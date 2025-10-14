Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Lâm Thao lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 14/10, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Lâm Thao tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Quang Anh - TUV, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã; lãnh đạo Hội CCB tỉnh cùng 97 đại biểu đại diện cho gần 1.900 hội viên đang sinh hoạt tại 29 chi hội cơ sở trong xã.

Quang cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ qua, Hội CCB xã luôn phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, gương mẫu, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu đề ra. Hội đã tập trung đẩy mạnh phong trào “CCB gương mẫu”, “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”.

Thông qua phong trào đã có nhiều mô hình phát triển kinh tế do hội viên làm chủ. Nhiều tấm gương CCB làm kinh tế giỏi đã giúp đỡ, tạo việc làm cho hội viên, con em CCB và Nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế trên địa bàn xã phát triển. 100% hội viên kiên định lập trường chính trị, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 95% gia đình hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Hội đã vận động hội viên hiến gần 3.700 m2 đất, đóng góp gần 700 ngày công trị giá trên 200 triệu đồng để xây dựng hạ tầng, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. Công tác nghĩa tình đồng đội được quan tâm. Duy trì thường xuyên công tác giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Lãnh đạo xã Lâm Thao tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ 2025-2030, Hội CCB xã Lâm Thao tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh toàn diện; phấn đấu trên 95% hội viên đạt danh hiệu “Hội viên gương mẫu”. Hằng năm, trên 99% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20-25% chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau phát triển kinh tế”, phấn đấu không còn hộ hội viên nghèo, tăng hộ khá, giàu lên trên 70%; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao; làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác hội...

Ban Chấp hành Hội CCB xã Lâm Thao khoá I ra mắt Đại hội.

Đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Hội CCB xã Lâm Thao khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 25 đồng chí. Đồng chí Hán Anh Hùng được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội CCB xã Lâm Thao nhiệm kỳ 2025-2030.

Hồng Nhung