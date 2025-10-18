Quốc tế
Quân đội Thái Lan công bố kế hoạch xây hàng rào dọc biên giới Campuchia

Quân đội Thái Lan mới đây công bố chi tiết về kế hoạch xây dựng hàng rào an ninh dọc biên giới với Campuchia, sau cuộc đụng độ vũ trang làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ song phương hồi tháng 7.

Kế hoạch xây hàng rào dọc biên giới Thái Lan - Campuchia nói trên đã được Tư lệnh Lục quân Thái Lan Pana Klaoplodthuk trình lên công chúa Chulabhorn Krom Phra Srisavangavadhana gần đây, theo tờBangkok Post ngày 17.10.

Bản thiết kế hàng rào dọc biên giới Thái Lan - Campuchia được đăng trên trang Facebook của Quỹ Hataitip

Theo kế hoạch, hàng rào sẽ cao 3,5 m, với phần dưới được xây dựng bằng bê tông cốt thép và phần trên được làm bằng lưới thép mạ kẽm, có dây thép gai trên cùng. Kết cấu này được thiết kế để chống lại các nỗ lực phá vỡ hàng rào, bằng vũ lực, leo trèo hoặc đào hầm, theo thông tin được đăng trên trang Facebook của Quỹ Hataitip.

Dù bài đăng trên Facebook không tiết lộ tổng chi phí xây dựng hàng rào, một số cơ quan truyền thông, trong đó có web Cảnh sát Giao thông FM91 của Thái Lan, ước tính chi phí vào khoảng 7,36 triệu baht (hơn 5,9 tỉ đồng)/km chỉ riêng cho hàng rào, hoặc lên tới 8,6 triệu baht nếu có thêm đường cho lực lượng tuần tra an ninh.

Nguồn tài trợ chung cho kế hoạch xây hàng rào an ninh vẫn chưa được tiết lộ một cách đầy đủ, dù Quỹ Hataitip của công chúa Chulabhorn dự kiến sẽ đóng một vai trò quan trọng. “Quỹ Hataitip sẽ là cơ chế chính để huy động sự đóng góp từ tất cả người dân Thái Lan nhằm đẩy nhanh an ninh và an toàn dọc biên giới”, Quỹ Hataitip nhấn mạnh trên tài khoản Facebook của mình.

