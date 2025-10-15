Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Thị Minh thăm và làm việc với các xã Yên Thuỷ, Lạc Lương, Yên Trị

Sáng 15/10, đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đi thăm và làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Yên Thủy, Lạc Lương, Yên Trị nhằm nắm tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng, định hướng nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2025; đồng thời nghe, giải quyết những khó khăn, kiến nghị của địa phương.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Quách Tất Liêm – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Luyến – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ các xã báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và công tác dân vận. Đến nay, bộ máy chính trị, hành chính các xã đã đi vào hoạt động ổn định; Đảng ủy ba xã cơ bản hoàn thành việc cấp đổi thẻ đảng viên, cập nhật dữ liệu đảng viên trên phần mềm quản lý, bảo đảm đúng quy định. Hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công được duy trì hiệu quả, tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến đạt trên 90%. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển ổn định, thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là xây dựng nông thôn mới, được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao đời sống người dân...

Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi một số nội dung liên quan đến phân cấp, uỷ quyền với các địa phương.

Từ thực tiễn triển khai nhiệm vụ, các địa phương cũng thẳng thắn nêu lên một số khó khăn, vướng mắc như nguồn lực đầu tư còn hạn chế, cơ sở vật chất làm việc chưa đáp ứng yêu cầu, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở còn bất cập... Các xã kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể hơn về phân cấp quản lý cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở; đồng thời có cơ chế hỗ trợ về kinh phí, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số... Bên cạnh đó, đề nghị tỉnh tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trụ sở làm việc tập trung, hạ tầng giao thông, nhất là tuyến đường vành đai phía đông xã Yên Thủy và đường tỉnh 442B kết nối các vùng kinh tế trọng điểm, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Quách Tất Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương quan tâm, rà soát quy hoạch; làm tốt công tác quản lý khoáng sản; khẩn trương xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án ...

Đoàn công tác của Tỉnh ủy ghi nhận những nỗ lực, tinh thần chủ động, sáng tạo của các địa phương; đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung vào những lĩnh vực trọng điểm, phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành trong những tháng cuối năm.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của 3 xã, theo thẩm quyền, các thành viên đoàn công tác đã trực tiếp trao đổi, hướng dẫn, giải đáp một số nội dung; đồng thời tổng hợp, tiếp thu để báo cáo, tham mưu Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo giải quyết trong thời gian tới.

Lãnh đạo Đảng uỷ xã Yên Thuỷ báo cáo Đoàn kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2025 và phương hướng thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động của cấp ủy, chính quyền ba xã trong triển khai nhiệm vụ chính trị thời gian qua. Đồng chí yêu cầu các địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần thống nhất, phát huy vai trò lãnh đạo của Thường trực Đảng uỷ, tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, tạo sự đồng thuận trong toàn hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đồng chí nhấn mạnh, trong công tác xây dựng Đảng, cần tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm ngay từ cơ sở; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng tạo nguồn, phát triển đảng viên mới. Về kiện toàn bộ máy, các địa phương cần rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ để có cơ sở kiến nghị, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền; đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, kỹ năng công vụ, căn cứ quy hoạch cán bộ giai đoạn trước để bố trí, sử dụng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ... Đối với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, đồng chí đề nghị quan tâm tổ chức tốt đại hội nhiệm kỳ mới, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, vận động Nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước.

Về phát triển kinh tế - xã hội, các địa phương cần chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, rà soát, cập nhật quy hoạch bảo đảm phù hợp với quy hoạch tỉnh và định hướng phát triển sau sáp nhập...Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục duy trì tốt an ninh trật tự, an toàn xã hội; chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng địa phương phát triển toàn diện, bền vững.

Nguyễn Yến