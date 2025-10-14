Cơ hội phát triển của các xã ven Hà Nội

Việc hình thành các xã mới với quy mô lớn hơn, đặc biệt là các xã ven Hà Nội, đang tạo nên một làn sóng chuyển động mới. Nhiều xã đang dần định hình trở thành các đô thị vệ tinh, trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng động, tạo thành một vành đai kinh tế vững chắc trong quy hoạch vùng thủ đô.

Sự ra đời của xã Lương Sơn mới, trên cơ sở sáp nhập thị trấn Lương Sơn và các xã Hòa Sơn, Lâm Sơn, Nhuận Trạch, Tân Vinh, đã tạo nên một đơn vị hành chính cấp xã có quy mô vượt trội: diện tích hơn 131 km2 và dân số trên 45.000 người. Đây không đơn thuần là sự cộng gộp về mặt cơ học, mà tạo ra một không gian đủ lớn cho quy hoạch bài bản, thu hút các dự án đầu tư tầm cỡ và phát triển một đô thị hiện đại, bền vững.Lương Sơn chính là công tác quy hoạch đi trước một bước.

Xã Lương Sơn được phủ kín quy hoạch tạo thuận lợi cho việc quản lý, thu hút đầu tư

Việc phủ kín quy hoạch chung và quy hoạch phân khu, đặc biệt là Quy hoạch chung đô thị Lương Sơn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đã tạo ra một “bản đồ” phát triển rõ ràng, minh bạch. Trên nền tảng đó, nguồn lực đầu tư cho hạ tầng được huy động mạnh mẽ.

Chỉ trong giai đoạn 2021-2025, 185 công trình hạ tầng với tổng vốn 4.800 tỷ đồng đã được triển khai, biến Lương Sơn thành một đại công trường. Các trục giao thông huyết mạch kết nối vùng như đường Lương Sơn – Xuân Mai (hơn 1.000 tỷ đồng), đường vào KCN Nhuận Trạch (270 tỷ đồng), hay tuyến kết nối đường Hồ Chí Minh – KCN Nhuận Trạch (140 tỷ đồng) đang phá vỡ thế biệt lập, mở toang cánh cửa giao thương và liên kết kinh tế.

Sức sống của Lương Sơn thể hiện rõ nét nhất ở lĩnh vực công nghiệp – xây dựng. Với tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 18,5%/năm, dự kiến đạt 23.633 tỷ đồng vào năm 2025 (tăng 2,3 lần so với năm 2020), công nghiệp đã trở thành trụ đỡ vững chắc cho nền kinh tế.

Ba khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn là minh chứng sống động. KCN Lương Sơn đã lấp đầy 100%, giải quyết việc làm cho 13.000 lao động. KCN Nhuận Trạch (213,68 ha) đang gấp rút hoàn thiện hạ tầng. Đặc biệt, siêu dự án Khu công nghiệp – dịch vụ – đô thị Tân Vinh – Cao Sơn (430 ha) khi hình thành hứa hẹn sẽ tạo ra một cú đột phá ngoạn mục.

Xã Lương Sơn có 148 dự án đầu tư, trong đó có 23 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 304 triệu USD. Song song với công nghiệp, diện mạo đô thị cũng đang thay đổi từng ngày với sự hình thành của các khu đô thị lớn như Đông Trường Sơn (98,34 ha), Khu đô thị sinh thái Cửu Long (59,8 ha), Khu đô thị sinh thái Lâm Sơn (66 ha). Đây là những mảnh ghép quan trọng tạo nên bức tranh một đô thị hiện đại, xanh và đáng sống.

Theo đồng chí Hoàng Việt Hồng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lương Sơn, mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án mà còn hướng tới một khát vọng lớn hơn, xây dựng xã Lương Sơn trở thành phường kiểu mẫu, hiện đại, văn minh.

Xã Liên Sơn gặp mặt nắm bắt tâm tư của các doanh nghiệp, nhà đầu tư

Chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 40km, xã Liên Sơn sau sáp nhập với quy mô diện tích hơn 120 km2 với dân số gần 32.000 người, đang nổi lên như một trung tâm kinh tế năng động bậc nhất phía Nam tỉnh Phú Thọ. Thế mạnh của Liên Sơn không chỉ nằm ở vị trí địa lý mà còn ở tư duy phát triển cởi mở, lấy doanh nghiệp làm trung tâm và đối tác đồng hành.

Cũng như Lương Sơn, Liên Sơn đã hoàn thành 100% quy hoạch chung và đang đẩy nhanh quy hoạch phân khu (đạt 51,6%). Giai đoạn 2021-2025, 1.125 tỷ đồng đã được đầu tư cho 130 công trình hạ tầng, tạo ra một bộ khung vững chắc cho phát triển.

Về công nghiệp, Liên Sơn sở hữu một hệ thống KCN, cụm công nghiệp (CCN) hùng hậu với KCN Nam Lương Sơn (75 ha), KCN Phú Sơn (83 ha) đã thành lập và các KCN, CCN khác đang trong quy hoạch như Tân Vinh - Cao Sơn (420 ha), Tiến Sơn và Tiến Sơn 1.Trong đó, KCN Phú Sơn được định vị là KCN đa ngành, thu hút công nghệ cao, công nghệ sạch, dự kiến tạo ra 10.000 việc làm khi đi vào hoạt động.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, xã Liên Sơn đạt được kết quả tích cực: tổng thu ngân sách nhà nước vượt 338% dự toán, giải quyết việc làm cho gần 750 lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,61%. Sự thịnh vượng này có đóng góp to lớn từ cộng đồng 205 doanh nghiệp, HTX và gần 1.000 hộ kinh doanh trên địa bàn, hoạt động đa dạng từ khai khoáng, sản xuất vật liệu xây dựng đến du lịch sinh thái với gần 50 homestay.

Chủ tịch UBND xã Bùi Quốc Hoàn khẳng định: Xã xác định phát triển kinh tế gắn với cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm... Chính quyền xã cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp bằng tinh thần phục vụ, cầu thị, trách nhiệm. Xã đang đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, chủ động quy hoạch quỹ đất và duy trì đối thoại định kỳ để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Được thành lập từ 3 xã tiếp giáp Hà Nội, Thịnh Minh sở hữu những lợi thế chiến lược: vị trí cửa ngõ, dòng sông Đà thơ mộng và đặc biệt là dự án mở rộng cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình chạy qua. Đây là những yếu tố “thiên thời, địa lợi” để Thịnh Minh cất cánh.

Nhận diện rõ tiềm năng, chính quyền xã đã xác định một lộ trình phát triển bài bản với bốn khâu đột phá chiến lược: Giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, và đào tạo nguồn nhân lực. Đây là một tư duy phát triển hiện đại, toàn diện, giải quyết từ gốc rễ những điểm nghẽn và tạo ra nền tảng bền vững.

Hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm đang được triển khai như đường liên xã Quang Tiến - Thịnh Minh và đường liên xã Hòa Lạc - Hòa Bình (giai đoạn 2)...cho thấy quyết tâm biến tiềm năng trên giấy thành hiện thực.

Bí thư Đảng ủy xã Phạm Anh Quý nhấn mạnh: Chính quyền xác định cần thường xuyên đối thoại trực tiếp với dân để tháo gỡ vướng mắc, đồng thời lấy cải cách hành chính và chuyển đổi số làm đòn bẩy. Một bộ máy quản lý hiện đại, hiệu quả, minh bạch chính là cam kết mạnh mẽ nhất của Thịnh Minh đối với người dân và doanh nghiệp. Với một lộ trình rõ ràng và quyết tâm chính trị cao, mục tiêu trở thành phường Thịnh Minh vào năm 2030 là hoàn toàn khả thi.

Phú Thọ mới đang sở hữu một không gian phát triển rộng lớn, hội tụ đủ tiềm lực về con người, đất đai và hạ tầng. So với các địa phương khác liền kề Hà Nội, dư địa phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị của Phú Thọ, đặc biệt là ở khu vực trung du, miền núi, còn rất lớn.

Tỉnh đang tận dụng tối đa lợi thế này để kiến tạo một không gian phát triển đa trung tâm, gồm: Việt Trì là trung tâm hành chính - văn hóa; Vĩnh Yên - Phúc Yên là trung tâm công nghiệp - công nghệ cao; và khu vực Hòa Bình là trung tâm du lịch sinh thái, năng lượng.

Trong mạng lưới đó, các xã ven đô của Phú Thọ chính là những mắt xích kết nối quan trọng, đầy tiềm năng để thu hút các nguồn lực lan tỏa từ Thủ đô. Với tầm vóc mới, vị trí chiến lược, hạ tầng ngày càng đồng bộ, quỹ đất dồi dào, môi trường đầu tư thông thoáng và một chính quyền kiến tạo, đồng hành, Phú Thọ đang hội tụ đủ mọi yếu tố để tạo ra một cuộc bứt phá ngoạn mục, đưa Vùng Đất Tổ vươn lên trở thành điểm đến đầu tư hàng đầu, một trung tâm kinh tế năng động và phát triển bền vững của khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Lê Chung