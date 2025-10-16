Tháo gỡ khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Chiều 16/10, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị làm việc với 35 xã thuộc địa bàn khu vực Phú Thọ (cũ) về việc sắp xếp đơn vị hành chính sau sáp nhập và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Cùng dự có đồng chí Trần Việt Cường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị

Sau sắp xếp, sáp nhập bộ máy chính quyền 35 xã thuộc địa bàn khu vực Phú Thọ (cũ) nhanh chóng kiện toàn, đi vào hoạt động nền nếp, hiệu quả, đặc biệt trong công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế phân cấp, phân quyền của Chính phủ.

Các xã đã kịp thời ban hành quy chế hoạt động, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí lãnh đạo và cán bộ công chức, đảm bảo hoạt động đúng thẩm quyền. Góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, niềm tin của người dân và doanh nghiệp đối với chính quyền.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Kinh tế - xã hội bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đồng bộ, góp phần nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động vẫn gặp phải một số khó khăn, vướng mắc do sáp nhập địa bàn và dân số, khối lượng công việc (quản lý hành chính, đất đai, tư pháp, môi trường...) tăng lên đáng kể, trong khi biên chế bị cắt giảm; có nơi cán bộ, công chức chưa sắp xếp được đúng ngành đào tạo, năng lực, kỹ năng chuyên môn nên còn lúng túng trong xử lý công việc, nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương tinh giảm biên chế dẫn đến một số vị trí chuyên môn quan trọng như: Kế toán, địa chính - xây dựng, khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế còn kiêm nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết chuyên môn, nghiệp vụ.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị

Trên cơ sở khó khăn, vướng mắc, các xã đã đề xuất, kiến nghị một số nội dung: Đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ về một số lĩnh vực quan trọng như công nghệ thông tin, tài chính, quy hoạch, đất đai; luân chuyển, điều một biệt phái cán bộ, công chức các sở, ngành và giữa các xã với nhau để đảm bảo hiệu quả công việc; bổ sung giáo viên cho các trường học; hướng dẫn việc giải quyết chế độ theo Nghị định 154/NĐ-CP cho cán bộ đã có hồ sơ, nguyện vọng xin nghỉ việc; nâng cấp phần mềm, cơ sở hạ tầng, cơ sở dữ liệu dùng chung giữa các cấp chính quyền; hỗ trợ kinh phí để mua sắm trang thiết bị làm việc...

Tại hội nghị lãnh đạo các sở, ngành đã giải trình, trả lời một số kiến nghị, đề xuất của các địa phương thuộc thẩm quyền.

Lãnh đạo xã Hạ Hòa phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đã đạt được của các xã sau gần 4 tháng triển khai vận hành chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp.

Đồng chí yêu cầu, thời gian tới, các địa phương tập trung quyết liệt, đổi mới, linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện để nâng cao hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả của chính quyền 2 cấp.

Các địa phương tiếp tục rà soát những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động gửi các sở, ngành trả lời, hướng dẫn. Theo đó, các sở, ngành có trách nhiêm tổng hợp, trả lời, hướng dẫn những kiến nghị, đề xuất của các địa phương theo thẩm quyền. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền có văn bản trình và tham mưu UBND tỉnh giải quyết.

Trần Tỉnh