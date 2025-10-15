Hàn Quốc cấm công dân đến một số vùng ở Campuchia

Hàn Quốc áp lệnh cấm công dân đến một số khu vực ở Campuchia, khi dư luận nước này vẫn bàng hoàng về vụ nam sinh bị tra tấn đến chết.

"Những khu vực cấm đến bao gồm núi Bokor ở tỉnh Kampot, thành phố Bavet ở tỉnh Svay Rieng và thành phố Poipet ở tỉnh Banteay Meanchey. Công dân Hàn Quốc đến hoặc lưu trú lại khu vực đó có thể bị phạt theo Đạo luật Hộ chiếu và các quy định liên quan. Chúng tôi kiên quyết khuyến cáo công dân có kế hoạch đến những địa điểm trên nên hủy chuyến đi", Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm nay cho hay.

Bộ cũng khuyến cáo người Hàn Quốc ở tỉnh Sihanoukville, nơi tập trung nhiều nhóm tội phạm tại Campuchia, rời khỏi khu vực này.

Một tuyến phố ở tỉnh Sihanoukville, nơi được cho là tập trung nhiều nhóm tội phạm tại Campuchia, hồi tháng 12/2024. Ảnh: AFP

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh dư luận Hàn Quốc vẫn chấn động sau vụ nam sinh viên Park Minho, 22 tuổi, bị dụ sang Campuchia và bị bắt cóc tống tiền, tra tấn đến chết hồi tháng 8.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun hôm 10/10 triệu Đại sứ Campuchia Khuon Phon Rattanak để bày tỏ lo ngại về tình trạng lừa đảo việc làm và giam giữ công dân Hàn Quốc ở Campuchia. Một ngày sau, Tổng thống Lee Jae-myung yêu cầu chính phủ “dốc toàn bộ nguồn lực ngoại giao để bảo vệ công dân khỏi tội phạm tại Campuchia”. Hàn Quốc ước tính 1.000 công dân nước này đang làm việc trong các trung tâm lừa đảo ở Hàn Quốc.

Đoàn công tác liên ngành gồm thứ trưởng ngoại giao, đại diện Cơ quan Cảnh sát Quốc gia (KNPA) và Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) sẽ đến Campuchia trong hôm nay.

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak cho hay trường hợp của Park làm dấy lên lo ngại về tình trạng gia tăng tội phạm mạng xuyên quốc gia cũng như sự an toàn của người nước ngoài hoặc du khách tại Campuchia. Cảnh sát Campuchia đã bắt hai công dân Trung Quốc là Li Zhimeng, 35 tuổi, và Su Renxi, 43 tuổi vì tình nghi liên quan vụ án. Nghi phạm thứ ba, Ba Jia, đang lẩn trốn.

Theo ông Sokhak, gia đình Park và đại sứ quán Hàn Quốc đều không báo với giới chức nước sở tại việc sinh viên này mất tích, trước khi thi thể anh được phát hiện gần núi Bokor, tỉnh Kampot ngày 8/8. Điều này trái với thông tin trên truyền thông rằng gia đình nạn nhân đã tìm kiếm sự hỗ trợ ngoại giao.

Nguồn vnexpress.net