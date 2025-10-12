Đại hội đại biểu phụ nữ xã Lâm Thao lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 12/10, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Lâm Thao tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ xã Lâm Thao lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Quang Anh - TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.

Lãnh đạo xã Lâm Thao tặng hoa chúc mừng Đại hội

Xã Lâm Thao được hình thành trên cơ sở sáp nhập ba đơn vị hành chính là thị trấn Lâm Thao, thị trấn Hùng Sơn, xã Thạch Sơn. Xã có diện tích tự nhiên 15,456km2, dân số 31.321 người, trong đó phụ nữ chiếm 50,5% dân số. Nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, song Ban Chấp hành Hội LHPN xã đã đoàn kết, vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước vào thực tế công tác vận động phụ nữ. Công tác tuyên truyền giáo dục, vận động phụ nữ được thực hiện với nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng và tình hình thực tế của địa phương; hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc được thực hiện ngày càng có chiều sâu và thiết thực; tổ chức Hội được củng cố, phát triển, hội viên tăng cả về số lượng, chất lượng, năng lực trình độ cán bộ hội được nâng lên.

Quang cảnh Đại hội

Trong 5 năm, đã tổ chức 56 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, quán triệt triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, và 182 buổi sinh hoạt ở Chi hội phụ nữ với trên 5.500 lượt hội viên phụ nữ được tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức chính trị, nhận thức về quyền và nghĩa vụ công dân, ngoài ra còn huy động sự tham gia tích cực của các tầng lớp phụ nữ vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Công tác vận động xã hội hóa nguồn cho các phong trào của Hội được các tổ chức, cá nhân quan tâm tạo điều kiện. Đẩy mạnh “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội”, Các chương trình an sinh xã hội do Hội phát động như: “Mẹ đỡ đầu”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, “Xuân đoàn kết - Tết yêu thương”... Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tổ phụ nữ liên kết phát triển kinh tế, phụ nữ giúp nhau trong đời sống, xã hội... có sức lan tỏa lớn, lôi cuốn đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia, góp phần khẳng định nét đẹp nhân hậu của phụ nữ Lâm Thao.

Các hoạt động trên đã có đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển - kinh tế, văn hóa - xã hội và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn xã, là động lực thúc đẩy phong trào phụ nữ phát triển, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Ban Chấp hành Hội LHPN xã Lâm Thao nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội

Nhiệm kỳ 2025-2030, Hội LHPN xã Lâm Thao quyết tâm thực hiện 2 khâu đột phá: Chuyển đổi số toàn diện trong tổ chức Hội; đồng hành cùng phụ nữ nâng cao năng lực số và Thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, làm giàu chính đáng. Đề ra các chỉ tiêu cụ thể thuộc các nhóm chỉ tiêu về hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; xây dựng gia đình; an toàn cho phụ nữ và trẻ em; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; xây dựng tổ chức Hội; chuyển đổi số... với mục tiêu: Xây dựng tổ chức Hội hoạt động hiệu quả, thích ứng linh hoạt với bối cảnh mới; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đoàn kết, tận tâm, sáng tạo, đổi mới, phát huy vai trò của phụ nữ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy bình đẳng giới, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng xã Lâm Thao phát triển toàn diện, bền vững, trở thành đô thị văn minh, hiện đại.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Hội LHPN xã Lâm Thao nhiệm kỳ 2025-2030

Tại đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Hội LHPN xã Lâm Thao khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 39 đồng chí; đồng chí Vũ Thanh Thủy được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội LHPN xã Lâm Thao nhiệm kỳ 2025-2030.

Phương Thanh