Thường trực Tỉnh ủy nghe, cho ý kiến vào các nội dung quan trọng

Chiều 16/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Trương Quốc Huy – Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến đối với một số vấn đề trọng tâm liên quan đến công tác xây dựng Đảng, chính quyền; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030; Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 cùng nhiều nội dung quan trọng khác liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy thống nhất một số nội dung tại hội nghị

Thảo luận, cho ý kiến cụ thể vào từng nội dung được trình tại kỳ họp chuyên đề thứ ba HĐND tỉnh khóa XIX, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất thời gian, nội dung công việc sẽ được trình tại kỳ họp lần này. Theo đó, Kỳ họp chuyên đề thứ ba sẽ được tổ chức vào cuối tháng 10 nhằm xem xét 20 nội dung, tờ trình của UBND tỉnh; đồng thời dự kiến sẽ thông qua 24 nghị quyết.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên trình bày dự kiến nội dung kỳ họp chuyên đề thứ ba.

Tiếp đó, Thường trực Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến vào Phương án xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng. Các ý kiến đều khẳng định: Công trình là biểu tượng cho tinh thần "Phú Thọ - đất Tổ linh thiêng, cội nguồn dân tộc Việt Nam”, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ với Bác.

Khi hoàn thành, tượng đài sẽ là điểm nhấn không gian kiến trúc, cảnh quan trục trung tâm lễ hội Đền Hùng, bổ sung cho quần thể di dích quốc gia đặc biệt; nâng cao chất lượng hạ tầng du lịch văn hóa – tâm linh, tạo động lực cho phát triển ngành du lịch của tỉnh.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Xuân Quang báo cáo phương án xây dựng

Với ý nghĩa như vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh quan điểm: Công trình phải đạt giá trị cao về mặt thiết kế, mỹ thuật, và xứng tầm là công trình có ý nghĩa lịch sử, văn hóa đặc biệt. Công trình cần được quy hoạch đồng bộ, đi kèm với các yếu tố cảnh quan như cây xanh, điện chiếu sáng.

Về thời gian, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất là phải hoàn thành trước dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026. Để đạt được tiến độ đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy giao UBND tỉnh sớm hoàn tất các trình tự thủ tục pháp lý, đảm quy hoạch chung, đặc biệt là chất lượng công trình là phải ưu tiên hàng đầu.

Cũng trong chương trình làm việc, Thường trực Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến vào kế hoạch tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân kỷ niệm 80 năm thành lập ngành ngoại giao Việt Nam. Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030; Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Hoàng Nga