UBND xã Bản Nguyên thông báo

Thực hiện Quyết định số 1644/QĐ-UBND, ngày 5/11/2025 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc bổ sung mục tiêu từ nguồn vượt thu ngân sách cấp tỉnh hưởng cho ngân sách cấp xã nhằm thanh toán kế hoạch vốn còn thiếu cho các dự án đầu tư công của cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trước khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. UBND xã Bản Nguyên đã và đang tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác rà soát, tổng hợp hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn được giao theo đúng quy định của pháp luật.

Ngay sau khi được phân bổ nguồn vốn, UBND xã Bản Nguyên đã chủ động thông tin, liên lạc, phối hợp với các đơn vị nhà thầu để hướng dẫn thực hiện các thủ tục nghiệm thu, thanh toán đối với khối lượng công việc đã hoàn thành tại các dự án đầu tư công thuộc địa bàn 3 xã cũ: Bản Nguyên (cũ), Vĩnh Lại (cũ) và xã Cao Xá (cũ). Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số dự án, hạng mục công trình có nhà thầu chưa thể liên lạc được hoặc chưa chủ động phối hợp hoàn thiện hồ sơ thanh toán, dẫn đến việc giải ngân nguồn vốn chưa đạt yêu cầu.

Nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của các nhà thầu, đồng thời thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của tỉnh, UBND xã Bản Nguyên thông báo để các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị nhà thầu đã và đang thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn xã Bản Nguyên nắm bắt thông tin phối hợp liên hệ với Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Bản Nguyên thực hiện các thủ tục thanh quyết toán theo quy định.

Thời hạn thực hiện trước ngày 25/1/2026. Sau thời gian trên, các đơn vị, nhà thầu không chủ động phối hợp, UBND xã Bản Nguyên sẽ thực hiện các thủ tục tất toán dự án, đồng thời hoàn trả nguồn vốn chưa giải ngân về ngân sách tỉnh theo quy định. UBND xã sẽ không chịu trách nhiệm đối với các vướng mắc phát sinh sau thời hạn nêu trên.

(Danh sách các dự án được bố trí vốn để tất toán theo phụ biểu đính kèm. Bấm tải tại đây)