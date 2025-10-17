Tà Chì Nhù tấp nập khách leo núi mùa thu

Lượng khách đổ về đỉnh Tà Chì Nhù đông khi thời tiết khô ráo, giao thông thuận tiện, hoa chi pâu bung nở dọc đường đi.

Tháng 10, thời tiết ở xã Hạnh Phúc chuyển khô ráo, nắng nhẹ, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách trekking đỉnh Tà Chì Nhù. Theo các đơn vị tổ chức tour trekking, lượng khách đặt chỗ tăng nhanh, đặc biệt vào các ngày cuối tuần.

Giàng A Chua, hướng dẫn viên bản địa với hơn 16 năm gắn bó cung Tà Chì Nhù, cho biết sau mưa lũ, đường rừng đã được dọn dẹp an toàn, cảnh quan xanh mướt hơn nên nhiều du khách quay lại trải nghiệm.

“Cuối tuần qua có hơn 600 người lên đỉnh Tà Chì Nhù, đông nhất từ đầu tháng 10 đến nay”, anh nói.

Du khách check in đỉnh Tà Chì Nhù lúc 4h sáng. Ảnh: Dreamer trekking

Đại diện Dreamer trekking tour, đơn vị chuyên tổ chức các tour leo núi mạo hiểm phía bắc, cho biết lịch khởi hành cung Tà Chì Nhù tháng 10 đã kín khoảng 80%. Trên một hội nhóm chuyên về leo núi với hơn 200.000 thành viên, các bài đăng tìm kiếm tour và cập nhật tình hình thời tiết ở Tà Chì Nhù xuất hiện liên tục, cho thấy sức hút lớn của cung trekking này.

Tà Chì Nhù cao 2.979 m, thuộc khối núi Pú Luông trong dãy Hoàng Liên Sơn, đứng thứ 7 trong danh sách 10 ngọn núi cao nhất Việt Nam. Hành trình leo dài hơn 10 km, xuất phát từ khu Mỏ Chì, xã Hạnh Phúc, mất khoảng 7 tiếng di chuyển liên tục. Cung đường chủ yếu là dốc cao, hầu như không có “yên ngựa” (đoạn bằng), đòi hỏi du khách có thể lực và sức bền tốt.

Giàng A Chua cho biết sau mưa, sườn núi phủ lớp cỏ non, thảm rừng ướt sương, mây trôi là là ngang tầm mắt tạo nên khung cảnh “như chạm vào thiên đường”.

Một nhóm khách từ lán nghỉ leo lên đỉnh Tà Chì Nhù lúc 4h sáng. Ảnh: Giàng A Chua

Việt Hoàn, 28 tuổi, sống ở Hà Nội, cho biết anh đặt tour trước hai tuần sau khi theo dõi thấy thời tiết ổn định. “Tà Chì Nhù đông đúc hơn tôi tưởng, nhưng không khí rất vui, ai cũng háo hức săn mây, ngắm hoa chi pâu”, Hoàn nói.

Phương Thảo cùng nhóm bạn từ TP HCM đến Tà Chì Nhù hôm 10/10, cho biết dù thời tiết chưa thật thuận lợi nhưng sau khi tham khảo trên các hội nhóm và hướng dẫn viên địa phương cả nhóm “đi luôn”. Nhóm của Thảo di chuyển theo tuyến Hà Nội -Trạm Tấu, nghỉ đêm tại lán trên núi và bắt đầu leo từ 4h hôm sau.

Du khách miền Nam nói ngày 11/10, thời tiết khô ráo, trời quang, biển mây phủ kín các sườn núi. Các đường mòn đông nghịt người, từng đoàn nối đuôi nhau leo dốc, tiếng cười nói rộn ràng khiến không khí trên đỉnh thêm nhộn nhịp.

Đại diện Phòng Văn hóa - Thông tin xã Hạnh Phúc, cho biết địa phương không bị ảnh hưởng lớn bởi bão lũ, đông khách đổ về trekking Tà Chì Nhù từ đầu tháng 10. Các hộ dân làm porter, homestay và phục vụ ẩm thực đã hoạt động trở lại để đón khách.

“Tà Chì Nhù là cung leo núi mạo hiểm, chính quyền khuyến cáo du khách nên đi theo hướng dẫn viên và theo dõi thời tiết trước hành trình”, đại diện Phòng Văn hóa - Thông tin nói.

Theo các đơn vị điều hành tour, từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau là thời điểm lý tưởng nhất để chinh phục Tà Chì Nhù, khi trời trong, ít mưa và mây dày đặc. Nhiều đoàn chọn đi vào tháng 10 vì trùng mùa hoa chi pâu nở rộ, nhuộm tím các sườn núi.

Địa hình Tà Chì Nhù không thích hợp đi một mình, du khách nên đăng ký với các đơn vị tổ chức tour, hoặc đi cùng người có kinh nghiệm hay porter. Cách này vừa đảm bảo an toàn, vừa giúp du khách bớt phải mang vác, chuẩn bị đồ ăn trên núi.

Khi theo đoàn, tour guide sẽ liên lạc với người dân địa phương để cập nhật thời tiết nhằm đảm bảo an toàn đồng thời liên hệ porter, thuê lán trại, lo ăn uống, mua bảo hiểm du lịch, cung cấp gậy leo núi, đèn pin cho du khách.

