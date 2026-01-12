Quảng cáo
Tòa án nhân dân khu vực 10 - Phú Thọ

Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết

Căn cứ vào Điều 392 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 71 Bộ luật Dân sự.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ việc dân sự sơ thẩm thụ lý số 183/2025/TLST-VDS, ngày 25/11/2025 về việc yêu cầu tuyên bố một người là đã chết theo đơn yêu cầu của bà Vũ Thị Huệ, sinh năm 1970; địa chỉ: Thôn Hoa Đà, xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ, Tòa án nhân dân khu vực 10 - Phú Thọ thông báo như sau:

1. Thông báo tìm kiếm ông Vũ Văn Hiến, sinh năm 1967.

Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Tứ Kỳ, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ, nay là thôn Tứ Kỳ, xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ.

Ông Vũ Văn Hiến vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 8/2006.

2. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Vũ Văn Hiến liên hệ với Tòa án nhân dân khu vực 10 - Phú Thọ theo địa chỉ: Số 351 đường Lê Xoay, xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết, hoặc ai biết được tin tức gì về ông Vũ Văn Hiến thì thông báo cho Tòa án nhân dân khu vực 10 - Phú Thọ theo địa chỉ như trên; Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ; người yêu cầu: bà Vũ Thị Huệ.

3. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố đã chết là 4 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của ông Vũ Văn Hiến thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết.

THẨM PHÁN

Nguyễn Song Lưu



