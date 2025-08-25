Hạ viện Campuchia thông qua luật cho phép tước quốc tịch

{title}
Hạ viện Campuchia thông qua dự luật cho phép tước quốc tịch những người bị buộc tội thông đồng với nước ngoài chống phá nhà nước.
Toàn bộ 120 nghị sĩ tham dự phiên họp của Hạ viện ngày 25/8, trong đó có Thủ tướng Hun Manet, đã bỏ phiếu nhất trí thông qua dự luật. Dự luật này vẫn cần được Thượng viện Campuchia thông qua trước khi nguyên thủ quốc gia ban hành, tuy nhiên, hai bước này chủ yếu mang tính thủ tục.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tới tham dự phiên họp của Hạ viện ngày 25/8. Ảnh: AFP
Hiến pháp Campuchia trước đó quy định “không công dân Khmer nào bị tước quốc tịch, lưu vong, hoặc bị dẫn độ sang nước khác trừ khi có thỏa thuận song phương”.
Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen hồi tháng 6 kêu gọi sửa đổi hiến pháp để cho phép tước quốc tịch những người Campuchia “ủng hộ các quốc gia nước ngoài gây hại cho đất nước”. Động thái của ông diễn ra sau khi các chính trị gia đối lập đang sống lưu vong chỉ trích chính phủ liên quan tranh chấp biên giới với Thái Lan.
Đến tháng 7, toàn bộ 125 nghị sĩ của Hạ viện bỏ phiếu nhất trí sửa đổi nội dung hiến pháp thành “việc được cấp, bị mất và bị tước quốc tịch Campuchia sẽ do pháp luật quy định”. Bộ trưởng Tư pháp Koeut Rith nói rằng sửa đổi hiến pháp sẽ mở đường để thông qua luật cho phép chính phủ tước quốc tịch của bất kỳ ai cấu kết với các thế lực nước ngoài chống phá nhà nước.
“Nếu bạn phản bội tổ quốc, tổ quốc sẽ không giữ bạn lại nữa”, Bộ trưởng Koeut Rith cho hay.
Các nhà hoạt động nhân quyền lo ngại luật như vậy sẽ được sử dụng để nhắm vào những chính trị gia đối lập, song Bộ trưởng Koeut Rith bác bỏ điều này. “Nếu họ không phạm tội phản quốc hoặc không có hành vi gây tổn hại lợi ích quốc gia, họ sẽ không bị tước quốc tịch, nhưng có thể phải đối mặt với các cáo buộc khác”, ông nói.
Nguồn vnexpress.net
