Trung Quốc áp “phí cảng đặc biệt” với tàu Mỹ từ ngày 14/10

Trung Quốc khẳng định việc thu phí cảng đặc biệt đối với tàu Mỹ là biện pháp “chính đáng” nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của doanh nghiệp Trung Quốc, đồng thời duy trì môi trường cạnh tranh công bằng.
Quang cảnh cảng hàng hóa ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.
Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc vừa ban hành “Biện pháp thực hiện thu phí cảng đặc biệt đối với tàu Mỹ,” chính thức có hiệu lực từ ngày 14/10.
Văn bản gồm 10 điều, quy định cụ thể về phạm vi, tiêu chuẩn, đơn vị và đối tượng chịu phí; đồng thời nêu rõ các trường hợp được miễn, như tàu đóng tại Trung Quốc, tàu chỉ cập cảng để sửa chữa mà không chở hàng, hoặc các tàu được cơ quan có thẩm quyền xác định thuộc diện miễn trừ.
Chủ tàu hoặc đại lý phải khai báo trước thông tin cho cơ quan quản lý hàng hải, trong khi mức và thời gian thu phí có thể được điều chỉnh linh hoạt tùy tình hình thực tế.
Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc khẳng định đây là biện pháp “chính đáng” nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp Trung Quốc, đồng thời duy trì môi trường cạnh tranh công bằng trong vận tải biển quốc tế.
Động thái này được đưa ra sau khi Mỹ, ngày 17/4/2025, công bố kết quả điều tra theo Mục 301 đối với ngành hàng hải, logistics và đóng tàu của Trung Quốc, tuyên bố từ ngày 14/10/2025 sẽ áp thêm phí dịch vụ cảng đối với tàu do doanh nghiệp Trung Quốc sở hữu, vận hành hoặc đóng, cũng như tàu mang quốc tịch Trung Quốc.
Bắc Kinh cho rằng Washington vi phạm nghiêm trọng các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Hiệp định hàng hải song phương, gây tổn hại nghiêm trọng đến thương mại hàng hải giữa hai nước.
