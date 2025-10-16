Đóng cửa xả đáy hồ Thủy điện Hòa Bình vào lúc 17 giờ hôm nay

Ngày 16/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công điện số 7955/CĐ-BNNMT về việc đóng cửa xả đáy hồ Thủy điện Hòa Bình.

Mực nước sông Đà hạ lưu đập Thuỷ điện Hoà Bình sẽ giảm khi đóng 1 cửa xả đáy

Theo đó, hồi 10 giờ ngày 16/10, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 115,51m, mực nước hạ lưu 13,24m, lưu lượng về hồ 491m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 4.220m3/s.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng 1 cửa xả đáy hồ Thủy điện Hòa Bình vào hồi 17 giờ ngày 16/10.

Trước đó, vào hồi 15 giờ ngày 14/10, Thuỷ điện Hoà Bình đã mở 1 cửa xả đáy. Hiện nay, mực nước sông Đà hạ lưu đập Thuỷ điện Hoà Bình tại trạm đo phường Hoà Bình ở mức 11,97m. Khi đóng 1 cửa xả đáy, mực nước sẽ giảm.

Để đảm bảo an toàn vùng hạ lưu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Công ty Thuỷ điện Hoà Bình tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa, kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan theo quy định.

Các tổ chức, cá nhân có hoạt động trên sông, ven sông nắm để ứng phó và điều chỉnh hoạt động cho phù hợp.

Cẩm Lệ