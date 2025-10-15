Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã Phùng Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 15/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phùng Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Dự Đại hội có đồng chí Khổng Mạnh Hùng- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo xã Phùng Nguyên cùng 121 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trong xã.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội

Lãnh đạo xã Phùng Nguyên tặng hoa chúc mừng đại hội

Xã Phùng Nguyên được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Sơn Vi, Tứ Xã và Phùng Nguyên; diện tích tự nhiên hơn 30 km2, dân số hơn 41 nghìn người với 11.475 hộ gia đình. Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ xã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường; Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của Nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn xã nhiệm kỳ 2020-2025 đạt 65 tỷ đồng. Vốn đầu tư toàn xã hội là 1.998 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,15%, có 30 khu dân cư đạt nông thôn mới kiểu mẫu; 7 khu dân cư đạt khu nông thôn mới thông minh.

Đại diện các tầng lớp Nhân dân chúc mừng đại hội

Văn hoá, giáo dục và đào tạo, y tế được quan tâm, chú trọng, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao. Trong thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng Chính phủ phát động, xã xóa 42 nhà tạm, “về đích” trước thời hạn .

Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được triển khai ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, nâng cao vai trò, vị thế của Mặt trận trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Ủy ban MTTQ xã Phùng Nguyên khóa I ra mắt tại đại hội

Nhiệm kỳ 2025-2030, MTTQ xã Phùng Nguyên đề ra 6 chương trình hành động, xác định khâu đột phá: “Tạo đột phá trong trong công tác giám sát của Nhân dân và phản biện xã hội đối với thực hiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, đặc biệt là các tiêu chí về môi trường, văn hóa, đảm bảo quá trình xây dựng nông thôn mới thực chất, bền vững và hợp lòng dân”; quyết tâm thực hiện 12 chỉ tiêu cụ thể: 100% đảng viên, cán bộ Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên được quán triệt, học tập, phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Chương trình công tác của Mặt trận; Hàng năm, phấn đấu ít nhất 95% cán bộ MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác Mặt trận và kỹ năng số; đến cuối nhiệm kỳ, phấn đấu 100% cán bộ được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ công tác; 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; Hàng năm, mỗi khu dân cư có ít nhất 1 công trình hoặc phần việc tiêu biểu; tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số...

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã hiệp thương cử 52 vị ủy viên Ủy ban MTTQ xã Phùng Nguyên khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; tại hội nghị lần thứ Nhất Ủy ban MTTQ xã Phùng Nguyên, bà Nguyễn Thị Minh Xuân được tín nhiệm hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phùng Nguyên, khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phương Thanh