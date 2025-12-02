Sưa Interior - Kiến tạo không gian sống khoa học, khẳng định đẳng cấp

Trong bối cảnh thị trường bất động sản và nội thất Việt Nam không ngừng phát triển, nhu cầu về một không gian sống đẳng cấp, thể hiện cá tính và phong cách của gia chủ ngày càng trở nên cần thiết. Công ty Cổ phần Tập đoàn Sưa Group với thương hiệu Sưa Interior đã và đang khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực thiết kế và thi công kiến trúc - nội thất cao cấp tại Việt Nam.

Hành trình khẳng định thương hiệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sưa Group do doanh nhân Lê Anh Đức sáng lập, đã xây dựng hệ sinh thái kiến trúc và nội thất toàn diện. Với tầm nhìn trở thành biểu tượng sang trọng, Sưa Interior không chỉ cung cấp nội thất mà còn đồng hành cùng khách hàng trong hành trình tạo dựng tổ ấm.

Điểm nổi bật của Sưa Interior là triết lý đặt khách hàng làm trung tâm, coi mỗi dự án là câu chuyện về phong cách sống và khát vọng của gia chủ, thể hiện qua từng chi tiết thiết kế. Quý khách có thể tìm hiểu thêm về Sưa Interior tại website https://noithatsua.vn/

Năng lực sản xuất vượt trội là thế mạnh cạnh tranh

Sưa Interior sở hữu xưởng sản xuất nội thất hiện đại 1.960m2 với máy móc Nhật Bản và Đài Loan, cho phép thực hiện các công trình phức tạp, kích thước theo thực tế và thiết kế may đo độc bản.

Xưởng sản xuất được phân chia thành ba phân xưởng chính: Xưởng Mộc chế tác sản phẩm gỗ tinh xảo, Xưởng Kim Loại gia công khung kệ và chi tiết trang trí, và Xưởng May Bọc hoàn thiện sofa, nệm và đệm tựa bằng chất liệu cao cấp, đảm bảo tính tỉ mỉ và chất lượng.

Sưa Construction - Giải pháp xây dựng toàn diện

Ngoài mảng nội thất, Tập đoàn Sưa Group phát triển thêm thương hiệu Sưa Construction, đơn vị đảm nhiệm thiết kế và thi công xây dựng trọn gói, giúp khách hàng sử dụng dịch vụ một cửa từ kiến trúc đến hoàn thiện nội thất, tiết kiệm thời gian, chi phí cũng như tham khảo thêm nhiều kiến thức hữu ích về xu hướng thiết kế và kinh nghiệm thi công từ các chuyên gia của Sưa.

Sưa Construction quy tụ đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư giàu kinh nghiệm, am hiểu kỹ thuật và có khả năng tư vấn giải pháp tối ưu cho từng công trình, đồng thời chia sẻ nhiều kiến thức hữu ích về thiết kế và thi công.

Với định hướng chiến lược, đơn vị áp dụng mô hình Design&Build, kết hợp thiết kế và thi công trong cùng một hệ thống để tối ưu nguồn lực, rút ngắn tiến độ và đảm bảo sự nhất quán từ ý tưởng đến sản phẩm hoàn thiện.

3 trụ cột giá trị cốt lõi

Sự thành công của Sưa Interior được xây dựng trên ba trụ cột giá trị cốt lõi:

Chất lượng vượt trội: Mỗi sản phẩm đều được chế tác từ vật liệu cao cấp, tuyển chọn kỹ lưỡng từ các nhà cung cấp uy tín. Quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt ở mọi công đoạn đảm bảo độ bền và vẻ đẹp theo thời gian.

Thiết kế độc đáo: Đội ngũ thiết kế không ngừng cập nhật xu hướng mới nhất trong ngành kiến trúc và nội thất thế giới, kết hợp khéo léo giữa các yếu tố hiện đại với phong cách cá nhân của từng khách hàng. Mỗi dự án đều mang dấu ấn riêng, phản ánh cá tính và lối sống của gia chủ.

Dịch vụ tận tâm: Nguyên tắc đặt khách hàng làm trung tâm là kim chỉ nam hành động xuyên suốt. Từ khâu tư vấn ban đầu, thiết kế, sản xuất cho đến lắp đặt và bảo hành, đội ngũ nhân viên luôn sẵn sàng lắng nghe và đáp ứng mọi nhu cầu một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.

Cam kết với không gian sống hoàn hảo

Sưa Interior tự hào là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực thiết kế và thi công kiến trúc nội thất tại Việt Nam, cam kết mang đến những không gian sống đẳng cấp, tinh tế và đầy sáng tạo. Sưa Interior hiểu rằng một ngôi nhà không chỉ là nơi để ở, mà còn là nơi gắn kết tình cảm, điểm tựa tinh thần và lưu giữ những kỷ niệm đẹp của gia đình.

Không chỉ tạo ra những sản phẩm nội thất đẹp mắt, Sưa Interior còn chú trọng đến tính ứng dụng và sự thoải mái cho người sử dụng. Mỗi món đồ nội thất đều được thiết kế để phục vụ công năng sử dụng tối ưu, đồng thời tạo nên sự hài hòa về mặt thẩm mỹ trong tổng thể không gian.

Liên hệ Sưa để được nhận hỗ trợ về không gian sống tương lai của bạn

Mỗi không gian sống đều kể một câu chuyện riêng, phản ánh cá tính và phong cách sống của gia chủ. Sưa Interior hiểu rằng việc kiến tạo một tổ ấm không chỉ đơn thuần là sắp xếp nội thất hay lựa chọn màu sắc, mà là quá trình thấu hiểu và hiện thực hóa những khát khao sâu sắc nhất về một không gian sống lý tưởng.

Với đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư giàu kinh nghiệm và tâm huyết, Sưa Interior sẵn sàng lắng nghe mọi chia sẻ, mong muốn của bạn về không gian sống lý tưởng. Chúng tôi không chỉ đơn thuần thiết kế và thi công, mà còn tư vấn những giải pháp tối ưu nhất về mặt thẩm mỹ, công năng và ngân sách. Mỗi dự án với Sưa Interior đều là một hành trình khám phá, sáng tạo để biến ước mơ của bạn thành hiện thực.

Hãy liên hệ ngay với Sưa Interior để được tư vấn miễn phí và nhận báo giá chi tiết cho dự án của bạn. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng đến khảo sát thực tế, lắng nghe nhu cầu và đưa ra những đề xuất phù hợp nhất.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƯA GROUP

Địa chỉ mới sau sáp nhập: Văn phòng: Lô 31 TT3 - 232 Phạm Văn Đồng , Phường Phú Diễn, Hà Nội.

Địa chỉ cũ trước sáp nhập: Văn phòng: Lô 31 TT3 - 232 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Xưởng sản xuất: Đan Phượng - Hà Nội.

Số điện thoại: 0904 855 292 - 0971 839 963

Email: info@noithatsua.vn

MST: 0107915183