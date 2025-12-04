Cận Tết, cảnh báo “chi phí ẩn” từ cửa cổng và nhôm kính xuống cấp

Trong lúc dọn dẹp và sửa sang nhà cửa chuẩn bị Tết, cửa nhôm kính được đóng mở liên tục nên các lỗi như xệ bản lề, ray trượt nặng hay cửa khó khép dễ phát sinh và nhìn thấy rõ hơn.

Cửa cổng, cửa nhôm kính xuống cấp đem lại nhiều phiền toái cho người dùng.

Nhiều gia đình thường cho rằng lỗi nhỏ chỉ cần chờ thợ đến sau Tết; tuy nhiên các vết kẹt nhẹ, cọ sát khi đóng mở hoặc bản lề hơi lệch lại dễ chuyển thành hư hỏng lớn nếu tiếp tục sử dụng liên tục. Khi thời tiết cuối năm se lạnh, gioăng cửa bị cứng lại, khung nhôm co giãn kém, càng làm cửa khó khép kín. Cửa không kín khiến gió lùa, tiếng kêu lớn và thất thoát hơi lạnh trong nhà, dẫn đến tăng điện năng tiêu thụ khi bật máy lạnh trong những ngày Tết. Những lỗi này nếu không xử lý kịp thời có thể gây hỏng ray, cong khung hoặc nứt kính.

Không chỉ phát sinh chi phí, các lỗi nhỏ ở cửa nhôm kính cũng có thể gây nguy hiểm khi nhà cửa trở nên bận rộn dịp cuối năm. Bà Nguyễn Thị Hạnh (Bình Thạnh) chia sẻ: “Cửa kính nhà tôi bị xệ nhưng tôi để tới gần Tết mới tính sửa. Một hôm trời mưa, tôi kéo mạnh thì kính bung khỏi ray, suýt té. Lúc đó mới thấy mấy lỗi tưởng nhỏ lại nguy hiểm thế nào khi nhà đông người ra vào”.

Cửa xuống cấp cũng có thể là một mối nguy hiểm, đặc biệt là với người già và trẻ nhỏ.

Theo thống kê từ các đơn vị bảo trì nhà ở, khoảng 80% sự cố lớn ở cửa cổng và cầu thang đều xuất phát từ các dấu hiệu ban đầu như kêu, rỉ sét hoặc lỏng lẻo. Cận Tết, tần suất đóng mở cửa tăng, dọn dẹp nhiều và di chuyển liên tục khiến rủi ro tai nạn càng cao. Các bệnh viện cũng ghi nhận số ca chấn thương tại nhà tăng ở người trẻ lẫn người lớn tuổi do sử dụng các hạng mục đã xuống cấp.

Khi các sự cố gây ảnh hưởng sinh hoạt, nhiều gia đình mới gọi thợ sửa. Tuy nhiên, chọn thợ tay ngang hoặc sửa tạm lại khiến chi phí phát sinh về sau cao hơn, nhất là giai đoạn sát Tết khi lịch thợ khan hiếm. Trong bối cảnh này, Thợ Việt đang được nhiều hộ ưu tiên cho các hạng mục sửa nhôm kính , sửa cửa cổng để hoàn thiện nhà cửa trước năm mới.

Ông Phạm Công Hậu - Phó Giám đốc Thợ Việt, chia sẻ: “Những hư hỏng nhỏ như xệ cửa, lệch ray, bản lề rỉ thường là nguyên nhân dẫn đến sự cố lớn. Khi Tết đến gần, nhiều gia đình gọi hỗ trợ gấp vì cửa kẹt, cửa sắt không đóng lại được hoặc kính rung mạnh. Chúng tôi tập trung xử lý dứt điểm để hạng mục ổn định trước kỳ nghỉ”.

Anh Đạt ngụ phường Phước Long (Quận 9 cũ) - khách hàng sử dụng dịch vụ Thợ Việt, cho hay: “Cửa cổng sắt nhà tôi rỉ sét nặng, mở rất khó. Sau khi Thợ Việt hỗ trợ hàn xì, chỉnh ray và sơn mới, cửa nhẹ hẳn. Cuối năm khách khứa ra vào nhiều, cửa vận hành êm tôi thấy yên tâm hơn”.

