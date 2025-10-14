Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc kỷ niệm 10 năm thành lập

Tối 14/10, Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập. Dự buổi lễ có Ngài Ito Naoki - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở ngành; lãnh đạo Tập đoàn Sumitomo Corporation...

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng lẵng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo, nhân viên Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc

Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc được UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 14/10/2015. Tháng 11/2017, Khu công nghiệp được khởi công xây dựng trên địa bàn xã Thiện Kế và xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) nay thuộc xã Bình Xuyên và xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ.

Sau hơn một năm thi công, giai đoạn 1 với 104ha của Khu công nghiệp đã hoàn thành, đồng bộ hạ tầng hệ thống cấp điện – nước hiện đại và đi vào hoạt động từ tháng 3/2020. Giai đoạn 2, Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc tiếp tục đầu tư xây dựng và hoàn thiện 109ha, nâng tổng diện tích Khu Công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc lên 213 ha.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại buổi lễ.

Hiện nay, Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc đạt tỷ lệ lấp đầy 96% với 60 doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Hồng Kông (Trung Quốc), Việt Nam... thuê đất, thuê nhà xưởng, thuê văn phòng; thu hút 14.000 lao động đến làm việc.

Quá trình sản xuất kinh doanh, từ năm 2017 đến nay, Khu Công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc đóng góp gần 8 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Với những thành tích đạt được, Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc được Bộ kế hoạch và đầu tư, UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) tặng nhiều Bằng khen trong công tác phòng chống dịch COVID 19; xây dựng và phát triển khu công nghiệp, cũng như thành tích đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ).

Ngài Ito Naoki - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Kenta Kawanabe - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới UBND tỉnh Phú Thọ; các cơ quan ban ngành của tỉnh cùng các đối tác đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại Khu công nghiệp đã đồng hành giúp Công ty đạt được những thành tựu như ngày hôm nay.

Ông Kenta Kawanabe chia sẻ, Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc do Tập đoàn Sumitomo phát triển, cung cấp cơ sở hạ tầng chất lượng cao đạt tiêu chuẩn Nhật Bản. Với hệ thống kiểm soát lũ lụt, trạm biến áp và mạng lưới phân phối điện áp cao riêng biệt bảo đảm nguồn điện ổn định, nguồn nước sạch dồi dào và hệ thống xử lý nước thải thân thiện với môi trường, đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm hỗ trợ toàn diện cho hoạt động của các doanh nghiệp, giúp các công ty tập trung ổn định sản xuất.

Ông Kawanabe Kenta - Tổng Giám đốc Công ty TNHH KCN Thăng Long Vĩnh Phúc phát biểu tại buổi lễ.

Cảm ơn sự thấu hiểu và hợp tác của người dân địa phương - những người đã sẵn lòng nhường lại mảnh đất quý giá và đang lao động tại Khu công nghiệp, Ông Kenta Kawanabe khẳng định việc Công ty lên kế hoạch mở rộng thêm khu công nghiệp tại tỉnh Phú Thọ và đóng góp cho nền kinh tế địa phương là cách tốt nhất để tri ân cộng đồng.

Phát biểu chúc mừng Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc tròn 10 năm thành lập, phát triển, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh, với sứ mệnh trở thành khu công nghiệp kiểu mẫu, hiện đại, thân thiện với môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trải qua một thập kỷ xây dựng và phát triển, Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc đã đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại, cung cấp các dịch vụ hạ tầng khu công nghiệp với tiêu chuẩn quốc tế, thu hút được nhiều dự án có chất lượng giá trị gia tăng cao, nhất là từ các tập đoàn, doanh nghiệp Nhật Bản và các quốc gia phát triển.

Đây là minh chứng sinh động, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản được thiết lập vào tháng 11/2023.

Chia sẻ về định hướng phát triển của tỉnh giai đoạn tới, với quyết tâm trở thành trung tâm kinh tế, đầu tư, thương mại, văn hóa du lịch, khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo của Vùng, trong đó có đặt mục tiêu thu hút đầu tư các mô hình Khu công nghiệp mới như Khu công nghiệp công nghệ ca, KCN sinh thái, KCN phụ trợ, KCN chuyên ngành... cũng như cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, lắng nghe và tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông mong muốn Tập đoàn Sumitomo và Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc tiếp tục đầu tư tại tỉnh một khu công nghiệp công nghệ cao, đồng bộ hiện đại và mở rộng các dự án có thế mạnh của Tập đoàn.

Tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong phát triển khu công nghiệp, thu hút đầu tư, bảo vệ môi trường và chuyển đổi xanh; đẩy mạnh liên kết đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng cao, đáp ứng yêu cầu của các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ; hợp tác xúc tiến đầu tư và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, logistics liên vùng, nhằm rút ngắn thời gian vận chuyển và giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng, với chặng đường 10 năm phát triển, Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, trở thành điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đóng góp ngày càng lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực.

