Quạt ly tâm công nghiệp tại Phú Đạt Vượng tối ưu hiệu suất cho nhà máy

Trong bối cảnh ngành công nghiệp Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ với yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng không khí và an toàn lao động, quạt ly tâm công nghiệp đã trở thành giải pháp kỹ thuật không thể thiếu tại các nhà máy sản xuất. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị thông gió, Quạt Phú Đạt Vượng (PDV) đã tư vấn và lắp đặt hàng trăm hệ thống quạt hút ly tâm trên toàn quốc, khẳng định vị thế của thương hiệu.

Vai trò then chốt của quạt ly tâm trong môi trường sản xuất

Theo tại Việt Nam, 70% nhà máy đang cần cải thiện hệ thống thông gió để đáp ứng tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt và đảm bảo an toàn lao động. Quạt ly tâm công nghiệp đóng vai trò là "trái tim" của các hệ thống thông gió, hút khói và hút bụi, mang lại môi trường làm việc an toàn, sạch sẽ và hiệu quả cho nhiều ngành công nghiệp.​

Điểm mạnh nổi bật của quạt ly tâm là khả năng tạo áp suất tĩnh lớn, phù hợp với nhiều hệ thống thông gió công nghiệp phức tạp. So với quạt hướng trục truyền thống, quạt ly tâm PDV vận hành ổn định hơn, hiệu suất cao hơn và tiết kiệm điện năng tối ưu. Thiết bị này có thể đẩy không khí hiệu quả qua ống dẫn dài, cánh lọc hoặc hệ thống xử lý khí thải với khoảng cách 10-100 mét mà vẫn giữ lưu lượng ổn định.​

Sản phẩm quạt ly tâm tại Phú Đạt Vượng đáp ứng mọi nhu cầu

Quạt Phú Đạt Vượng cung cấp đầy đủ các dòng quạt ly tâm với thông số kỹ thuật đa dạng, đáp ứng từ hệ thống thông gió quy mô nhỏ đến các dự án công nghiệp lớn. Công suất sản phẩm dao động từ 0.37KW đến 320KW, lưu lượng khí 600-120.000 m3/h và áp suất 300-8.000 Pa.​

Quạt ly tâm siêu cao áp hoạt động với tốc độ cao từ 2.800-2.900 vòng/phút, tạo áp suất cực lớn, chuyên dùng cho các hệ thống thổi khí và cấp khí trong môi trường đòi hỏi áp lực gió cao.

Quạt ly tâm cao áp với áp suất 1.800-8.000 Pa phù hợp cho hệ thống xử lý khí thải công nghiệp, thu gom và vận chuyển bụi mịn tại các nhà máy xi măng, gỗ, kim loại.​

Quạt ly tâm trung áp vận hành ở tốc độ 1.400 vòng/phút với lưu lượng 5.000-50.000 m3/h và cột áp 400-2.800 Pa, phù hợp cho hệ thống thông gió, xử lý khí thải và hút mùi.

Quạt ly tâm thấp áp với tốc độ 960 vòng/phút có độ ồn cực thấp, lý tưởng cho hệ thống hút khói bếp công nghiệp và cấp khí tươi cho không gian yêu cầu sự yên tĩnh.​

Quạt ly tâm có công nghệ chế tạo và vật liệu cao cấp

Quạt ly tâm tại Phú Đạt Vượng được chế tạo từ vật liệu chất lượng cao bao gồm thép SS400 sơn tĩnh điện, inox 304 chống gỉ, thép 16Mn và gang đúc. Lớp sơn tĩnh điện bảo vệ với nước sơn mịn, bền màu giúp gia tăng tính thẩm mỹ và bảo vệ quạt khỏi tác động của môi trường, đặc biệt quan trọng trong môi trường có nhiệt độ cao, nhiều bụi bẩn hoặc hóa chất ăn mòn.​

Động cơ được trang bị từ các thương hiệu hàng đầu thế giới như TECO (Đài Loan), ABB (Châu Âu), Siemens (Đức) và dòng động cơ Winston IE2 đạt tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng. Động cơ Winston IE2 và TECO giúp giảm 10-15% chi phí điện so với động cơ thông thường, mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể cho doanh nghiệp vận hành liên tục. Đối với môi trường sản xuất hóa chất hoặc có nguy cơ cháy nổ, PDV cung cấp quạt lắp động cơ chống cháy nổ TECO D2G4 theo tiêu chuẩn IEC.​

Hiệu suất vận hành vượt trội và tiết kiệm chi phí

Quạt ly tâm PDV được thiết kế tối ưu để đạt hiệu suất năng lượng cao nhất. Độ ồn của quạt chỉ khoảng 60-70 dB, thấp hơn đáng kể so với các loại quạt công nghiệp khác nhờ thiết kế cánh xoắn ốc giảm sự va chạm của luồng gió với các bộ phận. Động cơ được gắn bên ngoài, không nằm trên đường đi của luồng hút không khí, tránh được bụi trực tiếp từ luồng gió khi vận hành.​

Chi phí vận hành quạt ly tâm 4KW chỉ khoảng 2.000-2.500 VNĐ/giờ với giá điện công nghiệp. Khi kết hợp với biến tần, quạt có thể điều chỉnh tốc độ quay để tiết kiệm điện và tối ưu hiệu quả hoạt động. Việc sử dụng quạt ly tâm trong hệ thống hút bụi còn giúp doanh nghiệp tiết kiệm 30-50% chi phí bảo trì thiết bị nhờ giảm bụi tích tụ làm hỏng máy móc.​

Ứng dụng rộng rãi trong đa dạng ngành công nghiệp

Quạt ly tâm Phú Đạt Vượng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực sản xuất. Ngành chế biến gỗ sử dụng quạt để hút mùn cưa, bụi gỗ từ máy cưa, máy bào. Ngành luyện kim và kim loại cần quạt hút bụi mạt sắt, khói hàn và xử lý khí thải nhiệt độ cao. Ngành dệt may ứng dụng quạt để duy trì môi trường thông thoáng, giảm bụi vải và sợi.​

Ngành chế biến thực phẩm, quạt ly tâm inox 304 được ưu tiên để duy trì vệ sinh dây chuyền và đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Các nhà máy xi măng tại Việt Nam đã lắp đặt quạt ly tâm hút bụi với lưu lượng gió 15.000 m3/h và áp suất 2.500 Pa để loại bỏ bụi hiệu quả, đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn môi trường.​

Hệ thống HVAC của tòa nhà cao tầng, thông gió tầng hầm, tăng áp cầu thang để đảm bảo an toàn PCCC theo quy chuẩn QCVN 06:2021/BXD.

Các bếp công nghiệp sử dụng quạt ly tâm thấp áp để hút khói, hút mùi dầu mỡ với độ ồn thấp không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.​

Sản phẩm quạt ly tâm tại Phú Đạt Vượng tuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9075:2011 (tương đương ISO 14694:2003) về đặc tính kỹ thuật chất lượng cân bằng và mức rung, cũng như TCVN 9076:2011 (tương đương ISO 14695:2003) về phương pháp đo rung của quạt công nghiệp. Các tiêu chuẩn này áp dụng cho quạt công suất đến 300 kW, đảm bảo thiết bị vận hành ổn định và an toàn.​

Với cam kết mang đến sản phẩm chất lượng cao, bền bỉ, giá tốt cùng dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp, Quạt Phú Đạt Vượng đã và đang là đối tác tin cậy của hàng trăm doanh nghiệp trong lĩnh vực thông gió và xử lý khí công nghiệp. Doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn giải pháp thông gió hoặc nhận báo giá chi tiết có thể liên hệ trực tiếp qua hotline 0988.114.760 để được hỗ trợ miễn phí và nhanh chóng.​

