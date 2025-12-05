Hòa Bình cũ: Thị trường bất động sản xanh phía Tây Hà Nội hút loạt siêu dự án và cư dân

Không chỉ là vùng đất với nguồn nước sạch đầy giá trị sống xanh, Hoà Bình cũ còn là khu vực đón sóng đầu tư mạnh bởi tiềm năng tăng giá, tích sản.

Sau định hướng sắp xếp đơn vị hành chính và điều chỉnh quy hoạch vùng của tỉnh Phú Thọ, khu vực TP.Hòa Bình cũ đang nổi lên như một đô thị sinh thái xanh - sạch - đáng sống, đóng vai trò cửa ngõ phía Tây Hà Nộicũng như của tỉnh trong chiến lược phát triển bền vững giai đoạn mới. Không chỉ sở hữu quỹ đất rộng, cảnh quan tự nhiên non nước hài hòa, khu vực này đang trở thành tâm điểm thu hút nhiều tập đoàn lớn rót vốn, tạo nên một chu kỳ phát triển mới cho bất động sản địa phương.

Điểm đến của các siêu dự án, hưởng lợi từ làn sóng dịch chuyển Tây Thủ đô

Không chỉ hấp dẫn bởi tự nhiên ưu đãi, Hòa Bình cũ đang hưởng lợi rõ nét từ xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ về phía Tây Hà Nội, nơi được xem là “thủ phủ” phát triển mới với hàng loạt dự án công nghệ, giáo dục, đô thị lớn tại Hòa Lạc, Xuân Mai, Đại lộ Thăng Long. Khi mặt bằng giá tại Hà Nội và Hòa Lạc tăng nhanh, dòng vốn bắt đầu tìm đến các khu vực có quỹ đất lớn, môi trường xanh và kết nối thuận tiện, tạo nên chu kỳ tăng trưởng tương tự giai đoạn Tây Hà Nội 5 - 7 năm trước.

Chỉ trong thời gian ngắn, Sun Group, Phú Mỹ Hưng, Hải Phát... đã chọn Hòa Bình cũ để phát triển các đại đô thị sinh thái, tổ hợp dịch vụ - nghỉ dưỡng quy mô lớn. Sự đổ bộ này cho thấy khu vực đang bước vào chu kỳ phát triển mới, trở thành “miền đất hứa” của cả nhà đầu tư lẫn người mua ở thực.

Hạ tầng được xem là lực đẩy quan trọng đưa Hòa Bình cũ lên vị thế mới. Mới đây, UBND tỉnh Phú Thọ đề xuất bổ sung tuyến cao tốc Việt Trì – Hòa Bình vào quy hoạch quốc gia, quy mô 4 làn xe, tốc độ 100 km/h. Dự kiến đầu tư giai đoạn 2026 - 2030. Tuyến cao tốc khi hoàn thành sẽ trở thành trục kết nối chiến lược rút ngắn thời gian di chuyển giữa Việt Trì - Phú Thọ - Hòa Bình - Hà Nội.

Bên cạnh đó, các tuyến tỉnh lộ, Quốc lộ 6 liên tục được nâng cấp, khu vực còn được cộng hưởng từ định hướng phát triển tuyến metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc (thuộc Hà Nội) kết nối chuỗi đô thị phía Tây. Sự hình thành các trục giao thông liên vùng sẽ giúp người dân dễ dàng tiếp cận các trung tâm kinh tế, giáo dục, y tế lớn, đồng thời tạo lợi thế lớn cho các dự án nhà ở sinh thái, đô thị dịch vụ.

Aqua Garden: “Khu vườn xanh” giữa trung tâm phường Thống Nhất, điểm đến an cư, đầu tư sáng giá

Nằm tại đường An Dương Vương, phường trung tâm Thống Nhất, Aqua Garden hội tụ những ưu điểm hiếm có của một khu đô thị hoàn chỉnh: vị trí trung tâm, kết nối thuận tiện, môi trường sống sinh thái và pháp lý minh bạch. Dự án nằm sát trục Quốc lộ 6 (tuyến huyết mạch kết nối Hà Nội và Tây Bắc) giúp cư dân dễ dàng di chuyển, kinh doanh và hưởng lợi từ dòng khách du lịch - thương mại liên tục.

Cổng khu đô thị Aqua Garden nằm trên mặt đường trục trung tâm hành chính An Dương Vương

Không gian xanh - phong cách sống mới cho gia đình trẻ

Aqua Garden được ví như một “mảnh vườn xanh” giữa lòng đô thị với mật độ xây dựng hợp lý, đường nội khu rộng rãi, hệ thống cây xanh - mặt nước xen kẽ. Không chỉ đơn thuần là dự án đất nền, Aqua Garden được quy hoạch như một khu đô thị sinh thái kiểu mẫu, nơi cư dân có thể tận hưởng trọn vẹn nhịp sống cân bằng: sáng thức dậy giữa những hàng cây trong 9 công viên chủ đề, chiều dạo bộ quanh dòng suối Thổ Cẩm, tối sum vầy bên gia đình trong không gian yên tĩnh, an toàn.

Aqua Garden trải rộng trên quy mô 27,2 ha, với hơn 524 sản phẩm gồm: đất nền, biệt thự, liền kề, shophouse. Các dãy nhà phố, shophouse và liền kề được thiết kế hiện đại, phù hợp vừa ở vừa kinh doanh, giải quyết nhu cầu thật của hàng nghìn hộ gia đình tại phường Thống Nhất và khu vực lân cận.

Aqua Garden là khu đô thị còn lại duy nhất trong vùng lõi phường trung tâm Thống Nhất được quy hoạch bài bản

Chính sách tài chính vượt trội mở cơ hội sở hữu cho người dân địa phương

Với mức giá hấp dẫn chỉ từ 19 triệu đồng/m2, dự án có giá bán cạnh tranh, chỉ tương đương chi phí xây một căn nhà riêng lẻ nhưng sở hữu pháp lý hoàn chỉnh (sổ đỏ từng lô), hạ tầng đồng bộ.

Aqua Garden còn có chương trình hỗ trợ tài chính hiếm có trên thị trường: Chỉ từ 600 triệu đồng đã có thể sở hữu một lô với sổ đỏ chính chủ. Ân hạn gốc lên tới 10 năm giảm áp lực tài chính tối đa. Ngân hàng hỗ trợ lãi suất ưu đãi, giúp người dân an cư trước, trả chậm sau.

Trong bối cảnh mặt bằng giá bất động sản các đô thị trọng điểm như Hà Nội, Hòa Lạc hay Việt Trì, Aqua Garden nổi lên như lựa chọn giá trị thực, phù hợp cho cả người mua ở, nhà đầu tư và khách hàng muốn tích lũy tài sản an toàn.

Vị trí shophouse nằm trên trục đường chính thuận lợi kinh doanh

Cửa ngõ Tây Hà Nội đang hình thành, thời điểm vàng để sở hữu

Việc quy hoạch đồng bộ, sự đổ bộ của những tập đoàn hàng đầu và hạ tầng liên vùng bứt phá đang tạo nên một “cực tăng trưởng mới” tại Hòa Bình cũ. Đây chính là thời điểm đẹp để người dân Phú Thọ cũng như các nhà đầu tư đón đầu sóng phát triển, sở hữu sản phẩm bất động sản phía Tây Hà Nộicó giá trị bền vững và hưởng trọn các chính sách tài chính ưu việt.

Aqua Garden không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là lời giải thông minh cho bài toán tích lũy tài sản trong giai đoạn thị trường chuyển mình mạnh mẽ. Với vị trí trung tâm, không gian sống xanh, pháp lý rõ ràng và ưu đãi tài chính lớn, dự án đang trở thành điểm sáng nổi bật bậc nhất phường Thống Nhất hiện nay.