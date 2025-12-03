CEO Đức Bình và hành trình xây dựng thương hiệu chế phẩm sinh học uy tín tại Việt Nam

Trải qua nhiều năm làm việc trong các phòng thí nghiệm và trực tiếp triển khai các dự án ứng dụng thực tế, CEO Đức Bình tích lũy được kinh nghiệm thực tiễn đặc biệt quý giá, hiểu môi trường Việt Nam cần gì, nông dân đang thiếu gì và hệ vi sinh bản địa có thể đóng vai trò như thế nào trong việc giải quyết những vấn đề đang tồn tại.

Chính nền tảng kiến thức và trải nghiệm thực tế đó đã trở thành động lực mạnh mẽ để ông xây dựng nên thương hiệu Chế phẩm vi sinh Đức Bình.

Bước ngoặt đưa CEO Đức Bình đến với con đường sáng lập doanh nghiệp

Đối với ông Đức Bình, sự thôi thúc phải tạo ra các sản phẩm vi sinh “thực sự hiệu quả ngoài thực tế” chính là bước ngoặt quan trọng nhất trong sự nghiệp. Sau nhiều năm quan sát thị trường, ông nhận ra giữa nhu cầu thực sự của người dùng và sản phẩm đang có trên thị trường vẫn tồn tại khoảng trống lớn. Nhiều chế phẩm vi sinh được quảng cáo mạnh mẽ nhưng lại thiếu tính ứng dụng, thiếu kiểm nghiệm thực tế hoặc không phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của Việt Nam.

Ông chia sẻ rằng mục tiêu ban đầu của mình không phải là kinh doanh, mà là tạo ra những sản phẩm có thể giải quyết tận gốc các vấn đề mà nông dân, doanh nghiệp môi trường hoặc các hộ chăn nuôi đang gặp phải. Chính khát vọng “làm sản phẩm thật, hiệu quả thật, giá trị thật” đã đưa ông đến quyết định thành lập Công ty TNHH Công nghệ sinh học Đức Bình, với thương hiệu chế phẩm vi sinh Đức Bình làm trọng tâm phát triển.

Tầm nhìn xây dựng thương hiệu vi sinh uy tín của người Việt

Ngay từ ngày đầu gây dựng thương hiệu, Founder Đức Bình đã xác định: “Chế phẩm vi sinh Đức Bình sẽ trở thành một thương hiệu vi sinh uy tín của người Việt, đủ khả năng cạnh tranh với các sản phẩm quốc tế nhưng vẫn phù hợp tuyệt đối với điều kiện thực tế trong nước.”

Tầm nhìn ấy hướng tới năm 2030 – mốc thời gian mà ông kỳ vọng thương hiệu sẽ nằm trong nhóm dẫn đầu tại Việt Nam về nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng chế phẩm vi sinh. Đó không chỉ là mục tiêu kinh doanh, mà còn là cam kết đóng góp cho sự phát triển bền vững của nông nghiệp và môi trường Việt Nam.

Ông cho rằng sự phát triển của vi sinh ứng dụng sẽ từng bước thay thế thói quen sử dụng hóa chất độc hại, giảm chi phí sản xuất nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả cao và an toàn cho con người. Đây cũng chính là triết lý cốt lõi mà ông hướng đến trong suốt quá trình xây dựng thương hiệu.

Triết lý nghiên cứu - Hiệu quả thực tế là tiêu chuẩn quan trọng nhất

Trong mọi quyết định sản phẩm, CEO Đức Bình luôn ưu tiên nguyên tắc sản phẩm phải được kiểm chứng bằng hiệu quả thực tế. Đối với ông, mọi lý thuyết chỉ thực sự có giá trị khi được chứng minh qua thực nghiệm và mang lại kết quả rõ ràng cho người dùng.

Nhờ triết lý ấy, các sản phẩm của Chế phẩm vi sinh Đức Bình được tạo ra dựa trên quy trình nghiên cứu – chọn lọc – nuôi cấy nghiêm ngặt, áp dụng các chủng vi sinh hoạt tính cao và phù hợp với điều kiện Việt Nam. CEO Đức Bình trực tiếp tham gia giám sát các thí nghiệm, thử nghiệm thực địa và đánh giá kết quả trước khi sản phẩm được đưa ra thị trường.

Khát vọng phát triển các giải pháp vi sinh bản địa mang tính bền vững

Một trong những định hướng quan trọng nhất của CEO Đức Bình là tập trung nghiên cứu các chủng vi sinh bản địa. Ông cho rằng nguồn tài nguyên vi sinh tại Việt Nam cực kỳ phong phú và hoàn toàn có thể trở thành nền tảng để tạo ra những chế phẩm mạnh mẽ, phù hợp và bền vững hơn nhiều so với các chủng nhập ngoại.

Chính tư duy “khai thác tri thức bản địa – ứng dụng khoa học hiện đại” đã giúp Chế phẩm vi sinh Đức Bình tạo ra nhiều dòng sản phẩm có tính ứng dụng cao, từ xử lý chất thải hữu cơ, đệm lót sinh học, tăng cường sức khỏe đất, đến các giải pháp cải thiện môi trường ao nuôi và xử lý nước thải sinh hoạt. Những sản phẩm này không chỉ mang lại hiệu quả nhanh mà còn giúp giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng sản xuất trong nhiều lĩnh vực.

Với hơn 20 năm nghiên cứu, ông tập trung vào:

- Ứng dụng vi sinh vào xử lý ô nhiễm môi trường

- Xử lý nước thải trong nuôi trồng thủy sản

- Biến rác thải hữu cơ thành phân bón

- Cải thiện chất lượng đất canh tác

- Hỗ trợ mô hình sản xuất nông nghiệp sạch

Đóng góp của CEO Đức Bình cho lĩnh vực vi sinh ứng dụng

Trong quá trình xây dựng thương hiệu, ông Đức Bình đặc biệt chú trọng đến việc lan tỏa tri thức, hướng dẫn người dân tiếp cận đúng cách với chế phẩm vi sinh. Doanh nghiệp thường xuyên tổ chức các buổi hướng dẫn kỹ thuật, hội thảo nhỏ hoặc hỗ trợ trực tuyến để giúp nông dân hiểu rõ hơn về cách sử dụng vi sinh một cách hiệu quả và tiết kiệm.

Ngoài ra, CEO Đức Bình còn chú trọng việc xây dựng hệ sinh thái tri thức trên nền tảng số bằng các bài viết phân tích, hướng dẫn chi tiết về vi sinh ứng dụng, xử lý chất thải, cải tạo đất và nhiều chủ đề mang tính chuyên môn. Điều này giúp cộng đồng dễ dàng tiếp cận thông tin khoa học chính xác và ứng dụng được ngay vào thực tiễn.

Những đóng góp âm thầm nhưng bền bỉ của ông đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành vi sinh ứng dụng tại Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn người dân và doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến môi trường và sản xuất xanh.

Hành trình tiếp tục hướng đến mục tiêu 2030

Trên con đường phát triển, CEO Đức Bình đặt mục tiêu đưa Chế phẩm vi sinh Đức Bình trở thành thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam vào năm 2030, đồng thời vươn ra thị trường quốc tế ở các lĩnh vực chế phẩm xử lý môi trường và nông nghiệp hữu cơ. Công ty đang từng bước đầu tư mạnh vào nghiên cứu, mở rộng hệ thống sản xuất và chuẩn hóa quy trình để đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định, hiệu quả và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Thông tin liên hệ

- Công ty TNHH Công nghệ sinh học Đức Bình

- MST: 0108433217

- Địa chỉ: 57 ngõ 64 Kim Giang, Khương Đình, Hà Nội

- SĐT: 024.66.55.46.86

Văn phòng giao dịch

- Địa chỉ : 1B Ngõ 774 Kim Giang, Thanh Liệt, Hà Nội - SĐT: 0934.214.579 - Hotline: 024.66.55.46.86

- Email: chephamvisinhungdung@gmail.com - Website: https://chephamvisinh.vn

- Facebook: https://www.facebook.com/chephamvisinhhanoi

- Youtube: https://www.youtube.com/@sinhhocducbinh

- Tiktok: https://www.tiktok.com/@chephamsinhhocem