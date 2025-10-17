Gặp mặt nữ lãnh đạo quản lý nhân dịp Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

Chiều 17/10, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt nữ cán bộ, lãnh đạo, quản lý nhân dịp Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2025) và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Tới dự và chúc mừng có các đồng chí: Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy phát biểu chúc mừng các đồng chí nữ cán bộ lãnh đạo quản lý tại buổi gặp mặt.

Thời gian qua, tỉnh Phú Thọ đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ nữ có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo, quản lý để đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hiện nay, cấp tỉnh có 17/97 cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đạt 17,5%; có 4/27 cán bộ nữ tham gia Ban Thường vụ cấp tỉnh, đạt 14,8%. Cấp xã, phường có 968/3.868 cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, đạt 25%; có 13/148 đồng chí là Bí thư Đảng bộ xã, phường, đạt 8,78%...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy chúc mừng, ghi nhận và trân trọng biểu dương sự đóng góp to lớn của các đồng chí nữ cán bộ lãnh đạo quản lý trong việc phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần chủ động, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo nữ.

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo nữ.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo nữ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Đức Hinh tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo nữ.

Khẳng định vai trò của phụ nữ đối với sự phát triển của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn đội ngũ lãnh đạo nữ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Đất Tổ nói riêng, tăng cường đoàn kết, thống nhất, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, cơ quan, đơn vị; nỗ lực học tập, nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; luôn là người lãnh đạo gương mẫu trong cơ quan, đơn vị; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ nữ được cống hiến, lao động, phát huy năng lực và thế mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, khẳng định vai trò, vị trí trong gia đình, xã hội, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày một giàu đẹp.

Ngọc Tuấn