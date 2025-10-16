Thái Lan hợp tác chặt chẽ với Campuchia để giải quyết vấn đề tội phạm mạng

Thái Lan khẳng định hợp tác tích cực với nhiều quốc gia để chống lừa đảo qua điện thoại và tội phạm mạng, hướng tới hợp tác chặt chẽ với Campuchia để giải quyết các mạng lưới đứng sau tội phạm mạng.

Ảnh minh họa. Nguồn: iStock

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, nhà chức trách Thái Lan khẳng định hợp tác tích cực với nhiều quốc gia để chống lừa đảo qua điện thoại và tội phạm mạng, hướng tới hợp tác chặt chẽ với Campuchia để giải quyết các mạng lưới đứng sau tội phạm mạng khu vực.

Phát biểu trong trong chuyến thăm Lào cùng Thủ tướng Anutin Charnvirakul nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Thái Lan-Lào, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow đã đề cập những nỗ lực của nước này trong việc phối hợp với Mỹ và Hàn Quốc để giải quyết vấn nạn lừa đảo.

Ngoại trưởng Sihasak nêu rõ Chính phủ Thái Lan đã và đang tích cực thực hiện các biện pháp, lưu ý rằng việc trấn áp các mạng lưới tội phạm xuyên biên giới có nhiều hình thức và phải được tiến hành nghiêm túc.

Nạn nhân bao gồm từ những người bị lừa đảo tiền bạc đến những người bị ép buộc lao động, đôi khi trở thành nạn nhân của nạn buôn người. Thái Lan đã hợp tác với nhiều quốc gia, bao gồm các nước láng giềng Trung Quốc, Lào và Myanmar, tới nay đã tổ chức ít nhất 4 cuộc họp chung để tăng cường hợp tác xuyên biên giới khu vực.

Ông Sihasak cho biết thêm rằng Campuchia cũng đã thể hiện thiện chí hợp tác chặt chẽ về vấn đề này. Ông giải thích rằng các cuộc thảo luận liên quan đến tình hình biên giới Thái Lan-Campuchia đã nhấn mạnh tầm quan trọng của những nỗ lực chung để chống lại tội phạm xuyên biên giới.

Ngoại trưởng Thái Lan nhắc lại ưu tiên hàng đầu của Thủ tướng Anutin là giải quyết quan hệ Thái Lan-Campuchia, bao gồm giảm căng thẳng biên giới, rà phá bom mìn, quản lý các khu vực bị xâm phạm và trấn áp tội phạm xuyên quốc gia; nhấn mạnh việc xử lý các mạng lưới tội phạm hoạt động ngầm là đặc biệt quan trọng, và Thái Lan mong muốn hợp tác chân thành với Campuchia trên mặt trận này.

Ông Sihasak tiết lộ thêm rằng các vấn đề liên quan đến tội phạm mạng và lừa đảo sẽ được nêu ra tại các diễn đàn, trong đó có các cuộc họp sắp tới của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào cuối tháng này tại Malaysia.

Nguồn TTXVN/Vietnam+