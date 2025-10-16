Tổng thống Trump xác nhận cho phép CIA tiến hành hoạt động tại Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận rằng ông đã cho phép Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tiến hành các chiến dịch của mình trên lãnh thổ Venezuela.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty Images

Kênh RT của Liên bang Nga tối 15/10, theo giờ địa phương, cho biết cùng ngày Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông có ý định mở rộng cuộc trấn áp các băng đảng ma túy, đồng thời xác nhận rằng ông đã cho phép CIA tiến hành các chiến dịch của mình trên lãnh thổ Venezuela.

Trước đó, tờ Thời báo New York đưa tin quyết định này sẽ cho phép nhân viên CIA thực hiện các chiến dịch ám sát nhằm vào Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Chính quyền Trump cáo buộc Tổng thống Maduro điều hành các băng đảng “khủng bố ma túy” và tuồn cocaine cùng fentanyl vào Mỹ, nhưng nhà lãnh đạo Venezuela đã nhiều lần kịch liệt phủ nhận các cáo buộc của Mỹ về mối liên hệ với buôn lậu ma túy.

Một phóng viên đã hỏi ông Trump tại Phòng Bầu Dục của Nhà Trắng rằng: “Tại sao ông lại cho phép CIA vào Venezuela?”

Tổng thống Trump đã trả lời rằng: “Tôi cho phép vì thực sự có hai lý do. Thứ nhất, họ (Venezuela) đã thả hết tù nhân của mình vào Mỹ. Và điều khác nữa là ma túy. Chúng tôi có rất nhiều ma túy đến từ Venezuela, và nhiều loại ma túy của Venezuela đi bằng đường biển, các bạn có thể thấy điều đó, nhưng chúng tôi cũng sẽ chặn chúng bằng đường bộ”.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ từ chối làm rõ liệu CIA có được phép “loại bỏ Tổng thống Maduro” hay không.

“Tôi không muốn trả lời một câu hỏi như vậy. Chẳng phải sẽ là một câu hỏi nực cười nếu tôi trả lời sao?”, ông Trump nói.

Trước đó vào hôm 10/10, Đại sứ Liên bang Nga tại Liên hợp quốc, ông Vassily Nebenzia, đã cáo buộc Mỹ âm mưu tiến hành đảo chính ở Venezuela dưới vỏ bọc của một chiến dịch chống ma túy.

Theo RT, Washington đã triển khai lính thủy đánh bộ và tàu chiến ngoài khơi bờ biển Venezuela, đồng thời tiến hành không kích nhằm vào các tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy. Tới nay, ít nhất bốn con tàu đã bị đánh chìm, khiến hơn 21 người thiệt mạng.

Caracas đã lên án hành động này là sự vi phạm chủ quyền, đồng thời yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn cấp, cảnh báo rằng chiến dịch này nhằm lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro và đe dọa hòa bình khu vực.

Đại sứ Liên bang Nga tại Liên hợp quốc, ông Vassily Nebenzia tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ở New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Tại phiên họp hôm 10/10, ông Nebenzia nói rằng Liên bang Nga “kịch liệt lên án” chiến dịch của Mỹ, gọi đó là “sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và nhân quyền”.

Đại sứ Liên bang Nga nhấn mạnh rằng mọi người đang chứng kiến một chiến dịch mang tính chính trị, quân sự và tâm lý nhằm gây sức ép lên chính phủ của một quốc gia độc lập “với mục đích duy nhất là thay đổi một chế độ không thuận lợi cho Mỹ”.

Ông Nebenzia đồng thời cho biết âm mưu đảo chính này đang được tiến hành “bằng những công cụ kinh điển của cách mạng màu và chiến tranh hỗn hợp” thông qua việc “cố tình tạo ra một bầu không khí đối đầu”.

Washington biện minh cho hành động quân sự của mình bằng “một kịch bản hoàn hảo cho một bộ phim bom tấn Hollywood” trong đó “người Mỹ lại một lần nữa cứu thế giới”, nhưng trên thực tế, theo ông Nebenzia, “chỉ là hư cấu thuần túy”.

Đại sứ Liên bang Nga cũng chỉ ra rằng Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm “thậm chí không coi Venezuela là trung tâm buôn lậu ma túy”, khi mà 87% lượng cocaine vào Mỹ đi qua Thái Bình Dương, nơi Venezuela không có đường tiếp cận.

Ông Nebenzia kêu gọi: “Washington phải ngay lập tức ngừng leo thang dựa trên những cái cớ giả tạo và tránh phạm sai lầm không thể cứu vãn của hành động quân sự chống lại Venezuela”.

Các thành viên khác của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng kêu gọi giảm leo thang, nhưng Cố vấn Chính trị Mỹ John Kelley khẳng định Washington sẽ sử dụng “toàn bộ sức mạnh” để loại bỏ “các băng đảng ma túy” ở Venezuela.

