm quan trọng mang tính quyết định của giai đoạn này.

Nhằm giảm thiểu rủi ro, Apple được cho là đang cân nhắc khả năng thử nghiệm NPI song song tại cả Ấn Độ và Trung Quốc. Việc chấp nhận đầu tư đồng thời nhiều địa điểm phản ánh chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng của các tập đoàn công nghệ lớn, trong bối cảnh Việt Nam và Ấn Độ ngày càng được xem là những điểm đến tiềm năng.

Những động thái này không tách rời bối cảnh địa chính trị đang biến động. Kể từ tháng 4/2025, các chính sách thuế quan mới dưới thời Tổng thống Donald Trump được đánh giá là đã tạo thêm áp lực đối với chuỗi cung ứng toàn cầu, buộc các hãng công nghệ phải tính toán lại chiến lược sản xuất và phân bổ rủi ro.

Việc Google lựa chọn Việt Nam cho các khâu NPI của dòng Pixel cao cấp cho thấy năng lực kỹ thuật và hệ sinh thái sản xuất trong nước đã có bước nâng cấp đáng kể, vượt ra ngoài vai trò lắp ráp truyền thống để tiếp cận những công đoạn phức tạp hơn.

Tuy vậy, quá trình dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc vẫn đối mặt nhiều thách thức. Theo các nguồn tin trong ngành, Trung Quốc đang siết chặt hoạt động kiểm tra hải quan đối với máy móc, thiết bị thử nghiệm chuyên dụng. Đồng thời, việc điều động các kỹ sư giàu kinh nghiệm sang hỗ trợ nhà máy tại Việt Nam hay Ấn Độ cũng gặp không ít trở ngại về thủ tục và pháp lý.

Nếu Google và Apple có thể triển khai thành công NPI bên ngoài Trung Quốc, đây sẽ được xem là một cột mốc đáng chú ý của ngành công nghiệp chế tạo toàn cầu.

Với Việt Nam, việc tham gia sản xuất các dòng thiết bị cao cấp, bao gồm cả điện thoại gập như Pixel Fold và các phiên bản Pro, không chỉ mang lại giá trị xuất khẩu mà còn góp phần khẳng định vị thế mới trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu, vượt lên hình ảnh một công xưởng gia công chi phí thấp.

Nguồn Dantri