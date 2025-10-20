Anh sẽ cho phép quân đội bắn hạ máy bay không người lái có khả năng đe dọa an ninh

Quân đội Anh sẽ được trao quyền được phép bắn hạ máy bay không người lái (UAV) đe dọa các căn cứ quân sự của nước này.

Theo tờ Telegraph, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey sẽ sớm chính thức thông báo về vấn đề này. Mặc dù các quyền hạn mới ban đầu chỉ áp dụng cho các địa điểm quân sự, nhưng chính phủ Anh “không loại trừ khả năng mở rộng các quyền hạn đó” sang các địa điểm quan trọng khác như sân bay.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey. Ảnh: Reuters

Theo tờ Telegraph, hiện tại, quân đội có thể sử dụng thiết bị chống UAV chuyên dụng, có khả năng theo dõi máy bay không người lái đang bay đến, lấy quyền điều khiển và chuyển hướng UAV. Đề xuất mới sẽ cung cấp cho binh lính Anh một lựa chọn để bắn hạ UAV ngay tại chỗ, điều mà hiện tại họ chỉ có thể làm trong những trường hợp cực đoan.

