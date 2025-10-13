Hội Phật giáo tỉnh chúc mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Sáng nay 13/10, Ban Trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Phú Thọ do thượng tọa Thích Minh Nghiêm- Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh làm trưởng đoàn đã đến chúc mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tiếp đoàn có đồng chí Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy.

Ban Trị sự giáo hội phật giáo tỉnh tặng hoa chúc mừng

Thay mặt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Thượng tọa Thích Minh Nghiêm chúc mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời, gửi lời chúc mừng đến đồng chí Trương Quốc Huy được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ. Thượng tọa tin tưởng, với sự đoàn kết, năng động, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tỉnh nhà sẽ tiếp tục có bước phát triển giàu đẹp trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu ý kiến

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy gửi lời cảm ơn tới Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thời gian qua. Bí thư Tỉnh ủy vui mừng nhận thấy: Sau sáp nhập, Ban Trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Các hoạt động tôn giáo hướng thiện, xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy khẳng định, Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I đã thành công tốt đẹp. Từ thành công của Đại hội, Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đồng chí mong muốn Giáo hội Phật giáo tỉnh có sự phối hợp, đồng hành chặt chẽ cùng với cấp ủy, chính quyền, động viên các tăng ni, phật tử thực hành tín ngưỡng tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện tốt các phong trào thi đua lao động sản xuất. Đặc biệt, Phú Thọ hiện có hệ thống các cơ sở thờ tự, các chùa, các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, là thế mạnh riêng có để Phú Thọ phát triển du lịch tâm linh và du lịch sinh thái. Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, các sư trụ trì cùng các tăng ni phật tử cần tiếp tục cộng đồng trách nhiệm, khai thác hiệu quả tiềm năng này, xây dựng Phú Thọ ngày càng phát triển; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Gia Thái - Hoài Vũ