Hạ viện Ba Lan nhất trí phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU

Hạ viện Ba Lan phê chuẩn EVIPA, mở ra cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Ba Lan, kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao.

Một phiên họp của Quốc hội Ba Lan. Ảnh: PAP/TTXVN

Ngày 17/10, Hạ viện Ba Lan đã chính thức thông qua dự luật do chính phủ nước này đệ trình về việc phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam (EVIPA), với 100% số phiếu ủng hộ.

Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan, ông Hà Hoàng Hải, tham dự phiên họp toàn thể của Hạ viện Ba Lan theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Szymon Hołownia.

Trước đó, tại phiên thảo luận lần thứ nhất ngày 9/10, Ủy ban Đối ngoại và Ủy ban Các vấn đề EU của Ba Lan cũng đã nhất trí ủng hộ dự luật với tỷ lệ 100%.

Sau khi được Hạ viện phê chuẩn, dự kiến cuối tháng 10 này Hiệp định sẽ được Thượng viện thông qua và đệ trình lên Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki ký công bố. Khi hoàn tất, Ba Lan sẽ chính thức trở thành quốc gia thứ 19 trong số 27 quốc gia thành viên EU phê chuẩn EVIPA.

Việc toàn thể nghị sỹ Hạ viện Ba Lan bỏ phiếu ủng hộ phê chuẩn Hiệp định cho thấy tất cả đảng phái và lực lượng chính trị của Ba Lan đều mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam - đối tác quan trọng hàng đầu của Ba Lan tại khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là kết quả triển khai thỏa thuận cấp cao mà hai nước đã đạt được nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Ba Lan vào tháng 1 năm nay, theo đó Ba Lan nhất trí sẽ hoàn tất thủ tục phê chuẩn EVIPA trong năm 2025.

Việc Ba Lan phê chuẩn Hiệp định EVIPA có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Ba Lan đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025), góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Ba Lan lên tầm cao mới, tạo động lực cho hợp tác song phương phát triển hơn nữa trên nhiều lĩnh vực, nhất là kinh tế-thương mại-đầu tư.

Nguồn TTXVN/Vietnam+