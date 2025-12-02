Hút Hầm Cầu Giá Chỉ 200K/1m3, BH 10 Năm, Có Mặt Trong 30 Phút

Trong sinh hoạt và kinh doanh, việc hút hầm cầu định kỳ là điều bắt buộc nếu muốn hệ thống thoát nước vận hành ổn định, không nghẹt, không mùi. Hầm cầu đầy, bồn cầu thoát nước chậm, nước thải trào ngược, mùi hôi kéo dài... không chỉ gây khó chịu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, hình ảnh cửa hàng, nhà trọ, nhà xưởng.

Đó là lý do nhiều khách hàng lựa chọn đồng hành cùng Toàn Cầu Envim – Đơn vị chuyên dịch vụ vệ sinh môi trường, hút hầm cầu , hút bể phốt, thông cống nghẹt, được tin tưởng trên nhiều tỉnh/thành.

Toàn Cầu Envim – Thương hiệu chuyên sâu trong lĩnh vực hút hầm cầu

Toàn Cầu Envim định hướng phát triển lâu dài trong ngành vệ sinh môi trường, tập trung vào các mảng:

Hút hầm cầu , rút hầm cầu, hút bể phốt cho hộ gia đình, nhà phố, biệt thự, nhà vườn.

Hút bùn, chất thải cho nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn, quán ăn, quán nhậu, quán cà phê.

Hút bùn vi sinh, bùn thải cho xưởng sản xuất, kho bãi, khu công nghiệp.

Dịch vụ kèm theo: thông cống nghẹt, thông tắc bồn cầu, nạo vét hố ga, xử lý mùi hôi nhà vệ sinh.

Với đội ngũ kỹ thuật có kinh nghiệm và hệ thống xe chuyên dụng đa dạng, Toàn Cầu Envim hướng tới hình ảnh một đối tác đáng tin cậy, chuyên nghiệp, xử lý nhanh – gọn – sạch cho mọi nhu cầu về vệ sinh hầm cầu, bể phốt.

Thông tin liên hệ:

Website: https://toancauenvim.com/ Hotline: 0789.01.5555 – 0902.222.096

Email: lienhe.congtymoitruongtoancau@gmail.com Địa chỉ: Số 118/143, KP 5, đường số 8, P. Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

Khu vực phục vụ: Có mặt tại nhiều tỉnh/thành như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Vũng Tàu, Khánh Hòa, Tiền Giang, Vĩnh Long, An Giang... giúp điều xe nhanh, phục vụ khách hàng trên phạm vi rộng.

Vì sao nên ưu tiên hút hầm cầu định kỳ?

Nhiều khách chỉ gọi dịch vụ khi hầm cầu đã tràn hoặc bồn cầu nghẹt nặng. Thực tế, hút hầm cầu định kỳ mang lại nhiều lợi ích:

Hệ thống thoát nước hoạt động ổn định, hạn chế tối đa nghẹt, trào ngược.

Giảm mùi hôi nhà vệ sinh, tạo không gian sạch sẽ, đặc biệt quan trọng với nhà trọ, quán ăn, khách sạn.

Tránh phải xử lý sự cố “nước tràn lênh láng” gây gián đoạn kinh doanh và tốn kém chi phí dọn dẹp.

Kéo dài tuổi thọ bể phốt, đường ống, hạn chế phải sửa chữa, đục phá.

Với nhà dân, chu kỳ hút thường từ 3–5 năm/lần. Với nhà trọ, quán ăn, khu công nghiệp, thời gian này nên rút ngắn, có thể 1–2 năm/lần tùy mức sử dụng.

Lợi ích khi chọn Toàn Cầu Envim hút hầm cầu

Khi sử dụng dịch vụ hút hầm cầu tại Envim, khách hàng nhận được:

Báo giá rõ ràng trước khi làm: khảo sát, tư vấn, thống nhất đơn giá, chỉ thi công khi khách đồng ý.

Giá hợp lý, cạnh tranh so với mặt bằng thị trường, phù hợp cả hộ gia đình và doanh nghiệp.

Thi công nhanh – sạch – không đục phá: hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt và kinh doanh.

Hệ thống xe hút hầm cầu chuyên dụng với nhiều dung tích, có thể vào hẻm nhỏ, khu dân cư đông đúc hoặc khu công nghiệp.

Bảo hành dài hạn theo từng hạng mục, cam kết xử lý đúng và đủ khối lượng.

Hóa đơn, chứng từ đầy đủ, có thể hỗ trợ xuất VAT cho doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, nhà máy.

Quy trình hút hầm cầu tại Toàn Cầu Envim

Để mọi ca thi công diễn ra suôn sẻ, Envim áp dụng quy trình chuẩn:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin và tư vấn

Khách hàng liên hệ qua hotline, cung cấp thông tin cơ bản: loại công trình, tình trạng hiện tại (nghẹt, mùi, trào ngược...), vị trí, thời gian mong muốn. Nhân viên sẽ tư vấn sơ bộ phương án và dự kiến chi phí.

Bước 2: Khảo sát thực tế và báo giá

Kỹ thuật đến trực tiếp công trình để:

Kiểm tra vị trí hầm cầu, đường ống, hố ga liên quan.

Đánh giá dung tích, mức độ đầy, khả năng tiếp cận xe hút.

Đề xuất giải pháp cụ thể kèm báo giá chi tiết cho khách hàng.

Bước 3: Thi công hút hầm cầu

Sau khi khách đồng ý, Envim:

Bố trí xe hút hầm cầu phù hợp với dung tích và lối đi.

Dùng bơm chân không chuyên dụng để hút sạch bùn, chất thải trong hầm.

Hạn chế mở nắp hầm trong thời gian dài để giảm mùi hôi lan ra xung quanh.

Bước 4: Kiểm tra và bàn giao

Sau khi hoàn tất:

Kiểm tra lại khả năng thoát nước của bồn cầu, cống sàn.

Thu dọn thiết bị, vệ sinh khu vực thi công gọn gàng.

Bàn giao, xác nhận khối lượng đã hút, hướng dẫn thời gian hút định kỳ phù hợp cho khách hàng.

Giá hút hầm cầu tại Envim – Tối ưu theo từng công trình

T oàn Cầu Envim luôn giữ nguyên tắc:

Khảo sát – tư vấn – báo giá trước , thi công sau.

Không thu thêm phí ngoài hạng mục đã thống nhất.

Tư vấn giải pháp phù hợp với ngân sách nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả xử lý.

Khu vực Toàn Cầu Envim đang triển khai dịch vụ hút hầm cầu

Ngoài khu vực TP. Hồ Chí Minh, Toàn Cầu Envim còn triển khai mạnh dịch vụ hút hầm cầu và các dịch vụ vệ sinh môi trường khác tại nhiều tỉnh/thành như:

Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Vũng Tàu

Một số khu vực miền Tây và Nam Trung Bộ như An Giang, Kiên Giang, Đà Lạt, Nha Trang...

Mỗi tỉnh/thành, Envim đều xây dựng các bài viết, trang dịch vụ riêng như hút hầm cầu tại Cần Thơ , hút hầm cầu Bình Dương để khách hàng dễ tìm kiếm thông tin và tham khảo chi tiết.

Liên hệ Toàn Cầu Envim khi cần hút hầm cầu

Khi hệ thống hầm cầu, bể phốt bắt đầu có dấu hiệu:

Bồn cầu xả nước chậm, hay nghẹt.

Nhà vệ sinh bốc mùi hôi kéo dài.

Nước thải trào ngược, nổi bọt, bùn đen.

Đó là lúc bạn nên chủ động liên hệ dịch vụ hút hầm cầu để xử lý sớm, tránh sự cố lớn, tốn kém và phiền toái. Toàn Cầu Envim sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong việc giữ cho hệ thống hầm cầu, bể phốt luôn sạch, an toàn, vận hành ổn định, góp phần bảo vệ môi trường sống và môi trường kinh doanh lâu dài.