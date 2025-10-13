Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã Chí Tiên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 13/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Chí Tiên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Dự Đại hội có đồng chí Hoàng Xuân Giao - TUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Xã Chí Tiên được hợp nhất từ 3 xã gồm Chí Tiên, Sơn Cương và Thanh Hà, có diện tích tự nhiên là 23,75 km2, dân số là 17.550 người, sinh sống ở 24 khu dân cư. Nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy, tăng cường đồng thuận xã hội. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của Nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Khi sáp nhập, có 2/3 xã (cũ) đạt chuẩn NTM nâng cao, có 8 khu dân cư NTM kiểu mẫu. Đời sống người dân khu vực nông thôn được cải thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng/người/năm. Trong nhiệm kỳ đã vận động Nhân dân trên địa bàn xã ủng hộ Quỹ “Vì Người nghèo” xây mới và sửa chữa 48 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ người có công với cách mạng với số tiền 1,86 tỷ đồng.

Lãnh đạo xã Chí Tiên tặng hoa chúc mừng Đại hội

Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền được chú trọng; vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân được tăng cường. Hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã được quan tâm chỉ đạo. Nhiều công trình xây dựng phục vụ an sinh xã hội được giám sát việc thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ có ý nghĩa và góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chí Tiên khóa I ra mắt tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2025-2030, MTTQ xã Chí Tiên đề ra 5 chương trình hành động, quyết tâm thực hiện 11 chỉ tiêu cụ thể: 100% đảng viên, cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức thành viên được quán triệt, học tập, phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Chương trình công tác của Mặt trận; 90% trở lên đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân được tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết, Chỉ thị của Đảng các cấp, các chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; 80% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa; 95% trở lên gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; Hàng năm, 100% cán bộ Mặt trận xã và trưởng ban công tác mặt trận được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác Mặt trận, kỹ năng số, ứng dụng công nghệ thông tin...

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã hiệp thương cử 50 vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chí Tiên khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tại hội nghị lần thứ Nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chí Tiên, ông Đỗ Văn Hữu được tín nhiệm hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Chí Tiên, khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phương Thanh