Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Lâm Thao lần thứ I

Ngày 11/10, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Lâm Thao tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Quang Anh - TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lâm Thao...

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Lâm Thao Nguyễn Quang Anh phát biểu tại Đại hội

Nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã Lâm Thao có sự chuyển biến tích cực; thể hiện vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho đoàn viên, thanh niên được đổi mới cả về nội dung và phương thức. Phong trào thanh niên tình nguyện được triển khai sôi nổi. Đến thời điểm hiện tại, sau 3 năm thực hiện các chỉ tiêu cơ bản các cấp bộ Đoàn trước khi sắp xếp, sáp nhập đã bám sát Nghị quyết, tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức các phong trào, chương trình lớn của Đoàn. Kết quả, có 8/15 chỉ tiêu vượt và 7/15 chỉ tiêu đạt so với kế hoạch.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Đại hội

Với khẩu hiệu: “Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đã xác định rõ chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên nhiệm kỳ 2025-2030: Phấn đấu 100% cơ sở đoàn xây dựng và duy trì kênh truyền thông số phục vụ tuyên truyền, giáo dục, thu hút thanh niên; 60% Thanh thiếu nhi trên địa bàn tham gia các hoạt động nâng cao năng lực số, năng lực sử dụng khoa học công nghệ do Đoàn, Hội, Đội xã tổ chức. Phấn đấu mỗi năm giới thiệu từ 35-40 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Phấn đấu 80% đảng viên được kết nạp mới từ đoàn viên.

Các đại biểu dự Đại hội

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Lâm Thao thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Lâm Thao đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, tập trung vào công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống; phát huy phong trào “5 tiên phong” trong phát triển kinh tế, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, tình nguyện vì cộng đồng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn chú trọng xây dựng tổ chức vững mạnh, mở rộng đoàn kết, chăm lo thiếu nhi, phát triển toàn diện thanh niên cả về trí tuệ, thể chất và tinh thần.

Các biểu chụp ảnh cùng Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Lâm Thao thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về chỉ định Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Lâm Thao thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 21 đồng chí. Đồng chí Vũ Huyền Trang được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Lâm Thao, nhiệm kỳ 2025-2030.

