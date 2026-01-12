Bình hút lộc gốm sứ Bát Tràng cao cấp - Gốm sứ Phúc Lộc Viên Minh

Giữa nhịp sống hiện đại, nhu cầu tìm về những giá trị truyền thống, những vật phẩm mang ý nghĩa phong thủy tốt lành ngày càng được nhiều gia đình, doanh nghiệp quan tâm. Trong số đó, Bình Hút Lộc – hay còn gọi là Bình Hút Tài Lộc – được xem là một trong những dòng sản phẩm phong thủy tiêu biểu, vừa mang giá trị thẩm mỹ cao, vừa gửi gắm khát vọng về tài lộc, thịnh vượng và bình an. Tại Làng cổ Bát Tràng , thương hiệu Gốm Sứ Phúc Lộc Viên Minh đã và đang khẳng định vị thế của mình với các mẫu Bình Hút Lộc Gốm Sứ Bát Tràng hàng loại 1 , được giới sành gốm và phong thủy tin chọn.

Bình Hút Lộc là gì? Ý nghĩa phong thủy sâu sắc

Bình Hút Lộc là một loại bình gốm truyền thống có tạo hình đặc trưng: miệng nhỏ, cổ thon, thân phình to, đáy vững chắc. Theo quan niệm phong thủy phương Đông, thiết kế này mang ý nghĩa thu hút tài lộc từ bên ngoài và giữ chặt bên trong , hạn chế thất thoát tiền tài, của cải.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố hình dáng, Bình Hút Tài Lộc còn thường được trang trí bằng các họa tiết mang ý nghĩa cát tường như: hoa sen, cá chép, chim công, tùng – cúc – trúc – mai, hay các tích cổ về phúc – lộc – thọ. Khi được đặt đúng vị trí trong không gian sống hoặc làm việc, bình hút lộc được tin rằng sẽ giúp gia chủ kích hoạt vận may, gia tăng vượng khí, thu hút cơ hội và tài lộc bền vững .

Bình Hút Lộc gốm sứ Bát Tràng – dáng cổ điển, họa tiết thủ công

Vì sao nên mua Bình Hút Lộc tại Gốm Sứ Phúc Lộc Viên Minh?

Giữa thị trường gốm sứ phong thủy đa dạng, Gốm Sứ Phúc Lộc Viên Minh nổi lên như một địa chỉ uy tín dành cho những ai đang tìm kiếm Bình Hút Lộc Gốm Sứ Bát Tràng cao cấp, hàng loại 1 chính gốc .

Trước hết, các sản phẩm tại đây đều được chế tác từ nguồn đất sét tinh tuyển của Bát Tràng , nung ở nhiệt độ cao, cho ra chất gốm chắc, bền, màu men sâu và sang. Toàn bộ quy trình tạo tác – từ tạo hình, vẽ họa tiết đến tráng men – đều được thực hiện thủ công bởi những nghệ nhân lành nghề, giàu kinh nghiệm.

Điểm đặc biệt làm nên uy tín của Gốm Sứ Phúc Lộc Viên Minh chính là giấy chứng nhận chính gốc Bát Tràng , nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Mỗi Bình Hút Lộc đều có tem xác thực hàng loại 1 , giúp khách hàng an tâm trước vấn nạn hàng giả, hàng nhái tràn lan trên thị trường.

Chứng Nhận Gốm Sứ Bát Tràng cao cấp hàng loại 1 của Gốm Sứ Phúc Lộc Viên Minh

Không dừng lại ở chất lượng sản phẩm, thương hiệu còn cam kết bảo hành trọn đời , thể hiện trách nhiệm và sự đồng hành lâu dài cùng khách hàng. Đây chính là điều khiến Gốm Sứ Phúc Lộc Viên Minh trở thành lựa chọn hàng đầu khi nhắc đến Gốm Sứ Bát Tràng cao cấp.

Tặng Bình Hút Lộc mang ý nghĩa gì? Nên tặng vào dịp nào?

Trong văn hóa Á Đông, việc tặng Bình Hút Lộc không chỉ đơn thuần là trao một món quà vật chất, mà còn là lời chúc về tài lộc, may mắn và thịnh vượng lâu dài . Chính vì vậy, Bình Hút Tài Lộc Gốm Sứ Bát Tràng thường được lựa chọn làm quà tặng trong nhiều dịp quan trọng.

Phổ biến nhất là dịp tân gia, khai trương cửa hàng, công ty , với hàm ý chúc gia chủ làm ăn phát đạt, tiền tài hanh thông. Ngoài ra, bình hút lộc còn là món quà ý nghĩa trong các dịp Tết Nguyên Đán, mừng thăng chức, kỷ niệm thành lập doanh nghiệp , hay tri ân đối tác, khách hàng quan trọng.

Với vẻ đẹp trang nhã, giá trị phong thủy sâu sắc và nguồn gốc rõ ràng, một Bình Hút Lộc từ Gốm Sứ Phúc Lộc Viên Minh không chỉ làm đẹp không gian mà còn thể hiện sự tinh tế, trân trọng của người tặng.

Bình Hút Lộc trưng bày trong không gian nghệ thuật cao cấp

Trong hành trình gìn giữ và lan tỏa tinh hoa Gốm Sứ Bát Tràng , Gốm Sứ Phúc Lộc Viên Minh đã thổi hồn truyền thống vào từng sản phẩm Bình Hút Lộc – Bình Hút Tài Lộc Gốm Sứ Hàng Loại 1 , để mỗi chiếc bình không chỉ là vật phẩm phong thủy, mà còn là biểu tượng của niềm tin, phúc khí và sự thịnh vượng bền lâu cho mỗi gia đình Việt.

