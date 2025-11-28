Những ưu thế nổi bật của dự án bất động sản Green Skyline

Trong bức tranh bất động sản sôi động tại Bình Dương, Dĩ An, Green Skyline nổi lên như tâm điểm mới của đô thị hiện đại, kết hợp hài hòa giữa không gian sống xanh và hệ thống tiện ích cao cấp. Sở hữu nhiều ưu thế nổi bật, dự án đã và đang thu hút rất nhiều cư dân và giới đầu tư.

Tổng quan về dự án Green Skyline

Green Skyline là một trong những dự án có quy mô lớn nhất tại TP Dĩ An, Bình Dương, phát triển trên quỹ đất 1,32ha theo mô hình phức hợp chung cư căn hộ cao cấp và thương mại dịch vụ, do tử TBS Group làm chủ đầu tư.

Dự án được quy hoạch để trở thành một “thành phố thu nhỏ” hiện đại nhưng vẫn rất xanh mát, đáp ứng nhu cầu về vui chơi giải trí văn hoá giáo dục được đáp ứng ở khoảng cách gần trong tầm mắt.

Green Skyline là một dự án căn hộ có quy mô lớn nhất tại TP Dĩ An.

Sau thành công từ chuỗi dự án Green Square, Green Skyline một lần nữa khẳng định được tên tuổi của TBS Land. Dự án đang trở thành tâm điểm thu hút rất nhiều cư dân và nhà đầu tư.

Thông tin dự án:

Tên dự án: Green Skyline

Vị trí: Mặt tiền nút giao ngã 3 Đường Quốc Lộ 1K & Đường GS1, Dĩ An, TP. HCM

Quy mô: 1,32 ha, gồm 4 tháp cao 28 - 40 tầng, với 1.296 sản phẩm

Tổng thầu xây dựng: SOL E&C

Chủ đầu tư: TBS Land

Sản phẩm: Căn hộ, Duplex, Shophouse, Penhouse

Đơn vị thiết kế cảnh quan: LJ-Group

Đơn vị nội thất: Công ty CP Kiến trúc MH (MHA)

Green Skyline và những ưu thế nổi bật

Được xem là biểu tượng của xu hướng bất động sản xanh, sống thông minh và đầu tư bền vững. Green Skyline hội tụ đầy đủ các yếu tố về vị trí, tiện ích, không gian sống và tiềm năng sinh lời,... và đây cũng chính là những ưu thế nổi bật của dự án này.

Vị trí chiến lược

Green Skyline nằm ngay Quốc lộ 1K chỉ mất 30 phút để di chuyển đến trung tâm quận 1 và 20 phút tới sân bay Tân Sơn Nhất.

Vị trí liền kề các trục giao thông huyết mạch, dễ dàng kết nối với các khu vực lân cận như Đồng Nai, Bình Phước qua các trục đường quan trọng như Quốc lộ 1A, Xa lộ Hà Nội. Ngoài ra, Green Skyline còn nằm gần các trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học, bệnh viện,...

Dự án sở hữu “vị trí vàng”

Tiện ích đa dạng

Green Skyline sở hữu hệ thống tiện ích nội khu như một khu đô thị thu nhỏ, đáp ứng đầy đủ nhu cầu cư dân như: hồ bơi 3 làn 25m, phòng gym, khu BBQ, nhà trẻ, phố đi bộ mua sắm, khu vui chơi Kids Water Playground cho trẻ em...

Không chỉ vậy, nhờ thừa hưởng hệ thống giao thông đồng bộ nằm tại tâm điểm giao thương giữa ba thành phố lớn: Dĩ An, Thủ Đức, Biên Hòa nên từ đây, cư dân còn nhanh chóng tiếp cận với chuỗi các tiện ích ngoại khu trong vòng bán kính 100m như: Siêu thị Go, Khu đô thị Đại học Quốc Gia, Bệnh viện Hoàn Mỹ, trường tiểu – trung học Việt Anh, THCS Nguyễn Văn Bá...

Môi trường sống xanh

Lấy cảm hứng từ phong cách “city resort”, “phòng khách” dự án với hệ thực vật đa tầng, mật độ xanh lớn với công viên cạnh hồ bơi, những khu vườn,... trong khi mật độ xây dựng thấp, tạo cảm giác như một ốc đảo xanh giữa lòng thành phố. Cư dân sẽ được tận hưởng không khí thoáng đãng, mát mẻ, thiên nhiên trong lành.

Môi trường sống xanh cùng nhiều tiện ích.

Pháp lý rõ ràng

Một trong những ưu thế khiến Green Skyline được giới đầu tư đánh giá cao chính là tính pháp lý minh bạch và hoàn chỉnh ngay từ giai đoạn đầu. Dự án đã hoàn thiện đầy đủ pháp lý theo quy định của Nhà nước. Nhờ vậy người mua yên tâm về quyền sở hữu, các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng hoặc thế chấp, đồng thời đảm bảo tính thanh khoản và tăng trưởng trong tương lai.

Tiềm lực tài chính chủ đầu tư

TBS Group - Chủ đầu tư đã có hơn 35 năm kinh nghiệm trong ngành Sản xuất Công nghiệp và đứng Top 5 Nhà SXCN, có nền móng tài chính vững chắc để triển khai dự án lớn, đảm bảo tiến độ, pháp lý và chất lượng công trình cũng như đảm bảo cho các khoản đầu tư của khách hàng.

Tiềm năng tăng giá

Với nhiều dự án hạ tầng giao thông đang và sắp triển khai như Vành Đai 3, Vành Đai 4 và kéo dài Metro số 1 tới Dĩ An. Cộng với việc vị trí Green Skyline cũng nằm gần các Khu công nghiệp Sóng Thần, Làng Đại học Quốc gia,... sẽ thu hút nhiều lao động, chuyên gia, sinh viên tạo nhu cầu lớn về nhà ở, từ đó tiềm năng cho thuê sinh lời lớn. Và tất nhiên giá trị bất động sản sẽ có tiềm năng tăng cao trong tương lai.

Có nên đầu tư vào Green Skyline?

Nếu bạn đang hướng đến giá trị an toàn, bền vững và sinh lời ổn định thì đầu tư vào Green Skyline là điều rất đáng cân nhắc. Green Skyline không chỉ là tài sản để ở, mà còn là kênh đầu tư hiệu quả trong dài hạn, đặc biệt khi thị trường đang ưu tiên sản phẩm xanh, pháp lý rõ ràng và có vị trí chiến lược.

Hiện tại, Green Skyline trở thành lựa chọn tiêu biểu cho cả khách mua ở thực lẫn nhà đầu tư. Liên hệ với TBS Group ngay để được thông tin chi tiết về dự án lẫn giá bán nhé!

