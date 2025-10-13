Tháo gỡ vướng mắc để giải ngân vốn đầu tư công đạt hiệu quả cao

Sáng 13/10, đồng chí Quách Tất Liêm- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị bàn giao các dự án và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức thực hiện tiến độ giải ngấn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (cũ). Dự hội nghị có lãnh đạo các đơn vị liên quan; lãnh đạo 46 xã, phường thuộc khu vực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm chủ trì hội nghị

Năm 2025, kế hoạch đầu tư công của các sở, ngành (thuộc tỉnh Hòa Bình cũ, không bao gồm vốn kế hoạch cấp huyện cũ chuyển về cấp xã ) là gần 10.467 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách của tỉnh là gần 1.961 tỷ đồng; vốn ngân sách Trung ương là xấp xỉ 8.286 tỷ đồng, vốn ODA trên 220 tỷ đồng với 139 dự án, chương trình.

Kế hoạch đầu tư công cấp xã trên địa bàn khu vực được giao với tổng số vốn hơn 3.640 tỷ đồng với tổng số 1.349 danh mục, chương trình, dự án đầu tư công.

Tính đến ngày 10/10/2025, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 do cấp tỉnh quản lý mới đạt trên 2.926 tỷ đồng (đạt 28% kế hoạch vốn giao); đối với vốn đầu tư công do cấp xã quản lý đạt trên 1.940 tỷ đồng (đạt 53% kế hoạch vốn giao).

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình phát biểu về việc triển khai các dự án đầu tư công trên địa bàn

Năm 2025, khu vực Hòa Bình có 5 dự án trọng điểm do Ban quản lý dự án khu vực Hòa Bình làm chủ đầu tư với giá trị gần 7.344 tỷ đồng gồm: Cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu (Km19+00-Km53+00); Đường liên kết vùng Hòa Bình-Hà Nội và cao tốc Sơn La; dự án PPP Đường Hòa Lạc-Hòa Bình và Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai-Hòa Bình; Cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu (Km0+00-Km 19+00); dự án Phát triển hạ tầng du lịch Hòa Bình.

Lãnh đạo sở Tài chính phát biểu về việc giải ngân vốn đầu tư công

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do việc sáp nhập cấp xã, phường; vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xong Ban quản lý dự án khu vực Hòa Bình và các địa phương đã nỗ lực khắc phục vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn và thực hiện đầu tư công.

Tuy nhiên, còn rất nhiều khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ để việc giải ngân vốn, triển khai các dự án đầu tư công đạt hiệu quả cao: Một số địa phương chưa có đơn vị tiếp quản và thực hiện công việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện triển khai tiến độ; công tác chuẩn bị dự án, quy hoạch các khu tái định cư dù đang thực hiện nhưng tiến độ chậm dẫn đến khó khăn trong việc thu hồi đất đối với các trường hợp bố trí tái định cư; một số hộ chưa đồng ý với phương án bồi thường, đơn giá bồi thường, xác định nguồn gốc đất; nguồn vật tư, vật liệu như đất đắp khan hiếm, giá thành tăng...làm tăng chi phí dự án.

Đến nay, các xã phường đã cơ bản hoàn thành việc bàn giao hồ sơ, tài liệu của các chương trình dự án để tổ chức thực hiện.

Lãnh đạo xã Lương Sơn nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn xã

Sau khi nghe các đơn vị và địa phương báo cáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm yêu cầu các địa phương cần tổ chức, sắp xếp tập trung thành lập Ban quản lý dự án và Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công; hoàn thiện hồ sơ, tài liệu để bàn giao cho cấp quản lý theo đúng yêu cầu của UBND tỉnh. Rà soát, kiểm tra tổng hợp lại các dự án đầu tư công trước đây do cấp huyện là chủ đầu tư được bàn giao cho cấp xã báo cáo sở Tài chính trước ngày 20/10.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm yêu cầu sở Tài chính hướng dẫn các xã, phường triển khai thực hiện với các dự án ngoài đầu tư công; rà soát khả năng cân đối nguồn vốn để triển khai thực hiện các dự án có tính khả thi cao trước. Điều chuyển cán bộ để hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ đối với các dự án liên quan đến giải phóng mặt bằng. Các địa phương phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị liên quan để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, triển khai thực hiện các dự án.

Phan Cường