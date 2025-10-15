Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tiếp và làm việc với lãnh đạo Công ty Ô tô Toyota Việt Nam

Sáng 15/10, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác của Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV), nghe báo cáo tổng quan dự án mở rộng của Công ty, tiến độ triển khai dự án và thảo luận tháo gỡ khó khăn vướng mắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì buổi làm việc với Công ty Toyota Việt Nam

Thông tin tại buổi làm việc, ông Nakano Keita – Tổng giám đốc Công ty Ô tô Toyota Việt Nam cho biết, Toyota Việt Nam được thành lập từ tháng 9/1995, là liên doanh giữa Tập đoàn Toyota Nhật Bản (70%), Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - VEAM (20%) và Tập đoàn KUO Singapore (10%), với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 163,28 triệu USD. Thời hạn hoạt động của dự án 40 năm (kể từ ngày 05/9/1995). Nhà máy đặt tại phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ.

Đại diện lãnh đạo Toyota Việt Nam báo cáo tại buổi làm việc

Trong 30 năm hoạt động, Toyota Việt Nam luôn duy trì vị thế là doanh nghiệp dẫn đầu ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, đóng góp tích cực vào ngân sách Nhà nước, giải quyết việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động và thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ. Đến nay, công ty đã sản xuất hơn 700.000 xe ô tô các loại, trong đó riêng 8 tháng đầu năm 2025 đạt sản lượng 17.000 xe. Năng lực sản xuất trung bình của công ty đạt khoảng 108 xe/ngày tương đương khoảng 27.000 xe/năm. Sản lượng tối đa có thể đạt 53.000 xe/năm.

Các đại biểu dự buổi làm việc

Toyota luôn tiên phong trong chuyển đổi xanh, áp dụng công nghệ Hybrid và sản xuất xe điện hóa, nhằm giảm phát thải, tiết kiệm nhiên liệu, hướng tới trung hòa carbon theo cam kết của Chính phủ Việt Nam. Đến năm 2025, sau 5 năm ra mắt, số xe Hybrid do Toyota sản xuất, bán tại Việt Nam đạt khoảng 17.300 xe, trong đó riêng 6 tháng đầu năm 2025 doanh số xe hybrid đạt gần 3.500 xe tăng gấp đôi so với 2024.

Quang cảnh buổi làm việc

Toyota Việt Nam đã hợp tác với 61 doanh nghiệp cung cấp trong nước, trong đó có 13 nhà cung cấp Việt Nam, với hơn 1.000 sản phẩm nội địa hóa. Toyota Việt Nam hiện có 86 hệ thống đại lý trên toàn quốc, trong đó 2 đại lý Lexus. 8 tháng năm 2025 doanh số bán hàng của Toyota Việt Nam đạt hơn 41.000 xe, tăng 23% so với cùng kỳ 2024; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 52 triệu USD; đóng góp cho ngân sách nhà nước hơn 600 triệu USD, nâng tổng số nộp ngân sách lũy kế từ khi thành lập đến nay khoảng 14,47 tỷ USD.

Lãnh đạo các sở, ngành phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Toyota Việt Nam đề xuất triển khai dự án mở rộng sản xuất tại phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ trong đó đẩy mạnh các dòng xe điện hóa (bao gồm cả xe hybrid). Giai đoạn 1 (2026–2028): xây dựng nhà xưởng mới diện tích 35.000 m2, nâng công suất thêm 15.000 xe/năm, tổng vốn đầu tư khoảng 360 triệu USD (tương đương 9.460 tỷ đồng), dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động quý IV/2028. Giai đoạn 2 (2028–2029): đầu tư thêm dây chuyền lắp ráp, kiểm tra xe diện tích 40.000 m2.

Công ty Ô tô Toyota Việt Nam đề nghị: tỉnh sớm phê duyệt Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án mở rộng để kịp tiến độ triển khai. Gia hạn quyền sử dụng đất của Nhà máy từ năm 2035 đến năm 2045 để đảm bảo ổn định hoạt động lâu dài. Hỗ trợ hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục về giấy phép xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy... theo quy định.

Lãnh đạo các sở, ngành phát biểu tại buổi làm việc

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao và đồng tình với đề xuất mở rộng sản xuất của Toyota; đặc biệt là ngoài sản xuất, lắp ráp thêm các mẫu xe mới, lần đầu tiên Toyota sẽ sản xuất, lắp ráp xe Hybrid tại Việt Nam.

Trên cơ sở đề nghị của Toyota, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, hướng dẫn Công ty hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư để sớm được cấp phép điều chỉnh, mở rộng dự án. Đồng tình gia hạn thời gian hoạt động của dự án. Tương ứng với đó là điều chỉnh tăng thời gian sử dụng đất của Công ty thêm 10 năm (đến năm 2045). Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thủ tục về đất đai, môi trường; tham mưu việc gia hạn quyền sử dụng đất cho dự án. Sở Công thương phối hợp với Công ty làm việc với EVN, đầu tư thêm trạm điện, đáp ứng yêu cầu mở rộng sản xuất của Công ty. Sở Xây dựng và Công an tỉnh hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục quy hoạch, xây dựng, PCCC theo quy định. Các Sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp, tạo điều kiện để nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng lãnh đạo các sở, ngành chụp ảnh lưu niệm cùng đòan Công tác của Toyota Việt Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đề nghị, Công ty tiếp tục nghiên cứu, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa của Công ty tại Việt Nam. Tiếp tục nghiên cứu, tăng thêm các loại xe Hybrid và các loại xe có giá trị gia tăng cao sản xuất, lắp ráp tại Nhà máy đặt tại Phúc Yên. Song song với nâng cao công xuất, cần chú trọng nâng cao ứng dụng khoa học công nghệ, tự động hóa, đào tạo nhân lực của Việt Nam tham gia sâu hơn vào các công đoạn nghiên cứu, sản xuất sản phẩm mới của Công ty.

Đinh Vũ