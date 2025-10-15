Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga:

Ngành Công Thương tập trung hoàn thiện thể chế, đẩy nhanh tiến độ cụm công nghiệp, phát triển logistics vùng

Ngày 15/10/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga chủ trì Hội nghị nghe Sở Công Thương báo cáo tiến độ thực hiện chương trình công tác năm, việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và một số nội dung trọng tâm trong các lĩnh vực quản lý của ngành. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, Văn phòng UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu tại hội nghị

Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 476/QĐ-UBND ngày 29/7/2025 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2025, Sở Công Thương đã chủ động, khẩn trương và phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan để triển khai các nhiệm vụ. Đến nay, 7/11 nhiệm vụ đã hoàn thành; 4 nhiệm vụ đang triển khai theo đúng kế hoạch và tiến độ. Việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo về chất lượng và tiến độ thời gian. Đặc biệt, 9 tháng đầu năm 2025, ngành công nghiệp tỉnh Phú Thọ ghi nhận tốc độ tăng trưởng ấn tượng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 27,6% so với cùng kỳ, cao hơn mức trung bình cả nước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 14,3%; xuất nhập khẩu ổn định (khoảng 3.400 - 3.500 triệu USD/tháng). Đây là những là tín hiệu tích cực, góp phần để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế tỉnh 10,3% năm 2025.

Giám đốc Sở Công Thương Trần Quang Tuấn phát biểu đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình họat động

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Sở Công Thương còn gặp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật bởi sự phối hợp với nhiều cơ quan, dẫn đến thời gian lấy ý kiến và hoàn thiện kéo dài; công tác quản lý cụm công nghiệp (CCN), các cơ sở sản xuất nằm giữa 2 đơn vị cấp xã (mới) có sự chồng chéo về trách nhiệm quản lý; chưa có cơ chế chính sách và hướng dẫn cụ thể về việc tiếp nhận quản lý hạ tầng kỹ thuật CCN do Nhà nước đầu tư; quy chế quản lý CCN của 3 tỉnh trước sáp nhập có những đặc thù riêng, khó áp dụng chung cho tỉnh Phú Thọ mới; trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ phục vụ cho công tác chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại và hàng vi phạm sở hữu trí tuệ còn hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới..

Đại diện lãnh đạo Sở Tư Pháp chia sẻ về quá trình phối hợp rà soát các văn bản quy phạm pháp luật

Tại buổi làm việc, Sở Công Thương kiến nghị UBND tỉnh bố trí bổ sung nguồn kinh phí để thực hiện nhiệm vụ “Nâng cấp hệ thống và hoàn thiện CSDL ngành công thương tỉnh Phú Thọ; giao UBND cấp xã quản lý 02 CCN làng nghề (CCN Yên Đồng cho xã Tam Hồng, CCN Tề Lỗ cho xã Tề Lỗ), để thuận lợi xử lý vướng mắc đất đai và thuận tiện trọng việc quản lý, vận hành; bố trí nguồn lực, cơ chế hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng xử lý nước thải tập trung cho các CCN; rà soát và kiên quyết thu hồi đất với dự án chậm tiến độ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để thu hút đầu tư...

Đại diện lãnh đạo sở Tài Chính trao đổi về việc bổ sung nguồn kinh phí hoạt động

Đại diện Ban Quản lý các KCN trao đổi về công tác quản lý các CCN

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga yêu cầu Sở Công Thương tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chương trình, nhiệm vụ công tác, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng tiến độ; rà soát các nội dung, chương trình liên quan, đặc biệt về Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ và các nội dung khác liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành. Kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện các CCN, đề xuất phương án giải quyết các CCN chậm tiến độ kéo dài; nghiên cứu phương án thực hiện các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án CCN. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Đề án phát triển Phú Thọ trở thành trung tâm logistics của vùng, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành Công thương trong giai đoạn tới. Tập trung bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho Nhân dân, đặc biệt là các khu vực vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn. Các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác quản lý thị trường, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hành vi vi phạm như buôn lậu, sản xuất hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ..., nhằm bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người dân.

Ngọc Tuấn