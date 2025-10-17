Hòa bình Gaza vẫn quá mong manh

Các cuộc đàm phán cho giai đoạn 2 trong kế hoạch hòa bình Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất hiện vẫn chưa bắt đầu, trong khi giai đoạn đầu vấp phải tranh cãi xung quanh việc bàn giao thi thể con tin.

Tranh cãi vụ thả con tin

Ông Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, cảnh báo sẽ khôi phục các chiến dịch quân sự nếu Hamas không tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn, bao gồm trả lại hài cốt của tất cả 28 con tin đã chết. “Nếu Hamas từ chối tuân thủ, Israel sẽ phối hợp cùng Mỹ nối lại chiến sự, nhằm xóa sổ hoàn toàn Hamas, thay đổi thực tế ở Gaza và đạt được các mục tiêu của cuộc chiến”, Reuters ngày 16.10 dẫn lời ông Katz nói. Để duy trì áp lực lên Hamas, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ cho phép Israel tiếp tục chiến đấu ở Gaza nếu Hamas không thực hiện đúng các điều khoản thỏa thuận ngừng bắn.

Các xe chở thi thể những người Palestine thiệt mạng tại Khan Younis, phía nam Dải Gaza, ngày 15.10.

Trong khi đó, các cố vấn cấp cao của Mỹ trấn an rằng Hamas vẫn đang cố gắng hoàn thành nghĩa vụ bàn giao thi thể con tin, song thừa nhận tiến độ chậm do nhiều khu vực của Gaza đã "bị san phẳng hoàn toàn". "Đã có sự thất vọng và phẫn nộ khi chỉ có 4 thi thể được bàn giao ban đầu. Nhưng ngay sau đó, Hamas đã tiếp tục trao trả thêm, mỗi ngày một ít, ngay khi họ nhận được thông tin tình báo hỗ trợ", theoThe Times of Israel dẫn lời một cố vấn Mỹ.

Về phần mình, Hamas khẳng định đã hoàn tất việc bàn giao toàn bộ thi thể con tin Israel mà họ có thể tiếp cận, đồng thời cho biết cần đến thiết bị chuyên dụng để tìm kiếm và thu hồi các thi thể còn lại dưới đống đổ nát ở Dải Gaza, theo The Guardian. Từ ngày 13.10 đến nay, Hamas mới bàn giao thi thể của 7 con tin đã thiệt mạng, cùng với một thi thể khác mà nhóm này tuyên bố là con tin nhưng sau đó phía Israel xác nhận là một người Palestine không rõ danh tính. Các nhóm chuyên trách vẫn đang làm việc tại Ai Cập để thảo luận phương án tìm kiếm thi thể của 21 con tin còn lại.

Lực lượng quốc tế

Theo kế hoạch hòa bình 20 điểm cho Gaza do Tổng thống Trump làm trung gian, Hamas sẽ bị giải giáp và rút quyền quản lý, Gaza trở thành vùng phi quân sự do một hội đồng kỹ trị của Palestine điều hành dưới sự giám sát quốc tế. Một lực lượng quốc tế sẽ được triển khai để huấn luyện và hỗ trợ cảnh sát Palestine đảm bảo an ninh. Reuters dẫn lời các cố vấn cấp cao của Mỹ ngày 15.10 cho biết kế hoạch triển khai lực lượng quốc tế vào Gaza để ổn định tình hình đã bắt đầu. Mỹ đang trao đổi với các quốc gia như Indonesia, UAE, Ai Cập, Qatar và Azerbaijan về khả năng đóng góp vào lực lượng này.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng kế hoạch này chỉ là tạm thời và rất mong manh, bởi Hamas hiện vẫn chưa công khai đồng ý giải giáp hoặc rút khỏi bộ máy điều hành Gaza. Bên cạnh đó, điểm yếu lớn nhất trong sáng kiến của Tổng thống Trump là không giải quyết được vấn đề Nhà nước Palestine, theoSouth China Morning Post. Bên cạnh đó, bất kỳ sự trì hoãn nào từ Hamas trong việc giải giáp đều có thể khiến phe cứng rắn trong chính phủ Israel gây áp lực buộc Thủ tướng Benjamin Netanyahu nối lại chiến dịch quân sự ở Gaza, đe dọa phá vỡ toàn bộ nỗ lực hòa bình.

Thêm viện trợ đổ về Gaza Cùng với tiến trình trao trả con tin, các xe tải chở hàng cứu trợ ngày 15.10 đã bắt đầu tiến vào Gaza. LHQ và các tổ chức nhân đạo kêu gọi Israel mở thêm các lối vào để hàng nghìn xe tải có thể đưa hàng cứu trợ vào vùng lãnh thổ bị tàn phá, theo Reuters. Ông Tom Fletcher, Phó tổng thư ký LHQ phụ trách các vấn đề nhân đạo, cho hay việc 600 xe tải đã được chấp thuận vào vùng lãnh thổ bị phong tỏa theo thỏa thuận ngừng bắn hiện tại do Mỹ làm trung gian là một cơ sở tốt, nhưng vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của người dân. Trong khi đó, Cơ quan y tế ở Gaza báo cáo ít nhất 25 người Palestine đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel vào Gaza trong ngày 15.10.

Nguồn thanhnien.vn