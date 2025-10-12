Gặp mặt kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam

Ngày 12/10, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Phú Thọ tổ chức gặp mặt kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam 13/10. Dự hội nghị có các đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Thực - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh tặng hoa chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ

Năm 2025, cùng với doanh nghiệp, doanh nhân cả nước, cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Phú Thọ đã ra sức phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản trị. Thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo đời sống cho người lao động, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tích cực tham gia công tác an sinh xã hội. Những đóng góp này đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Phú Thọ đạt được, sự nỗ lực, đóng góp của các doanh nghiệp hội viên đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí mong muốn, thời gian tới, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Phú Thọ phát huy tốt hơn nữa vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, kịp thời nắm bắt, phản ánh, kiến nghị với cơ quan chức năng nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để ổn định và phát triển sản xuất.

Các doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục khẳng định bản lĩnh, phát huy nội lực, nâng cao đạo đức, văn hóa kinh doanh, phát triển doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, đóng góp nhiều hơn nữa vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phát huy tốt trách nhiệm xã hội, đóng góp tích cực trong các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Đồng chí cũng đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, đất đai, thủ tục hành chính và môi trường đầu tư để doanh nghiệp yên tâm phát triển.

Nhân dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2024 cho Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2024 của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Phú Thọ

Đồng chí Nguyễn Cao Sơn - Chủ tịch Danh dự Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Phú Thọ nhận Kỷ niệm Chương

Nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, phát triển cộng đồng doanh nghiệp và kinh tế - xã hội tại địa phương năm 2024 đã được nhận bằng khen của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Các cá nhân được nhận Bằng khen của VCCI

Hạnh Thúy