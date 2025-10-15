Ngành Thuế Phú Thọ phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2025

Chiều 15/10, Thuế tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thuế 9 tháng năm 2025; triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2025, Thuế tỉnh Phú Thọ triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, tập trung các nhiệm vụ: Thu ngân sách Nhà nước; tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; thanh tra, kiểm tra, hoàn thuế, đôn đốc thu hồi nợ thuế..., đạt được những kết quả tích cực. 9 tháng năm 2025, tổng thu ngân sách Nhà nước do Thuế tỉnh Phú Thọ quản lý ước đạt 38.800 tỷ đồng, bằng 112,3% dự toán pháp lệnh; 8/15 chỉ tiêu thu ngân sách hoàn thành và vượt mức dự toán pháp lệnh và dự toán phấn đấu.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Phú Thọ phát biểu tại hội nghị

Ngành Thuế tiếp tục triển khai Đề án về đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế hộ kinh doanh, đạt kết quả nổi bật. Số thu thuế hộ kinh doanh đạt gần 425 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ, phản ánh hiệu quả trong quản lý và chống thất thu thuế. Chuẩn hóa 97,8% dữ liệu mã số thuế; triển khai ứng dụng eTax Mobile cho 77% số hộ kinh doanh. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế được đẩy mạnhthông qua việc nâng cấp hạ tầng và phần mềm công nghệ thông tin, đáp ứng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và các quy định nghiệp vụ mới từ 1/7/2025.

Toàn cảnh hội nghị.

Triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2025, ngành Thuế tỉnh đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước 2025, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu thu; tăng cường kiểm tra và hoàn thuế, tập trung rà soát doanh nghiệp rủi ro. Đẩy mạnh giao dịch điện tử, hỗ trợ người nộp thuế, kiểm soát kê khai, nộp thuế, theo dõi chặt việc gia hạn và giảm thuế. Quản lý nợ thuế hiệu quả, đảm bảo tỷ lệ nợ thuế thấp hơn mức Cục Thuế giao; siết chặt công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân có hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh nền tảng số...

Nguyễn Huế