Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội

Sáng 14/10, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Xây dựng cùng các sở, ngành báo cáo tình hình triển khai các quỹ đất 20% xây dựng nhà ở xã hội tại các dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh; tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội đã khởi công, đang triển khai xây dựng; danh mục dự án nhà ở xã hội dự kiến khởi công đến ngày 31/12/2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tại hội nghị.

Toàn tỉnh hiện có 66 dự án khu đô thị, khu nhà ở có quỹ đất 20% dành để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội với tổng diện tích đất dành để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội là 173,89ha. Trong đó, 35 dự án đã được giao chủ đầu tư với diện tích đất dành để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội là 118,22ha; 31 dự án chưa được giao chủ đầu tư với diện tích đất dành để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội là 55,67ha.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo tình hình triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Về hiện trạng đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, đến nay có 5 dự án đã được giao toàn bộ diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội; 6 khu đất nhà ở xã hội trong dự án đã được giao một phần diện tích đất để xây dựng; còn lại các dự án, công trình nhà ở xã hội trong dự án đang triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Về tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội đã khởi công, đang triển khai xây dựng, toàn tỉnh đã khởi công 9 dự án với tổng quy mô trên 40ha với 9.960 căn hộ. Tổng số căn nhà ở xã hội dự kiến hoàn thành giai đoạn 2021-2025 là 4.460 căn, đến nay đã hoàn thành 2.258 căn, dự kiến hết năm 2025 hoàn thành 2.202 căn.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới là tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Trong quá trình triển khai cần rà soát, cân đối cung - cầu, đảm bảo phù hợp với nhu cầu, tình hình thực tế.

Đồng chí giao Sở Xây dựng chủ trì, rà soát, hoàn thiện danh mục các dự án nhà ở xã hội, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc để kịp thời tham mưu UBND tỉnh giải pháp tháo gỡ. Đồng thời, tham mưu thành lập Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ giám sát đầu tư, đôn đốc, kiểm tra tiến độ, đề xuất xử lý các vi phạm nếu có và hỗ trợ các chủ đầu tư trong quá trình triển khai xây dựng nhà ở xã hội. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc định kỳ, đảm bảo các dự án được triển khai đúng quy hoạch, đúng mục tiêu, mang lại hiệu quả thiết thực cho xã hội.

Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu các nội dung trong chủ trương đầu tư cần quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, khu đô thị trong việc triển khai xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất 20%.

Đối với các dự án nhà ở xã hội nằm trong danh mục dự kiến khởi công đến ngày 31/12/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan cần chuẩn bị đầy đủ điều kiện về mặt bằng, thủ tục đầu tư, hạ tầng kỹ thuật và nguồn lực tài chính, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ khởi công, tạo thêm nhiều cơ hội an cư cho người lao động và người thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Huế