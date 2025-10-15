Tập trung hoàn thành nhiệm vụ về sáng tạo, chuyển đổi số trong năm 2025

Sáng 15/10, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị trong quý III năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cuối năm 2025. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị. Tham dự có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng và thành viên Ban Chỉ đạo

Đồng chí Bùi Văn Quang- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì điểm cầu Phú Thọ. Cùng dự có đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bùi Đình Thi- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lương Đức Minh- Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ; Dương Hoàng Hương- Giám đốc Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch; Trần Việt Cường- Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Tiến Sinh- Chánh Thanh tra tỉnh; Nguyễn Văn Thắng- Giám đốc sở Dân tộc và Tôn giáo và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban chỉ đạo và lãnh đạo Ban Chỉ đạo đã họp tổng cộng 25 phiên, giao 1.132 nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương. Đến nay, có 485 nhiệm vụ đã hoàn thành (43%); 561 nhiệm vụ đang thực hiện đúng hạn; 86 nhiệm vụ quá hạn. Cổng thông tin tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị, sáng kiến, giải pháp; đến nay đã nhận được 615 ý kiến, trong đó 176 ý kiến đã được phản hồi (28,6%), 167 (27,2%) ý kiến quá hạn và 185 (30%) chưa xử lý.

Trong Quý III/2025, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW tiếp tục được thực hiện khẩn trương, quyết liệt và đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị. So với Quý II/ 2025 có chuyển biến tích cực về số lượng nhiệm vụ hoàn thành và giảm số nhiệm vụ quá hạn.

Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) và các dịch vụ, tiện tích dần đi vào ổn định, thông suốt, phát huy hiệu quả tích cực về kinh tế, xã hội và niềm tin của Nhân dân: Trong quý III, tổng số thủ tục hành chính cả nước tiếp nhận là 12,7 triệu (trong đó 73,5% là trực tuyến). Điều đó cho thấy việc cung cấp DVCTT phục vụ chính quyền 2 cấp là đúng hướng, có hiệu quả thiết thực, mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước. Cụ thể, đối với cấp địa phương tiết kiệm được 4.800 tỷ đồng; cấp Trung ương tiết kiệm được 840 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhiều bộ ngành, địa phương đã tích cực ứng dụng CNTT, chuyển đổi số (CĐS) phục vụ người dân, doanh nghiệp giúp nâng cao hiệu quả công tác, giảm thời gian, chi phí, thúc đẩy văn minh trong xã hội, như ứng dụng VneID vào nhiều dịch vụ thực tế trong đời sống.

Chính phủ đã phê duyệt 11 công nghệ chiến lược và đang tích cực triển khai; hiện đã giao nhiệm vụ cho các bộ, cơ quan triển khai như: Bộ Quốc phòng (UAV), Bộ Công an (nền tảng AI), Bộ Giáo dục và Đào tạo (phát triển trung tâm đào tạo, nghiên cứu chuyên sâu về AI); Bộ Khoa học và Công nghệ (bộ dữ liệu lớn, chất lượng cao của Việt Nam; hạ tầng tính toán hiệu năng cao); Bộ Nông nghiệp và Môi trường (đánh giá trữ lượng, tiềm năng đất hiếm và có kế hoạch khai thác, sử dụng hiệu quả); Hà Nội (cụm công nghệ bán dẫn và trí tuệ nhân tạo); Đà Nẵng (cụm công nghệ chuyên sâu về kinh tế biển); Đại học Quốc gia Hà Nội (lượng tử, chip bán dẫn, AI)...

Kết luận hội nghị, đồng chí Tổng bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 rất quan trọng, là động lực chính để thực hiện thành công các đột phá chiến lược, chuyển đổi mô hình phát triển của đất nước; khoa học, công nghệ là yếu tố sống còn của quốc gia.

Đồng chí Tổng Bí thư yêu cầu: Đảng ủy Chính phủ phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Quốc hội tập trung hoàn thiện thể chế có liên quan đến Nghị quyết số 57-NQ/TW, trước mắt tập trung cho các dự án luật trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10. Các bộ, ngành được giao chủ trì: Khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết, bảo đảm đồng bộ, hiệu lực cùng thời điểm; Trình Quốc hội các luật quan trọng tại kỳ họp thứ 10.

Các cơ quan Trung ương và địa phương cần triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ theo Nghị quyết và các chương trình, kế hoạch liên quan; Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực chất; Tiếp nhận, xử lý nghiêm túc phản ánh, kiến nghị, sáng kiến, giải pháp theo sự phân công. Thường xuyên, kịp thời báo cáo kết quả thực hiện kèm minh chứng trên Hệ thống giám sát Nghị quyết 57 và khai thác dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành.

Tập trung hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số theo Kế hoạch số 02, Thông báo 06 (an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo mật dữ liệu), Thông báo 44 (tạo lập, kết nối, chia sẻ dữ liệu) và Thông báo 46 (chuyển đổi số liên thông trong hệ thống chính trị), bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ.

Bảo đảm đủ, kịp thời kinh phí để nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị và giải pháp an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu theo Đề án và Dự án chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, hoàn thành trong Quý IV/2025. Chỉ đạo rà soát, bảo đảm trụ sở, thiết bị, nhân lực và hạ tầng mạng phục vụ giải quyết TTHC theo Nghị định 118/2025/NĐ-CP; Tổ chức đoàn công tác cấp xã hỗ trợ hoàn thiện điều kiện cho Trung tâm Phục vụ hành chính công hoạt động hiệu quả và hoàn thành trong tháng 10/2025

Nhấn mạnh các nhiệm vụ cụ thể, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu phải lấy sự hài lòng, niềm tin của người dân và doanh nghiệp làm thước đo; phải quyết liệt số hóa toàn diện quy trình giải quyết thủ tục công 1 cửa, 1 lần khai trên nền dữ liệu liên thông. chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân; đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, mang lại hiệu quả.

Triển khai đề án chuyển đổi số trong các cơ quan đảm bảo hiệu quả, đúng theo lộ trình đã đề ra; giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng văn bản trước ngày 31/3/2026.

