Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Lâm Thao lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

{title}
{publish}
{head}
Ngày 14/10, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Lâm Thao tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Quang Anh - TUV, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã; lãnh đạo Hội CCB tỉnh cùng 97 đại biểu đại diện cho gần 1.900 hội viên đang sinh hoạt tại 29 chi hội cơ sở trong xã.
Quang cảnh Đại hội
Nhiệm kỳ qua, Hội CCB xã luôn phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, gương mẫu, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu đề ra. Hội đã tập trung đẩy mạnh phong trào “CCB gương mẫu”, “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”.
Thông qua phong trào đã có nhiều mô hình phát triển kinh tế do hội viên làm chủ. Nhiều tấm gương CCB làm kinh tế giỏi đã giúp đỡ, tạo việc làm cho hội viên, con em CCB và Nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế trên địa bàn xã phát triển. 100% hội viên kiên định lập trường chính trị, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 95% gia đình hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.
Hội đã vận động hội viên hiến gần 3.700 m2 đất, đóng góp gần 700 ngày công trị giá trên 200 triệu đồng để xây dựng hạ tầng, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. Công tác nghĩa tình đồng đội được quan tâm. Duy trì thường xuyên công tác giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.
Lãnh đạo xã Lâm Thao tặng hoa chúc mừng Đại hội
Nhiệm kỳ 2025-2030, Hội CCB xã Lâm Thao tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh toàn diện; phấn đấu trên 95% hội viên đạt danh hiệu “Hội viên gương mẫu”. Hằng năm, trên 99% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20-25% chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau phát triển kinh tế”, phấn đấu không còn hộ hội viên nghèo, tăng hộ khá, giàu lên trên 70%; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao; làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác hội...
Ban Chấp hành Hội CCB xã Lâm Thao khoá I ra mắt Đại hội.
Đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Hội CCB xã Lâm Thao khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 25 đồng chí. Đồng chí Hán Anh Hùng được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội CCB xã Lâm Thao nhiệm kỳ 2025-2030.
Hồng Nhung
baophutho.vn Sáng 15/10, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết...
baophutho.vn Sáng 15/10, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác của Công ty Ô tô Toyota Việt Nam...
baophutho.vn Sáng 15/10, đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đi thăm và làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Yên Thủy, Lạc Lương, Yên Trị...
baophutho.vn Sáng 15/10, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã khảo sát, nghe Tổ công tác số 3 và các sở, ngành,...
baophutho.vn Tối 14/10, Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập. Dự buổi lễ có Ngài Ito Naoki - Đại sứ Đặc...
baophutho.vn Sáng 14/10, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Xây dựng cùng các sở, ngành...
baophutho.vn Việc hình thành các xã mới với quy mô lớn hơn, đặc biệt là các xã ven Hà Nội, đang tạo nên một làn sóng chuyển động mới. Nhiều xã đang dần định...