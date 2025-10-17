Cảm biến đo nhiệt độ đất, chất lỏng nhập khẩu chính hãng tại ATPro

Cảm biến đo nhiệt độ đất, chất lỏng không chỉ giúp đo lường chính xác thông số nhiệt độ trong đất và chất lỏng, mà còn cung cấp dữ liệu quan trọng để quản lý và điều chỉnh các quy trình. Là một đơn vị uy tíntrong lĩnh vực phân phối các thiết bị cảm biến công nghiệp, đặc biệt không thể không nhắc đến cảm biến đo nhiệt độ đất, chất lỏng được nhập khẩu chính hãng từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, cam kết chất lượng và độ bền vượt trội.

Tổng quan về cảm biến đo nhiệt độ đất, chất lỏng

Cảm biến đo nhiệt độ đất, chất lỏng là thiết bị được dùng để đo và theo dõi sự thay đổi của yếu tố nhiệt độ trong các môi trường cụ thể như đất và chất lỏng. Các loại cảm biến này hoạt động bằng cách chuyển đổi nhiệt độ thành tín hiệu điện, giúp người dùng dễ dàng ghi nhận và phân tích dữ liệu một cách chính xác và liên tục.

- Nhiệt độ đất: yếu tố quyết định đến sự phát triển của cây trồng, sinh vật đất và các hoạt động nông nghiệp

- Nhiệt độ chất lỏng: yếu tố quan trọng trong các ngành công nghiệp (thực phẩm, hóa chất, xử lý nước thải,...)

Các loại cảm biến đo nhiệt độ đất, chất lỏng phổ biến

Cảm biến đo nhiệt độ đất và chất lỏng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp dữ liệu chính xác để hỗ trợ các hoạt động sản xuất, nghiên cứu và quản lý môi trường một cách hiệu quả.

Ứng dụng của cảm biến đo nhiệt độ đất, chất lỏng

Cảm biến đo nhiệt độ đất, chất lỏng có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm nông nghiệp, công nghiệp, nghiên cứu khoa học và đời sống hàng ngày. Một số ứng dụng tiêu biểu có thể kể đến như:

Trong công nghiệp

- Theo dõi nhiệt độ của chất lỏng trong các quy trình sản xuất

- Đảm bảo nhiệt độ ổn định trong các bồn chứa và đường ống dẫn

- Kiểm soát chất lượng trong ngành thực phẩm và đồ uống

Trong nông nghiệp

- Theo dõi nhiệt độ đất để xác định thời điểm gieo trồng lý tưởng

- Kiểm soát điều kiện đất trong nhà kính hoặc canh tác công nghệ cao

- Đánh giá sức khỏe của đất nhằm tối ưu hóa lượng phân bón và nước tưới

Cảm biến đo nhiệt độ đất, chất lỏng có vai trò quan trọng trong ngành nông nghiệp

Trong quản lý môi trường

- Đánh giá nhiệt độ của các nguồn nước tự nhiên như sông, hồ,...

- Giám sát điều kiện đất và nước trong các dự án bảo tồn

Giới thiệu sản phẩm cảm biến đo nhiệt độ đất, chất lỏng RK500-01

Một trong những dòng sản phẩm nổi bật và bán chạy nhất mà ATPro đang phân phối là cảm biến đo nhiệt độ đất, chất lỏng RK500-01 . Đây là thiết bị chuyên dụng, thường được sử dụng trong các môi trường khắc nghiệt. Với thiết kế dạng cắm trực tiếp vào đất hoặc chất lỏng, cảm biến có thể đo được nhiệt độ của đất, nước, dầu và các loại chất lỏng khác.

Thông số kỹ thuật của sản phẩm:

- Phạm vi đo: -20°C đến +50°C và -50°C đến +100°C

- Độ chính xác: ±0.5°C

- Nguồn cấp: 5VDC, 12-24VDC

- Tín hiệu đầu ra: PT100/PT1000 class A (3-wires), 4-20mA, 0-5V, RS485

- Khả năng chống nước: chuẩn IP68, hoạt động ổn định ngay cả khi ngâm trong nước

Ưu điểm nổi bật của RK500-01:

- Độ bền cao: chịu được điều kiện môi trường khắc nghiệt (nhiệt độ cao, áp suất lớn)

- Lắp đặt dễ dàng: thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt trong môi trường có không gian hạn chế

- Ứng dụng đa dạng: được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành và lĩnh vực, từ nông nghiệp, công nghiệp đến nghiên cứu môi trường

Đặc điểm nổi bật của cảm biến đo nhiệt độ đất, chất lỏng RK500-01

Cảm biến đo nhiệt độ đất, chất lỏng là thiết bị có vai trò quan trọng và không thể thiếu trong nhiều ngành và lĩnh vực. Với các dòng sản phẩm được nhập khẩu chính hãng, ATPro cam kết mang đến cho khách hàng những giải pháp đo lường chính xác và hiệu quả nhất. Đặc biệt, sản phẩm RK500-01 là lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một thiết bị đo nhiệt độ đáng tin cậy.

Lý do bạn nên mua cảm biến đo nhiệt độ đất, chất lỏng tại ATPro:

- Sản phẩm chính hãng: ATPro cam kết cung cấp các sản phẩm được nhập khẩu chính hãng, có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng

- Mẫu mã đa dạng: ATPro cung cấp nhiều dòng cảm biến với thiết kế và tính năng khác nhau, nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều ngành nghề

- Giá thành cạnh tranh: Nhờ sở hữu mối quan hệ đối tác lâu dài với các nhà sản xuất, ATPro có thể mang đến mức giá tốt nhất thị trường mà vẫn đảm bảo chất lượng cho từng sản phẩm

Liên hệ với ATPro để được hỗ trợ tư vấn chi tiết và sở hữu các sản phẩm cảm biến chất lượng với mức giá tốt nhất ngay hôm nay.

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ Phần Giải Pháp Kỹ Thuật Ấn Tượng

Địa chỉ: 60 Đường số 1, Phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: 028.3842.5001

Email: info@atpro.com.vn

Website: www.atpro.com.vn